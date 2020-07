Πόλεμος «νεύρων»: Νέες παράνομες αντιΝavtex της Τουρκίας κατά της Ελλάδας και της Κύπρου

Πολώνουν ακόμα περισσότερο το κλίμα οι Τούρκοι προχωρόντας σε δυο ακόμα παράνομες αντιNavtex, σε μια επιχείρηση να απαντήσουν στην αντιNavtex που εξέδωσαν νωρίτερα σήμερα 22/07/2020 Ελλάδα και Κύπρος - Πρόκειται για πόλεμο νεύρων από το καθεστώς Ερντογάν

Η Τουρκία απάντησε με δυο νέες αντι navtex στην Ελλάδα και την Κύπρο επαναλαμβάνοντας την ίδια παρανομία, επιμένοντας σε δέσμευση περιοχών που δεν της ανήκουν.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το HellasJournal.com, λίγη ώρα μετά τις αντιnavtex της Ελλάδας και την Κύπρου, επανήλθε.

• TURNHOS N/W : 0979/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-07-2020 01:12)

URNHOS N/W : 0979/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVEY IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA90-405/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3 ANTALYA TURK RADYO NAVTEX NR. FA10-0977/20 ISSTILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTIUNUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARIERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 022101Z AUG 20.

• TURNHOS N/W : 0978/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 22:47)

TURNHOS N/W : 0978/20

MEDITERRANEAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER MA46-266/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR. FA10-0977/20 IS STILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.

3. ADDITIONALLY, THE “CYPRUS” MENTIONED IN LARNACA NAVWARN NR. MA46-266/20 IS NOT THE ORIGINAL PARTNERSHIP STATE ESTABLISHED IN 1960.

4. THEREFORE, TURKEY DECLARES THAT THE TERM OF “CYPRUS” NEITHER AMOUNT TO ANY FORM OF RECOGNITION OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION NOR PREJUDICE TURKEY’S RIGHTS AND OBLIGATIONS EMANATING FROM THE TREATY OF GUARANTEE AND THE TREATY OF ESTABLISHMENT OF 1960.

5. THE EFFORTS TO LEGITIMATIZE ILLEGAL CLAIMS OF THE GREEK CYPRIOT ADMINISTRATION THROUGH LARNACA NAVWARN NR. MA46-266/20 IS NULL AND NEITHER WAS NOR WILL BE ACCEPTED BY TURKEY.

6. CANCEL THIS MESSAGE 022101Z AUG 20.

Σημειώνεται πάντως ότι η διαδικασία αντιnaftex είναι μια τυπική υπηρεσιακή διαδικασία που δεν εχει κανενα απολυτως πρακτικό αποτέλεσμα. Απλώς κάθε πλευρά με την αντιnavtex που εκδίδει, δηλώνει δημοσίως τη μη αποδοχή των θέσεων της άλλης πλευράς.

Η προηγούμενη απάντηση Ελλάδας και Κύπρου που εξόργισε την Τουρκία

Όπως μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός η αντι-Navtex Ελλάδας και Κύπρου αφορά την ίδια περιοχή ερευνών για την οποία εξέδωσε τη Navtex η Άγκυρα.

Υπενθυμίζεται πως οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τεθεί σε αυξημένη επιφυλακή μετά την έκδοση της τουρκικής Navtex. Tην ίδια ώρα, ελληνικά πολεμικά έσπευσαν στην περιοχή, σχηματίζοντας ένα πλωτό «τείχος» από τη Σαμοθράκη έως τη Ρόδο.

Αυτή είναι η ελληνική NAVTEX

ZCZC HA74

220610 UTC JUL 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 407/20

KITHIRA SEA

FIRING EXERCISES

FROM 260900 UTC TO 261900 UTC JUL 20

CENTERED ON:

35-12N 022-30E

WITH RADIUS 20 N. MILES

CANCEL THIS MSG 262000 UTC JUL 20

NNNN

ZCZC HA90

211710 JUL 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 405/20

SOUTHEAST CRETAN SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFFERING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA10-977/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 022059 UTC AUG 20.

NNNN

ZCZC HA61

182300 UTC JUL 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 393/20

KYKLADES ISLANDS

FOLEGANDROS ISLAND

NORTHEAST END OF ENTRANCE TO

KARAVOSTASI BAY

LIGHT:

36-37,00N 024-57,20E

UNLIT

NNNN

ZCZC HA56

171930 UTC JUL 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 389/20

SW AIGAIO SEA

ACTIVATION 'NISIDES KARAVIA'

FIRING PRACTICE AREA.

1. SHIPS AND AIRCRAFTS FIRING EXERCISES

A) ON 20,21,22,23,30 JUL 20.

FROM 0500 TO 1200 UTC

B) ON 27,28,29 JUL 20

FROM 0500 UTC TO 0900 UTC

IN AREA BOUNDED BY:

A. 36-56N 023-29E

B. 36-42N 023-32E

C. 36-41N 023-48E

D. 36-47N 023-55E

2. CANCEL THIS MSG 301300 UTC JUL 20

NNNN

ZCZC HA49

141030 UTC JUL 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 384/20

SARONIKOS GULF

SOUTHWEST AEGEAN SEA

MULTIBEAM CALIBRATION

BY R/V ''AIGAIO''

FROM 170530 UTC JUL 20

TO 182000 UTC JUL 20

IN THE AREAS BOUNDED BY :

A)

37-50.90N 023-43.10E

37-48.17N 023-44.86E

37-47.14N 023-47.24E

37-40.81N 023-48.12E

37-41.98N 023-32.58E

37-46.70N 023-35.16E

37-49.04N 023-32.19E

B)

37-25.94N 023-39.90E

37-25.37N 024-00.46E

35-49.43N 024-09.03E

35-50.00N 023-24.48E

36-16.27N 023-13.63E

36-39.58N 023-13.36E

KEEP SAFE DISTANCE

CANCEL THIS MSG 182100 UTC JUL 20

NNNN

ZCZC HA40

102130 UTC JUL 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 377/20

AEGEAN SEA

MYKONOS ISL

ARMΕNISTHS LIGHT:

37-29,4N 025-18.9E

UNLIT

NNNN

ZCZC HA03

181710 UTC JUL 20

IRAKLEIO RADIO

1. SUMMARY OF NAVWARNS IN FORCE

AT 181710 UTC JUL 20

2015: 508

2016: 124

2019: 698

2020: 051,089,198,205,229,

320,329,340,361,369,370,

377,387,389,391

2. CANCEL THIS MSG 251710 UTC JUL 20.

NNNN

ZCZC HA33

062110 UTC JUL 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 370/20

CENTRAL AEGEAN SEA

PAROS ISL

KORAKAS LIGHT:

37-09.3N 025-13.5E

UNLIT

NNNN

ZCZC HA26

021535 UTC JUL 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 369/20

NORTH CRETAN SEA

UNDERWATER SCIENTIFIC RESEARCH

BY AUTONOMOUS UNDERWATER GLIDER

FROM 05 JUL TO 14 AUG 20

IN THE AREA JOINING THE POINTS:

36-05,85N 023-42,48E

35-50,23N 026-14,85E

35-29,60N 025-46,85E

35-49,35N 023-38,21E

WIDE BERTH REQUESTED

CANCEL THIS MSG 142100 UTC AUG 20

NNNN

ZCZC HA15

261130 UTC JUN 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 361/20

SOUTH CRETAN SEA

CRETE ISL.

STREAMING OF BUOYS - SCIENTIFIC INSTRUMENTS

FROM 30 JUN 20

IN PSNS:

35-13.7N 023-50.6E

35-13.5N 023-51.2E

35-13.3N 023-50.3E

UNTIL FURTHER NOTICE

NNNN

ZCZC HA93

161400 UTC JUN 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 340/20

NORTHWEST CRETAN SEA

CRETE ISL

GRAMVOUSA LIGHT:

35-38,9N 023-34,6E

UNLIT

NNNN

ZCZC HA82

120500 UTC JUN 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 329/20

SARONIKOS GULF

AGIOS GEORGIOS ISL

LIGHT IN PSN:

37-27,8N 023-56,4E

UNLIT

NNNN

ZCZC HA73

030930 UTC JUN 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 320/20

KRITIKO SEA.

ACTIVATION OF

KRITI FIRING PRACTICE AREA.SECTOR 'C'

1. MISSILE AND GUN FIRING

I) 0530 UTC TO SUNSET.

EVERY WED, THU, FRI AND SAT

FROM 01 JAN 20 TO 31 DEC 20

II) 01 APR 20 TO 31 OCT 20 SECTOR

'C' WILL NOT BE ACTIVATED ON SATURDAY

UNLESS NOTIFIED BY APPROPRIATE NAVWARN

IN AREA BOUNDED BY:

A. 36-18N 024-07E

B. 36-18N 025-59E

C. 36-25N 026-12E

D. 36-16N 026-40E

E. 35-36N 026-41E

F. 35-31N 024-11E

G. 35-36N 024-07E

III) TARGET DROPPING ZONES

R1: CIRCLE OF 1000 METRES RADIUS

CENTRED ON: 35-32,00N 024-13,00E AND

R2: CIRCLE OF 1000 METRES RADIUS

CENTRED ON: 35-36,30N 024-10,00E

TRANSITTING VESSELS KEEP WATCH

'NAMFI CONTROL' ON VHF CH 12/16

2. CANCEL THIS MSG 311615 UTC DEC 20

NNNN

ZCZC HA77

261430 UTC APR 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 229/20

EAST AIGAIO SEA

SAMOS ISLAND

PRASONISI ROCKISLET LIGHT:

37-48N 026-58E

UNLIT

NNNN



ZCZC HA53

061600 UTC APR 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 205/20

NOTICE TO ALL MARINERS.HELLENIC TERRITORIAL SEA

AND AEGEAN'S HIGH SEAS HAVE ALWAYS BEEN

SAFE AND SECURE FOR SEAFARERS. TURKEY HAS

REPEATEDLY EXPLOITED THE NAVTEX WARNING

SYSTEM TO PROMOTE HER REVISIONIST NATIONAL

AGENDA REGARDING THE STATUS OF THE AEGEAN,

TO THE DETRIMENT OF SAFETY OF MARINERS.

THE HELLENIC AUTHORITIES DENOUNCE SUCH

PRACTICES AND UNDERLINE THAT THE HELLENIC

COASTGUARD STANDS READY TO PROTECT LIFE

AT SEA,SAFEGUARD THE FREEDOM OF NAVIGATION

AND PREVENT ANY ILLEGAL ACTIVITY AT SEA,

ALONG WITH THE INTERESTS OF THE INTERNATIONAL

SHIPPING COMMUNITY AND ENFORCE THE RULE OF

THE LAW OF THE SEA.

NNNN



ZCZC HA43

191030 UTC NOV 15

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 508/15

EASTERN AEGEAN SEA

NUMEROUS SMALL UNSEAWORTHY OVERCROWDED

RUBBER BOATS MOVE IN CLOSE VICINITY

DEPARTING FROM TURKISH COASTLINES

TOWARDS GREEK ISLANDS.

VESCELS SAILING ABOVE MENTIONED

AREA ARE REQUESTED TO EXERCISE

PARTICULAR CAUTION AND

KEEP A SHARP LOOKOUT.

TAKING ALSO IN TO ACCOUNT

THAT SAR OPERATIONS MAYBE

IN PROGRESS.

NNNN



ZCZC HA59

231700 UTC MAR 16

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 124/16

EASTERN AEGEAN SEA

NATO ACTIVITIES/SUPPORT TO ASSIST

WITH THE REFUGEE AND MIGRANT CRISIS

ARE TAKING PLACE.

VESSELS SAILING IN THE ABOVE MENTIONED

AREA ARE KINDLY REQUESTED TO KEEP

CLEAR FROM NATO UNITS

FOR SAFETY REASONS

NNNN

ZCZC HA83

270820 UTC DEC 19

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 698/19

SOUTH IONIO - KITHIRA SEA.

ACTIVATION OF 'METHONI'

FIRING PRACTICE AREA.

1. AIRCRAFTS FIRING EXERCISES

I) SUNRISE TO SUNSET EVERY MONDAY

II) SUNRISE TO 2100 UTC EVERY

TUESDAY, WEDNESDAY AND THURSDAY

III) SUNRISE TO 1000 UTC EVERY FRIDAY

FROM 01 JAN 20 TO 31 DEC 20.

IN AREA BOUNDED BY:

A. 36-48,00N 021-40,00E

B. 36-48,00N 021-50,00E

C. 36-42,00N 021-54,00E

D. 36-31,00N 022-13,00E

E. 36-21,50N 022-04,50E

F. 36-36,00N 021-40,00E

2. CANCEL THIS MSG 312200 UTC DEC 20.

NNNN



ZCZC HA50

201145 UTC JAN 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 51/20

AIGAIO SEA - IONIO SEA

VTS JURISDICTION AREAS:

KERKYRA VTS CENTRE - IGOUMENITSA VTS

SUBCENTER - PATRA VTS CENTRE -

ANTIRRIO VTS SUBCENTRE - RAFINA VTS

CENTRE - LAVRIO VTS SUBCENTRE

AND PIRAEUS VTS CENTRE

CONTINUE TO EXPERIENCE TECHNICAL

PROBLEMS PROVIDING ONLY INFORMATION

SERVICES TO VESSELS.-

VESSELS TO WHICH SYSTEM

APPLIES, SAILING IN KERKYRA,

IGOUMENITSA, PATRA , ANTIRRIO,

RAFINA, LAVRIO AND PIRAEUS VTS AREAS

OF JURISDICTION ARE KINDLY REQUESTED

TO MONITOR RESPECTIVE CHANNELS

OF VTS COMMUNICATION

CHANNELS 11-13-14-71-74 VHF

SIMULTANEOUSLY WITH DISTRESS

AND SAFETY CHANNEL (CHANNEL 16 VHF)

REPORTING THEIR ARRIVAL OR DEPARTURE

MOVEMENTS FROM RESPECTIVE VTS

JURISDICTION AREAS

NNNN



ZCZC HA32

112020 UTC FEB 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 89/20

CENTRAL AEGEAN SEA

KYTHNOS ISLAND

KEFALOS POINT LIGHT:

37-29N 024-26E

UNLIT

NNNN

ZCZC HA44

030740 UTC MAR 20

IRAKLEIO RADIO NAVWARN 198/20

SARONIKOS GULF

PORT OF PIRAEUS

WORKS IN PROGRESS-EXTENSION

OF PIRAEUS PORT IN AREA:

37 56,2N - 023 37,2E

37 56,2N - 023 37,1E

37 56,2N - 023 36,9E

37 55,9N - 023 37,0E

37 55,8N - 023 37,0E

37 55,7N - 023 37,1E

37 55,7N - 023 37,2E

37 55,8N - 023 37,4E

37 55,8N - 023 37,5E

37 55.9N - 023 37,5E

THE AREA MARKED BY 10 YELLOW

FLASHING LIGHTS

NNNN

Επικοινωνία Μητσοτάκη-Μέρκελ: Μίλησαν για τις προκλήσεις της Τουρκίας

Τηλεφωνική επικοινωνία με την Γερμανίδα καγκελάριο είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η επικοινωνία έρχεται λίγες ώρες μετά τις άκρως προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας νοτίως του Καστελορίζου και της Ρόδου που έχει φέρει συναγερμό στις ένοπλες δυνάμεις.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επικοινωνία Μητσοτάκη-Μέρκελ έγινε το απόγευμα της Τρίτης. Από πλευράς του ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε την Καγκελάριο για τις τελευταίες ενέργειες της Τουρκίας.

Αυστηρό διάβημα της Αθήνας σε Άγκυρα: Σταματήσετε άμεσα τις παράνομες ενέργειες

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών, το βράδυ της Τρίτης «η σημερινή αναγγελία τουρκικών ερευνών σε τμήμα ελληνικής υφαλοκρηπίδας με νέα παράνομη τουρκική Navtex συνιστά κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή».

«Καταδεικνύει την εμμονή της Τουρκίας στην παραβατικότητα και την απόλυτη περιφρόνηση, από πλευράς της, του Διεθνούς Δικαίου, του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, των κανόνων καλής γειτονίας, καθώς και των προτροπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Η Πρεσβεία μας στην Άγκυρα έχει ήδη προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ οι αρχές μας έχουν ήδη εγείρει το θέμα στην Ε.Ε, στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ, καθώς και στις πρωτεύουσες των μονίμων μελών του ΣΑΗΕ» προσθέτει ακόμη το υπουργείο Εξωτερικών.

«Καλούμε την Τουρκία να τερματίσει άμεσα τις παράνομες ενέργειές της που παραβιάζουν κυριαρχικά μας δικαιώματα και υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή. Ο μόνος δρόμος για τη σταθερότητα στην περιοχή είναι ο σεβασμός της διεθνούς νομιμότητας».

Παράνομη τουρκική Navtex στο Καστελόριζο

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι η Τουρκία προχωρά σε έρευνες στο θαλάσσιο χώρο νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου και νοτιοανατολικά της Κρήτης, σύμφωνα με Navtex που εξέδωσε ο σταθμός της Αττάλεια.

Η Τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:



TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)



TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

Η Navtex έχει ισχύ έως τις 2 Αυγούστου.

Δείτε στον παρακάτω χάρτη την περιοχή που περικλείουν τα στίγματα της τουρκικής Navtex:

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Κωνσταντίνος Φλώρος επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα από την Κύπρο όπου βρισκόταν για την επέτειο από την τουρκική εισβολή.

Η κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης στις τουρκικές προκλήσεις

Με οδηγό την ψυχραιμία, τη νηφαλιότητα αλλά και την πλήρη ετοιμότητα, η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί από πολύ κοντά τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας σε βάρος της Ελλάδας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να ενημερώσει απευθείας τον υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας -η χώρα του οποίου ασκεί αυτό το εξάμηνο την προεδρία της ΕΕ- και του ζήτησε να μεταφέρει στους Ευρωπαίους ηγέτες τις παράνομες ενέργειες της Άγκυρας.

Ενόψει και της πρώτης προσευχής στην Αγία Σοφία, που είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή, μετά την μετατροπή του μνημείου σε τζαμί, η Τουρκία εξέδωσε νέα Navtex, δεσμεύοντας για σεισμικές έρευνες θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου, με ισχύ από χθες, Τρίτη, μέχρι και τις 2 Αυγούστου.

Ο Ερντογάν δεν το βάζει κάτω και σε δηλώσεις του ανέφερε ότι «ούτε για τα ερευνητικά πλοία μας, ούτε για τα πλωτά γεωτρύπανα μας δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έδωσαν, πάντως, ραντεβού τον Σεπτέμβριο με βασικό θέμα τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας.

Την ώρα που η Άγκυρα κλιμακώνει τις προκλητικές ενέργειές της, ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας βρέθηκε στην Αθήνα, δίνοντας συνέχεια στη διαμεσολαβητική προσπάθεια του Βερολίνου.

Η Άγκυρα αγνοεί την προτροπή μας να δώσει τέλος στην παράνομη συμπεριφορά της, αγνοεί το Διεθνές Δίκαιο, τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, που είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με ομολόγους του της ΕΕ.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός είχε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, και τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις με ψυχραιμία και ετοιμότητα.

Ο πρωθυπουργός, κατά τη συνάντησή του χθες με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών, έστειλε το μήνυμα στην Τουρκία: «Η Τουρκία για ακόμα μια φορά προσθέτει έναν ακόμα κρίκο στις επιθετικές ενέργειες απέναντι στην Ελλάδα, απέναντι στην Κύπρο, απέναντι τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά».

«Δεν ξέρω αν ενοχλείται καθ΄ οποιοδήποτε τρόπο από την ευρωπαϊκή και εθνική επιτυχία η οποία διαδραματίστηκε στις Βρυξέλλες, σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι η Ελλάδα παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις με αυτοπεποίθηση, με σιγουριά και απόλυτη ετοιμότητα» συνέχισε, για να προσθέσει:

«Και βέβαια η αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος και της Κύπρου συνιστά αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ευρώπης τελικά.

»Προσβλέπουμε στη στήριξη των συμμάχων μας αλλά πρέπει να γνωρίζετε κι εσείς ότι εφόσον η Τουρκία εξακολουθεί να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση η επιβολή κυρώσεων από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Τουρκίας θα είναι μονόδρομος. Είναι στο χέρι της Τουρκίας να επιλέξει τι σχέση θέλει να έχει με την Ελλάδα, με την Κύπρο, με την Ευρώπη. Πιστεύω όμως ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται να επιλέγει τον λάθος δρόμο».

Το δικό του μήνυμα έστειλε και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, που συγκάλεσε εκτάκτως σύσκεψη με πρώην στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων:

«Το ελάχιστο που περιμένω από την κυβέρνηση είναι, σε περίπτωση απόπειρας έρευνας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, να μην κάνει τίποτα λιγότερο από όσα κάναμε εμείς τον Οκτώβρη του 2018».

Τα ελληνοτουρκικά επισκίασαν τις αποφάσεις της ΕΕ

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στο «μέτωπο» της Τουρκίας, στο άλλο «μέτωπο» της οικονομίας η κυβέρνηση κρίνει θετικά τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής και δεν κρύβει την ικανοποίηση της από το αποτέλεσμα του τετραήμερου «θρίλερ».

«Επιστρέφουμε στην Αθήνα με ένα συνολικό πακέτο το οποίο ξεπερνάει τα 70 δισ. ευρώ, ένα μέγεθος πρωτοφανές για τη χώρα μας» δήλωσε, το πρωί της Τρίτης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά το πέρας της μαραθώνιας συνεδρίασης του Συμβουλίου Κορυφής.

Τα πρώτα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένονται στις αρχές του επόμενου έτους για να στηρίξουν την ελληνική οικονομία, τις επιχειρήσεις και τους τους εργαζόμενους. Το 70% των επιχορηγήσεων τα 13,6 από τα 19,5 δισ. ευρώ θα έχουν εκταμιευθεί έως το 2022.

«Τα χρήματα αυτά θα εκταμιεύονται, τελικά, με όρους οι οποίοι θα είναι πιο ευέλικτοι από το υφιστάμενο ΕΣΠΑ» διευκρίνισε ο πρωθυπουργός.

Η Ελλάδα εξασφάλισε 72 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021 - 2027. Τα 40 δισεκατομμύρια αφορούν στον κοινοτικό προϋπολογισμό και τα υπόλοιπα 32 το Ταμείο Ανάκαμψης.

Με τη μορφή επιχορηγήσεων η Ελλάδα θα λάβει 19,5 δισ. ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα 12,5 δις. ευρώ θα είναι χαμηλότοκα δάνεια, εγγυημένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με τα λεφτά αυτά προβλέπεται να πληρωθούν και δαπάνες που ήδη έγιναν από την αρχή του χρόνου, λόγω κορωνοϊού. Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζεται η μείωση φόρων και εισφορών, στήριξη επιχειρήσεων, στήριξη νέων θέσεων εργασίας, στήριξη του τομέα της υγείας και επενδύσεις σε κλάδους αιχμής.

Τα πρώτα χρήματα αναμένονται να μπουν στα ελληνικά ταμεία στις αρχές του 2021 ενώ το 70% των επιχορηγήσεων τα 13,6 από τα 19,5 δισ. θα έχουν εκταμιευθεί έως το 2022.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Επιστράτευση: Δείτε ποιες ηλικίες καλούνται σε περίπτωση επιστράτευσης