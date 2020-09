Αλτούν: Απίθανη η επιβολή κυρώσεων από την Ε.Ε. – Θα ήταν παράλογο

Αισιόδοξος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα επιβάλει κυρώσεις στην Τουρκία για την προκλητική στάση της στην Ανατολική Μεσόγειο εμφανίστηκε ο Φαχρετίν Αλτούν, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας.

Μιλώντας στο CNN Turk, ο Αλτούν υποστήριξε πως η επιβολή κυρώσεων είναι απίθανη, χαρακτηρίζοντας μάλιστα μια τέτοια κίνηση «παραλογισμό» από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Δεν αναμένουμε κάτι τέτοιο» είπε ο Αλτούν, όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Anadolu.

«Ένα τέτοιο βήμα θα ήταν ένα από τα πιο παράλογα βήματα στην ιστορία των διεθνών σχέσεων» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Επιστολή Ερντογάν στους Ευρωπαίους ηγέτες

Επιστολή στους ηγέτες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης -πλην της Ελλάδας και της Κύπρου- φέρεται να έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τον «Φιλελεύθερο» της Κύπρου.

Η εν λόγω εφημερίδα αναφέρει πως έχει στη διάθεσή της την επιστολή, η οποία εστάλη την παραμονή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου -πριν την αναβολή του λόγω κρούσματος κορωνοϊού και τον επαναπρογραμματισμό του για την 1η Οκτωβρίου.

Για πολλοστή φορά, ο Ερντογάν παρουσιάζει το τουρκικό αφήγημα για την Ανατολική Μεσόγειο ενώ επιμένει πως η ένταση προκαλείται από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Νέα τουρκική NAVTEX

Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία προχώρησε χθες σε μια νέα πρόκληση απέναντι στη χώρα μας, εκδίδοντας ΝAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά στην περιοχή μεταξύ της Ρόδου και του Καστελόριζου στις 29 Σεπτεμβρίου από τις 8:00 έως τις 4:00.

Αναλυτικά η άσκηση θα λάβει χώρα στην περιοχή που περικλείουν οι παρακάτω συντεταγμένες:

TURNHOS N/W : 1201/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 26-09-2020 11:36)

GUNNERY EXERCISE, ON 29 SEP 20 FROM 0500Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.11 N – 029 07.47 E

36 28.32 N – 028 46.26 E

36 19.56 N – 028 43.46 E

36 08.56 N – 029 18.56 E

36 14.52 N – 029 18.58 E

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Lockdown: Σκάει «βόμβα» μέσα στην εβδομάδα; Η 30η Σεπτεμβρίου και η απαγόρευση κυκλοφορίας