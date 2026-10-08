ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 839 θέσεις στα νοσοκομεία (ΤΕ)

Snapshot Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ για 839 θέσεις μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου τους, ενώ όσοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες σημειώνονται στον πίνακα διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ».

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ από 8 έως 19 Οκτωβρίου 2026 και απαιτείται παράβολο 50 ευρώ για την εξέτασή τους.

Οι θέσεις του κλάδου ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ειδικότητας Ραδιολογίας-Ακτινολογίας θα καλυφθούν από αποφοίτους ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων λόγω έλλειψης κατάλληλων υποψηφίων ΤΕ.

Ζητούνται ειδικότητες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε τομείς όπως Βιοϊατρική Τεχνολογία, Ιατρικά Εργαστήρια, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Πληροφορική, Φυσικοθεραπεία και άλλες σχετικές ειδικότητες. Snapshot powered by AI

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης2Κ/2026 (Φ.Ε.Κ.9/16.02.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. ) που αφορoύν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 839 θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Κάντε "κλικ" στον παρακάτω σύνδεσμό και δείτε:

Αποτελέσματα 2Κ/2026 ΤΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ

Από σήμερα οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο πενήντα ευρώ (50€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Σημειώνεται ότι οι θέσεις του κλάδου ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ με κωδικούς 443 & 487 ελλείψει υποψηφίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τα απαιτούμενα προσόντα, θα καλυφθούν από κατόχους πτυχίου του κλάδου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Ειδικότητες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)