ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 839 θέσεις στα νοσοκομεία (ΤΕ)

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων της 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ κατηγορίας ΤΕ

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 839 θέσεις στα νοσοκομεία (ΤΕ)
ΕΡΓΑΣΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2026 του ΑΣΕΠ για 839 θέσεις μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
  • Οι υποψήφιοι που απορρίφθηκαν εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου τους, ενώ όσοι ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες σημειώνονται στον πίνακα διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ».
  • Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ από 8 έως 19 Οκτωβρίου 2026 και απαιτείται παράβολο 50 ευρώ για την εξέτασή τους.
  • Οι θέσεις του κλάδου ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ειδικότητας Ραδιολογίας-Ακτινολογίας θα καλυφθούν από αποφοίτους ΔΕ Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων λόγω έλλειψης κατάλληλων υποψηφίων ΤΕ.
  • Ζητούνται ειδικότητες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε τομείς όπως Βιοϊατρική Τεχνολογία, Ιατρικά Εργαστήρια, Διοίκηση Μονάδων Υγείας, Πληροφορική, Φυσικοθεραπεία και άλλες σχετικές ειδικότητες.
Snapshot powered by AI

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης2Κ/2026 (Φ.Ε.Κ.9/16.02.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. ) που αφορoύν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 839 θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Κάντε "κλικ" στον παρακάτω σύνδεσμό και δείτε:
Αποτελέσματα 2Κ/2026 ΤΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ

Από σήμερα οι ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο πενήντα ευρώ (50€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Σημειώνεται ότι οι θέσεις του κλάδου ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ με κωδικούς 443 & 487 ελλείψει υποψηφίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τα απαιτούμενα προσόντα, θα καλυφθούν από κατόχους πτυχίου του κλάδου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι οι εξής:

Ειδικότητες Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)

  • ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
    • ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
  • ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών
    • ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
    • ΤΕ Οδοντοτεχνιτών
    • ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας
  • ΤΕ Διαιτολογίας
  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
    • ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
    • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
    • ΤΕ Λογιστικού
  • ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
  • ΤΕ Εργοθεραπείας
  • ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας (Κοινωνικών Λειτουργών)
  • ΤΕ Λογοθεραπείας
  • ΤΕ Μαιευτικής
  • ΤΕ Μηχανικών
    • ΤΕ Ηλεκτρονικών
    • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
    • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
    • ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • ΤΕ Πληροφορικής (Software ή Hardware)
  • ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων
  • ΤΕ Φυσικοθεραπείας
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:52ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 2Κ/2026: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 839 θέσεις στα νοσοκομεία (ΤΕ)

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης και συγκίνησης στη Μαδρίτη για τη Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ – Αγρυπνία και πορεία προς το κοινοβούλιο

04:46WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 8 Οκτωβρίου

04:22ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

04:02ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ εξετάζει νέα χτυπήματα στο Ιράν πριν από τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου

03:38ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ θα βραβεύσει τον Μασκ με το «εθνικό μετάλλιο για την επιστήμη»

03:12ΚΟΣΜΟΣ

Νέα κόντρα ΗΠΑ - Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ – Η CENTCOM απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης

02:48ΕΡΓΑΣΙΑ

58η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 140 επιχειρήσεις προσφέρουν το Σάββατο πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας

02:24ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για τις 97 μόνιμες προσλήψεις ΕΕΠ – Ο πίνακας με τις θέσεις

02:00ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Τουλάχιστον 28 νεκροί και 118 τραυματίες από τη ρωσική επίθεση της Τετάρτης

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής: Η στιγμή που ο Καρλ Ντάισεροθ λέει στα παιδιά του ότι κέρδισε το βραβείο – «Μπαμπά, τα έχεις κερδίσει όλα!»

01:14ΚΟΣΜΟΣ

Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ βύθισαν 59 ιρανικά πολεμικά πλοία – Επέστρεψε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln μετά από 320 ημέρες

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης: «Ήρθε η ώρα» – «Δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα»

00:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Wall Street: Υποχώρησαν οι δείκτες μετά τα ιστορικά υψηλά – Πιέσεις από ομόλογα και επιτόκια

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Βραβεύτηκε στη ΓΑΔΑ ο ειδικός φρουρός που έσωσε οικογένεια από φλεγόμενο διαμέρισμα στη Νίκαια το 2024

23:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνάντηση με τον Μάρκο Ρούμπιο

23:45WHAT THE FACT

Απίστευτη ανακάλυψη στην Τουρκία: Ναυάγιο 2.100 ετών «έκρυβε» άθικτα πολυτελή σερβίτσια

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητη σύγκρουση: Η στιγμή που σκάφος πέφτει στην παραθαλάσσια έπαυλη Τουρκάλας κληρονόμου

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα – Πότε και πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές βροχές

23:17LIFESTYLE

Ιωάννα Παλιοσπύρου: Συνεχίζει τις θεραπείες με laser στο Λονδίνο - «Μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου και θα βρω λύση»

21:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το Σάββατο - Οι περιοχές που θα πληγούν από την κακοκαιρία

18:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Δύο κύματα κακοκαιρίας έως τα μέσα Οκτωβρίου – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

22:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινή δήλωση Ελλάδας – ΗΠΑ: Αγορά στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δισ., παραχώρηση τεθωρακισμένων Stryker και ενίσχυση της ενεργειακής συμμαχίας

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968: 57 χρόνια αργότερα ξεκίνησε την προσπάθεια να βρει τον ιδιοκτήτη του

05:10ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης και συγκίνησης στη Μαδρίτη για τη Μαρίκαρμεν Αμπασκάλ – Αγρυπνία και πορεία προς το κοινοβούλιο

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Σε τι διαφέρει το ρόφημα κακάο από τη ζεστή σοκολάτα – Οφέλη υγείας και τι προσέχουμε στις ετικέτες

18:17LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τους «Ράδιο Αρβύλα»

16:51LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Δημητρακόπουλου σε Καρβέλα: «Δεν τήρησε τη συμφωνία, θυμήθηκε τα πνευματικά δικαιώματα όταν είδε ότι υπήρχαν ζημιές και όχι κέρδη»

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμπούρης: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση - Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και οι διάσημοι τραγουδιστές

15:09LIFESTYLE

Δαβαράκης κατά Βίσση για τον καβγά με Καρβέλα: Εισέβαλε στη ζωή της ο... εφοπλιστικός κόσμος

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν ξανακάθομαι στο ίδιο τραπέζι με μισάνθρωπους - Ψήφος υπέρ του ΠΑΟΚ»

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Πέθανε η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα-σύμβολο της στεγαστικής κρίσης

00:48ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Νόμπελ Ειρήνης: «Ήρθε η ώρα» – «Δεν το δίνουν σε ανθρώπους σαν εμένα»

01:36ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής: Η στιγμή που ο Καρλ Ντάισεροθ λέει στα παιδιά του ότι κέρδισε το βραβείο – «Μπαμπά, τα έχεις κερδίσει όλα!»

12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα του Καμπούρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ