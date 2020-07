Εκτός ελέγχου η Τουρκία: Νέα πρόκληση στο Αιγαίο - Φόβοι για θερμό επεισόδιο

Προκαλεί από θάλασσα και αέρα για ακόμα μια φορά η Τουρκία.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δείχνει για ακόμα μια φορά το πόσο επικίνδυνος είναι…

Πρώτα εκδόθηκε τουρκική NAVTEX για σεισμικές έρευνες εντός των ορίων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Λίγο αργότερα, η Τουρκία συνόδευσε τη NAVTEX με υπερπτήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στις 14.23' ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-16 έκανε υπερπτήσεις πάνω από τις νήσους Στρογγύλη και Μεγίστη, στα 12.500 πόδια, αυξάνοντας κι άλλο τον «πυρετό» στην περιοχή.

Το ίδιο ζεύγος αεροσκαφών στις 14.56' προχώρησε και σε νέα υπερπτήση πάνω από τη Μεγίστη, στις 29.000 πόδια.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές έως το μεσημέρι σήμερα, είχαν καταγραφεί δεκάδες παραβιάσεις από τουρκικά αεροσκάφη.

Ανακλήθηκαν όλες οι άδειες

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsbomb.gr, δόθηκε εντολή ανάκλησης των αδειών των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και μετάβασης στις μονάδες τους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει έντονη κινητικότητα στην περιοχή τoυ νοτιοανατολικού Αιγαίου και του Έβρου.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι η Τουρκία προχωρά σε έρευνες στο θαλάσσιο χώρο νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης, σύμφωνα με Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλεια.

Η Τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:



TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)



TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

Η Navtex έχει ισχύ από σήμερα έως τις 2 Αυγούστου.

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα από την Κύπρο όπου βρισκόταν για την επέτειο από την τουρκική εισβολή.

Τουρκική Navtex και νοτιοδυτικά της Κύπρου

Η Τουρκία εξέδωσε πριν λίγες μέρες κι άλλη Navtex που αφορά νέα γεώτρηση - η οποία θα γίνει από τις 18 Ιουλίου μέχρι τις 18 Αυγούστου - στην Ανατολική Μεσόγειο, και πιο συγκεκριμένα νοτιοδυτικά της Κύπρου, στα οικόπεδα 6 και 7 της Κυπριακής ΑΟΖ.

Συγκεκριμένα, τέσσερα τουρκικά πλοία θα κάνουν τη νέα γεώτρηση, το Γιαβούζ και τα σκάφη «Ερτουγρούλ Mπέη», «Οσμάν Mπέη» και «Ορχάν Mπέη».

Παράλληλα, η Τουρκία προειδοποίησε αυστηρά πως «συστήνεται να μην παρενοχληθεί το πεδίο εργασίας».

