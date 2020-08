Ελληνοτουρκικά: Το μήνυμα του αρχηγού ΓΕΕΘΑ μετά το ΚΥΣΕΑ - Με στολή παραλλαγής στο Μαξίμου

Θερμό επεισόδιο Ελλάδας - Τουρκίας: Συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) συμμετείχαν υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο υπουργός Ναυτιλίας, Γιάννης Πλακιωτάκης και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

«Όλα θα πάνε καλά», σχολίασε εξερχόμενος του Μεγάρου Μαξίμου ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ο οποίος έφτασε στο Μαξίμου φορώντας στολή παραλλαγής.

Μετά την ολοκλήρωση του ΚΥΣΕΑ από το Γραφείο Τύπου του Πρωθυπουργού εκδόθηκε η εξής ανακοίνωση:

«Συνεδρίασε σήμερα το μεσημέρι, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε επισκόπηση της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο και εξετάστηκαν οι τρόποι αντίδρασης στην τουρκική προκλητικότητα».

Νωρίτερα, ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας, Φατίχ Ντονμέζ επιβεβαίωσε ότι το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis απέπλευσε από την Αττάλεια με προορισμό τη Μεσόγειο.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, «έφτασε στην περιοχή όπου θα επιχειρήσει», χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει το πού βρίσκεται.

Παράλληλα, στέλνει μήνυμα ότι οι προσπάθειες για την «ενεργειακή ανεξαρτησία της Τουρκίας, σε Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα, θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή».

Μάλιστα, στην ανάρτησή του προσθέτει προκλητικά: «Oruc Reis, 83 εκατομμύρια (σ.σ. Τούρκοι) βρίσκονται μαζί σου».

MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Akdeniz’deki yeni görevi için Antalya’dan demir alarak, çalışma yapacağı alana ulaştı.



Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için Akdeniz’de ve Karadeniz’deki çalışmalarımız aralıksız devam edecek.



83 milyon arkanda Oruç Reis.

Rast gele.??? pic.twitter.com/VKfFGgXSxm — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) August 10, 2020

Θυμίζουμε ότι η Τουρκία εξέδωσε νέα NAVTEX για σεισμικές έρευνες ανοιχτά του Καστελόριζου - στην ίδια περιοχή που απειλούσε ότι θα πραγματοποιήσει έρευνες τον Ιούλιο.

H ΝAVTEX ενεργοποιείται από σήμερα, 10 Αυγούστου, και θα ισχύει έως και τις 23 του μήνα.

Την ίδια ώρα, σήμερα στις 5:00 τα ξημερώματα ενεργοποιήθηκε και η προηγούμενη NAVTEX των Τούρκων για άσκηση με πραγματικά πυρά.

Σε επιφυλακή και πάλι οι Ένοπλες Δυνάμεις

Στρατιωτικές πηγές επιβεβαιώνουν στο Newsbomb.gr την κινητικότητα του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού και τονίζουν πως ο ελληνικός στόλος παρακολουθεί κάθε κίνηση των Τούρκων και είναι σε ετοιμότητα για να επέμβει.

Σε όλο το ανατολικό Αιγαίο έχει αναπτυχθεί σημαντικός αριθμός μονάδων του Πολεμικού Ναυτικού, ικανός να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση.

Επίσης, ο Στρατός Ξηράς έχει τεθεί σε επιφυλακή, ενώ η Πολεμική Αεροπορία είναι πανέτοιμη να δώσει και πάλι ηχηρές απαντήσεις στους Τούρκους.

Η νέα NAVTEX

TURNHOS N/W : 1024/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 10-08-2020 07:18)

TURNHOS N/W : 1024/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUC REIS, ATAMAN AND CENGIZ HAN BETWEEN 10-23 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N - 027 59.83 E

34 58.25 N - 030 31.50 E

34 18.18 N - 030 54.52 E

34 17.03 N - 030 06.12 E

33 49.84 N - 030 06.78 E

33 41.25 N - 028 46.16 E

33 47.41 N - 028 21.48 E

33 53.37 N - 027 59.90 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 232059Z AUG 20.

