Oruc Reis: Επικίνδυνα «παιχνίδια» Ερντογάν στην ανατολική Μεσόγειο - Τορπιλίζει τις διερευνητικές

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις την ίδια ώρα που το τουρκικό ερευνητικό πλοίο βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση από την Αθήνα, βρισκόμενο εντός της παράνομης τουρκικής Navtex σε περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας

Μια νέα κρίση φαίνεται να ξεδιπλώνεται στην ανατολική Μεσόγειο, μετά την απόφαση της Άγκυρας να στείλει το σεισμογραφικό σκάφος Oruc Reis, νότια του Καστελόριζου, την ίδια ώρα μάλιστα που τόσο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσο και σύσσωμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του, φαίνονται να κρατούν προκλητική και αδιάλλακτη στάση που δεν συνάδει με το χτίσιμο του διπλωματικού διαλόγου και των διερευνητικών επαφών που είχαν ξεκινήσει να αναπτύσσονται το προηγούμενο διάστημα. Από την πλευρά του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι «η Τουρκία αγνοεί συστηματικά το Διεθνές Δίκαιο, το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και τους κανόνες καλής γειτονίας. Δυναμιτίζει κάθε προσπάθεια διαλόγου, περιφρονώντας τις προτροπές της Διεθνούς Κοινότητας».

Η Άγκυρα φαίνεται πως επέλεξε να μην στείλει το Oruc Reis αμέσως πολύ κοντά στις ελληνικές ακτές, καθώς βρέθηκε περίπου 30 ναυτικά μίλια νοτιότερα από τη Στρογγύλη και τη Ρω, αν και μέσα στην παράνομη Navtex.

Το Oruc Reis το οποίο βρίσκεται από χθες το απόγευμα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας συνοδεύεται από τουρκικά πολεμικά πλοία που έχουν σχηματίσει ασπίδα γύρω από το σκάφος. Από την ταχύτητά που είναι 9 κόμβοι, εξάγεται το συμπέρασμα ότι μάλλον δεν έχει ποντίσει καλώδια για σεισμικές έρευνες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το τουρκικό ερευνητικό πλοίο είχε κλειστούς τους πομπούς του για τουλάχιστον οκτώ ώρες χθες Δευτέρα (12/10) και τους ενεργοποίησε λίγο πριν τις 00:00 τα μεσάνυχτα.

Το γεγονός ότι η Τουρκία στέλνει το Oruc Reis νοτίως του Καστελόριζου τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, δηλαδή τη στιγμή που επιχειρείται μια νέα απόπειρα για την έναρξη των διερευνητικών επαφών, επιβεβαιώνει πως το καθεστώς Ερντογάν δεν έχει καμία διάθεση για διάλογο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η Άγκυρα επιμένει στην αδιάλλακτη επιθετική πολιτική, θέτοντας εκ νέου σε κίνδυνο την ειρήνη στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε ετοιμότητα οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αιφνιδιάστηκαν σε καμία περίπτωση από την κίνηση της Τουρκίας.

Από την πρώτη στιγμή, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, σε συνεργασία με τους Αρχηγούς ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ διέταξε την αναδιαμόρφωση των σχεδίων επιφυλακής και την αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας σε Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία και Στρατό Ξηράς.

Σύμφωνα, πάντα, με έγκυρες πηγές του Πενταγώνου, οι εντολές είναι σαφείς και συγκεκριμένες, με μονάδες επιφανείας του Ελληνικού Στόλου να ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες, οι οποίες παρέμειναν στην περιοχή μετά την κρίση του Αυγούστου.

«Με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και άριστη επιχειρησιακή ετοιμότητα, οι Ένοπλες Δυνάμεις στέκονται και πάλι, για τέταρτη φορά τους τελευταίους επτά μήνες, απέναντι στους προκλητικούς και αμετανόητους Τούρκους. Είναι βέβαιο πως για ακόμη μία φορά οι Τούρκοι θα λάβουν την απάντηση που τους πρέπει», υπογράμμισαν οι ίδιες πηγές.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΘΑ, η ελληνική πλευρά παρακολουθεί κάθε κίνηση του Oruc Reis και των τουρκικών πολεμικών σκαφών που το συνοδεύουν, με την στρατιωτική και πολιτική ηγεσία να αξιολογούν την κατάσταση συνεχώς και να προχωρούν στις κατάλληλες ενέργειες.

Γιατί έβγαλε ξανά ο Ερντογάν το Oruc Reis στη Μεσόγειο

Ο στρατιωτικός αναλυτής και συγγραφέας Σάββας Καλεντερίδης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου για τις επιδιώξεις της Άγκυρας, τη στάση της απέναντι στην Ελλάδα και την ΕΕ και τα 6,5 μίλια στο Καστελλόριζο.

«Να αντιληφθούμε ότι η Τουρκία επιχειρεί στο Ιράκ, στη Συρία, στη Λιβύη, στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ διά του Αζερμπαϊτζάν, σε χώρες οι οποίες θεωρεί ότι δεν μπορούν να αντιδράσουν στον τρόπο με τον οποίο ενεργεί η Τουρκία. Και ο τρόπος αυτός είναι είτε η στρατιωτική ισχύς είτε η επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, δηλαδή ο εκφοβισμός των άλλων χωρών. Όταν όμως αγγίζουν αυτές οι ενέργειες στρατηγικά συμφέροντα μεγάλων χωρών και ιδίως της Ρωσίας και των ΗΠΑ, η Τουρκία δεν έχει καμία ισχύ. Αυτό αποδείχθηκε στο Ναγκόρνο Καραμπάχ. Όταν κινήθηκε ο Πούτιν σταμάτησε κάθε δραστηριότητα της Τουρκίας στην περιοχή, και φαίνεται ότι παρά το ότι το ζήτησε ο Αλίεφ η Τουρκία δεν θα συμμετέχει ούτε στην εκεχειρία -δεν συμμετείχε- ούτε στις διαδικασίες επίλυσης του ζητήματος», υπογράμμισε ο στρατιωτικός αναλυτής.

Και πρόσθεσε: «Θα έλεγα δε ότι κατά κάποιον τρόπο η επάνοδος του Ορούτς Ρέις στην ανατολική Μεσόγειο είναι πολύ πιθανό να συνδέεται και με το "χαστούκι" που έφαγε ο Ερντογάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, δηλαδή μόλις τελείωσε εκεί το παιχνίδι για τον Ερντογάν ξανάνοιξε τη σελίδα του Ορούτς Ρέις στην ανατολική Μεσόγειο. Όμως, ποιο είναι το επιδιωκόμενο; Πιστεύω ότι κυρίως η επάνοδος του Ορούτς Ρέις έχει σχέση με τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη σε σχέση και με τη συμφωνία Ελλάδας - Αιγύπτου, χθες - προχθές νομίζω ότι το επικύρωσε ο πρόεδρος της Αιγύπτου, αλλά και με την επιστολή της Ελληνίδας εκπροσώπου στον ΟΗΕ, στις 29 Σεπτεμβρίου, με την οποία η Ελλάδα τονίζει άλλη μια φορά ότι με βάση το διεθνές δίκαιο τα νησιά δικαιούνται πλήρη επήρεια, έχουν δηλαδή υφαλοκρηπίδα, και ότι με βάση τη δήλωση Μανιάτη όπου δεν υπάρχει οριοθέτηση τηρείται η αρχή της μέσης γραμμής. Αυτό το έχει πει και ο Αμερικανός και ο Ρώσος πρέσβης. Επειδή ακούγονται ότι είναι διαφιλονικούμενα ή μη οριοθετημένες, η περιοχή αυτή με βάση το διεθνές δίκαιο είναι ελληνική υφαλοκρηπίδα που διεκδικείται από την Τουρκία. Δεν είμαστε το ίδιο η Ελλάδα και η Τουρκία γι' αυτήν την περιοχή. Τι επιδιώκει η Τουρκία; Κατ' αρχάς να δηλώσει στην ΕΕ άλλη μια φορά ότι δεν τη λογαριάζει, αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα χαστούκι στη Μέρκελ, θα επιμείνει, θα μας δώσει ημερομηνία ο Ερντογάν για τις διερευνητικές επαφές, όμως αυτές θα γίνουν αφού -και γι' αυτό πιστεύω έδωσε μικρή ημερομηνία, έδωσε λίγες ημέρες- ολοκληρωθεί αυτή η τεράστια πρόκληση στη συνέχεια θα μας δώσει μία ημερομηνία. Θα έλεγα ταπεινωμένοι θα πάμε στο τραπέζι που θα ορίσει ο Ερντογάν στην Άγκυρα ή στην Κωνσταντινούπολη αφού έχουμε δεχθεί αυτήν την πρόκληση», τονίζει.

Στο ευρωπαϊκό τραπέζι θέτει η Αθήνα οι κυρώσεις

Στη Σύνοδο Κορυφής στις 15 -16 Οκτωβρίου, θα θέσει η Ελλάδα την προκλητικότητα της Τουρκίας, τις νέες παραβατικές της συμπεριφορές στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι οι κυρώσεις είναι στο τραπέζι από την προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής και ήρθε η ώρα για την Ευρώπη να πάρει τις αποφάσεις της.

Βαρύνουσα σημασία στη λήψη των τελικών αποφάσεων έχει η άποψη της Γερμανίας, της Ισπανίας και της Ιταλίας.

Ζητά και τα «ρέστα» ο Ερντογάν

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν αργά το απόγευμα της Δευτέρας (12/10) ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Σύμφωνα με την dailysabah, οι δυο τους συζήτησαν για τις σχέσεις Τουρκίας - Ευρωπαϊκής Ένωσης, για περιφερειακά θέματα, και ειδικά για τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη συζήτηση των δύο, ισχυρίστηκε ότι η Ελλάδα είναι αυτή που αυξάνει τις εντάσεις. Ο ίδιος ισχυρίστηκε στη συνέχεια μάλιστα ότι περιμένει «ξεκάθαρα βήματα για τη σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο».

Ο Σουλτάνος, συνεχίζοντας ζήτησε ζήτησε από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, «η ΕΕ να τηρήσει τις υποχρεώσεις της».

Ελληνική αντίNavtex για τη νέα τουρκική πρόκληση με το Oruc Reis στο Καστελόριζο

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ελλάδας απέναντι στην παράνομη NAVTEX της Τουρκίας για περιοχή νοτίως του Καστελορίζου για την οποία και εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Η Ελλάδα απάντησε με έκδοση αντίNavtex. Η αντίNavtex που εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού επισήμανε ότι η τουρκική Navtex για έρευνες του Oruc Reis νοτίως του Καστελόριζου «αφορά παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

Ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε ναυτική αναγγελλία τονίζοντας πως η τουρκική Navtex FA06-1262/20 εκδόθηκε από σταθμό (σ.σ. της Αττάλειας) που δεν έχει την αρμοδιότητα για την περιοχή του Καστελόριζου. Στην περιοχή αυτή αρμοδιότητα έχει η Ελληνική Υπηρεσία, σημειώνεται.

Ακόμη ο σταθμός του Ηρακλείου διαμήνυσε ότι η τουρκική Navtex αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και επισημαίνεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου είναι ο αρμόδιος για την έκδοση ναυτικών αγγελιών σ’ αυτή την θαλάσσια περιοχή.

Τουρκικό θράσος: Νέα Navtex κοντά στο Καστελόριζο

Μάλιστα, δεν έχει τέλος το θράσος που επιδεικνύει η τουρκική πλευρά στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς αργά το βράδυ της Δευτέρας (12/10), εκδόθηκε και δεύτερη Navtex με σκοπό να... ακυρωθεί η αντίστοιχη ελληνική.

TURNHOS N/W : 1268/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVEY IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA79-596/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR FA06-1262/20 IS STILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.

