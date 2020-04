Θρίλερ στο Αιγαίο: Εμπόριο όπλων και ναρκωτικών από την Τουρκία – Το βρώμικο σχέδιο Ερντογάν

Συγκεκριμένα το τελευταίο διάστημα η Τουρκία με πρόσχημα την διασφάλιση της «ελευθερίας της ναυσιπλοΐας» κατηγορεί την Ελλάδα ότι παρεμβαίνει σε μεταφορές στο Αιγαίο και απειλεί ότι θα εμπλέξει στις υποθέσεις αυτές το Πολεμικό Ναυτικό και την Ακτοφυλακή.

Πρόκειται ουσιαστικά για μία ευθεία απειλή κατά της ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο αφού με το πρόσχημα της παρέμβασης, η ελληνική πλευρά θα πρέπει να σκεφτεί παραπάνω προτού ελέγξει πλοία που ξεκινούν από τουρκικά λιμάνια. Οι κινήσεις αυτές τώρα από την Άγκυρα, ερμηνεύονται ως μία προσπάθεια προστασίας των πλοίων φαντασμάτων, δηλαδή πλοίων παλαιών μικρών φορτηγών που μεταφέρουν ως επί το πλείστον όπλα στη Λιβύη και μετανάστες στην Ιταλία ή και την ηπειρωτική Ελλάδα.

Το επεισόδιο της 2ας Απριλίου που αποκάλυψε η εφημερίδα Καθημερινή είναι χαρακτηριστικό. Τουρκικό δεξαμενόπλοιο θεωρήθηκε ύποπτο και μετά από «κυνηγητό» άλλοτε σε διεθνή και άλλοτε στο όριο των ελληνικών χωρικών υδάτων, στην περιοχή της Σάμου και της Ικαρίας υποχρεώθηκε να επιστρέψει σε τουρκικό Λιμάνι. Από τις ελληνικές αρχές δεν αντιμετωπίστηκε ως μεμονωμένο περιστατικό, αλλά έγινε άμεσα αντιληπτό πως εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ευρύτερων κινήσεων από τουρκικής πλευράς.

Η Τουρκία στις 3 Απριλίου είχε εκδώσει NAVTEX (20051/20) ισχυριζόμενη οτι το τουρκικό πλοίο στο περιστατικό της 2ας Απριλίου δέχθηκε πυρά από την Ελληνική Ακτοφυλακή και καλούσε όλα τα πλοία να είναι σε επαφή με το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό και την Ακτοφυλακή.

Τελευταίο επεισόδιο ήταν με το πλοίο το οποίο γεμάτο μετανάστες προσάραξε έξω από το λιμάνι της Τζιάς. Επίσης είχε προηγηθεί και το περιστατικό με το τουρκικό πλοίο το οποίο μετά από παρέμβαση γαλλικών σκαφών που συμμετείχαν στην νατοϊκή Δύναμη επέστρεψε σε τουρκικό λιμάνι ,καθώς σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπήρχαν ήταν φορτωμένο με όπλα και είχε προορισμό την Λιβύη.

Με νεα NAVTEX που εξέδωσε το πρωί της Τρίτης η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα ότι είναι αυτή που παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, θέτει σε κίνδυνο ζωές ναυτικών και εμποδίζει την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και απειλεί ότι το Τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό και η Ακτοφυλακή «είναι έτοιμοι να προστατεύσουν την ελευθερία της Ναυσιπλοΐας και να αποτρέψουν τις παράνομες δραστηριότητες της Ελληνικής Ακτοφυλακής».

Στις 3 Απριλίου με την NAVTEX 20051/20 οι Τουρκικές Αρχές ανέφεραν:

«Στις 2 Απριλίου ένα υπό τουρκική σημαία εμπορικό πλοίο δέχθηκε πυρά από τα σκάφη της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Το υπό τουρκική σημαία σκάφη που πλέουν στο Αιγάιο παρακαλούνται να είναι σε επαγρύπνηση για τέτοιου είδους περιστατικά αναφορικά με την ασφάλεια της ζωής και την ασφάλεια της Ναυσιπλοΐας και υπάρχει ανάγκη να ενημερώνουν άμεσα την τουρκική Ακτοφυλακή και το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό. Οι τουρκικές Ναυτικές Δυνάμεις και η Ακτοφυλακή είναι διαρκως συντονισμένες στην συχνότητα 16».

Το πρωΐ της Τρίτης 7 Μαρτίου ακολούθησε η έκδοση και νέας Αναγγελίας από τις τουρκικές Αρχές(Ν/W 0580/20):

« Αιγαίο-Μεσόγειος. Αναγγελία προς όλους τους ναυτιλόμενους . Η Ελλάδα επανειλημμένα θέτει σε κίνδυνο τις ζωές των ναυτικών στο Αιγαίο με πρακτικές που είναι αντίθετες στο Διεθνές Δίκαιο. Ως εκ τούτου η NAVTEX 20051/20 εξακολουθεί να είναι σε ισχύ και έγκυρη. Το Τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό και η Ακτοφυλακή είναι έτοιμες να προστατεύσουν τις ζωές στην Θάλασσα ,να διασφαλίσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και να αποτρέψει κάθε παράνομη δραστηριότητα της ελληνικής Ακτοφυλακής στην θάλασσα. Οι Σταθμοί της Σμύρνης και της Αττάλειας θα συνεχίσουν να εκδίδουν NAVTEX για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας».

Οι τουρκικές NAVTEX

