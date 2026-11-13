ΑΣΕΠ 1Ε/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις θέσεις Ελεγκτών Ιατρών στο Δημόσιο

Σε ποιους φορείς κατανέμονται οι θέσεις των Ελεγκτών Ιατρών, σύμφωνα με την προκήρυξη 1Ε/2026 του ΑΣΕΠ.

Γιάννης Φιλιππάκος

ΑΣΕΠ 1Ε/2026: Βγήκε η προκήρυξη για τις θέσεις Ελεγκτών Ιατρών στο Δημόσιο
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  • Εκδόθηκε η προκήρυξη 1Ε/2026 του ΑΣΕΠ για 10 θέσεις Ελεγκτών Ιατρών με τριετή θητεία ανανεώσιμη σε διάφορα υπουργεία και φορείς.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 23 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου 2026 μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ.
  • Οι θέσεις κατανέμονται σε φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών, Υπουργείο Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης, Μετανάστευσης, Περιβάλλοντος, Πολιτισμού, Υποδομών, Εξωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας.
  • Ορισμένες θέσεις απαιτούν ειδικότητα στην Παθολογία ή στη Γενική Ιατρική, ενώ άλλες απαιτούν συγκεκριμένη ιατρική ειδικότητα.
  • Το ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και στο Εθνικό Τυπογραφείο.
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Εκδόθηκε η 1Ε/2026 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Φ.Ε.Κ. 66/09.11.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π.) που αφορά την πλήρωση συνολικά 10 θέσεων Ελεγκτών Ιατρών με θητεία τριών ετών, που μπορεί να ανανεώνεται, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού), στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 31 – 35 του ν. 4765/2021 (Α΄6), όπως ισχύει.

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Δείτε το ΦΕΚ και παρακάτω:

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄).

Από 23 Νοεμβρίου οι αιτήσεις

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία αρχίζει στις 23 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 8 Δεκεμβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Οι θέσεις ανά φορέα και περιοχή

  • Πανεπιστήμιο Πατρών (10001)
  • Υπουργείο Ανάπτυξης (10002)
  • Υπουργείο Δικαιοσύνης – Κεντρική Υπηρεσία (10003)
  • Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (10004)
  • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (10005)
  • Υπουργείο Πολιτισμού (10006)
  • Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (10007)
  • Υπουργείο Εξωτερικών (10008)
  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης(10009)
  • Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (10010)

Για επίσης θέσεις 10001 και 10007, ο πίνακας αναγράφει ειδικότητα ΠΕ Ελεγκτών Ιατρών Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής. Για επίσης υπόλοιπες αναγράφει ΠΕ Ελεγκτών Ιατρών, ενώ τα απαιτούμενα πρόσθετα προσόντα περιλαμβάνουν επίσης συγκεκριμένο τίτλο ιατρικής ειδικότητας.

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