Νέα NAVTEX της Τουρκίας: Ανοίγει πυρ στην ανατολική Μεσόγειο

Κλιμακώνει την ένταση στη Μεσόγειο η Τουρκία, καθώς με νέα NAVTEX δεσμεύει περιοχή της Μεσογείου για άσκηση με πραγματικά πυρά.

Αποφασισμένη να πυρπολήσει την ειρήνη στην ανατολική Μεσόγειο φαίνεται πως είναι η Άγκυρα, αδιαφορώντας για τις εκκλήσεις αποκλιμάκωσης από τη διεθνή κοινότητα.

Την ώρα που η Ευρώπη αρχίζει να αντιδρά, έστω και χλιαρά, στην επιθετική τακτική του καθεστώτος Ερντογάν απειλώντας το με κυρώσεις, η Τουρκία απαντά με έκδοση νέας NAVTEX, με την οποία δεσμεύει θαλάσσια περιοχή βόρεια της Κύπρου για ασκήσεις με πραγματικά πυρά.

Δείτε τη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1134/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-09-2020 16:24)

TURNHOS N/W : 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY SADRAZAMKÖY AREA:

35 36.55 N - 032 29.80 E

35 11.82 N - 033 00.85 E

35 26.50 N - 033 18.23 E

35 50.73 N - 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.

Δείτε το χάρτη με την περιοχή που δεσμεύει η Τουρκία βόρεια της Κύπρου:

Με τον τρόπο αυτό ο «σουλτάνος» Ερντογάν αποδεικνύει πως δεν υπολογίζει τίποτα και κανέναν. Είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει με κάθε τίμημα μερίδιο στην ενεργειακή πίτα της Μεσογείου και παράλληλα να δημιουργήσει συνθήκες υλοποίησης του ισλαμιστικού, νεο-οθωμανικού του ονείρου στην Μεσόγειο.

