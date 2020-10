Uruc Reis - Τουρκικό θράσος: Νέα Navtex από την Άγκυρα κοντά στο Καστελόριζο

Η Τουρκία φαίνεται να διατηρεί αδιάλλακτη στάση τόσο απέναντι στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη

Δεν έχει τέλος το θράσος που επιδεικνύει η τουρκική πλευρά στην ανατολική Μεσόγειο, καθώς αργά το βράδυ της Δευτέρας (12/10), εκδόθηκε και δεύτερη Navtex με σκοπό να... ακυρωθεί η αντίστοιχη ελληνική.

TURNHOS N/W : 1268/20

MEDITERRANEAN SEA

1. TURKISH FLAGGED R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZHAN ARE CONDUCTING SEISMIC SURVEY IN TURKEY’S CONTINENTAL SHELF ON BEHALF OF REPUBLIC OF TURKEY IN ACCORDANCE WITH INTERNATIONAL LAW.

2. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCASTED NAVTEX MESSAGE NUMBER HA79-596/20 IN TURKISH NAVTEX SERVICE AREA. ANTALYA NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

3. ANTALYA TURK RADIO NAVTEX NR FA06-1262/20 IS STILL VALID AND EFFECTIVE. ANTALYA STATION WILL CONTINUE TO PROMULGATE NAVTEX MESSAGES FOR SAFETY OF MARINERS.

4. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το Oruc Reis έχει κλειστούς τους πομπούς του εδώ και 8 ώρες και έχει τοποθετηθεί περίπου στο μέσον του ανατολικότερου άκρου της παράνομα δεσμευθείσας περιοχής και κινείται νοτιοδυτικά, μαζί με τον στολίσκο των τουρκικών πολεμικών πλοίων.

Αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι η πρώτη κίνηση της Τουρκίας είναι να μην προσεγγίσει τόσο κοντά στο Καστελόριζο, δηλαδή σε απόσταση 6,5 ναυτικών μιλίων.

Η πρώτη τουρκική Navtex

Η πρώτη Τουρκική NAVTEX εκδόθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα και λίγες ώρες αργότερα o Τούρκος ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσαβούσογλου με ένα προκλητικό-επιθετικό tweet ανακοίνωνε την επανέξοδο του Oruc Reis στην Ελληνική υφαλοκρηπίδα, αναγράφοντας απλώς το όνομά του Τουρκικού σκάφους.

Tο Oruc Reis θα διεξάγει σεισμικές έρευνες από τις 12 Οκτωβρίου ώρα 6:00 UTC έως και τις 22 Οκτωβρίου, ώρα 20:59UTC νότια του Καστελόριζου.

H νέα Navtex για το Oruc Reis αφορά στη θαλάσσια περιοχή νότια του Καστελόριζου και της Ρόδου και ανατολικά της Καρπάθου και της Κρήτης, που περικλείεται από τα στίγματα:

TURNHOS N/W: 1262/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-10-2020 23:33)

TURNHOS N/W: 1262/20

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN FROM 120600Z OCT 20 TO 222059Z OCT 20 IN AREA BOUNDED BY;

35 34.82 N - 028 00.13 E

35 34.83 N - 028 28.78 E

35 36.77 N - 028 28.77 E

35 59.87 N - 029 22.85 E

35 59.87 N - 029 34.20 E

35 59.92 N - 029 59.75 E

35 42.52 N - 030 04.35 E

34 49.53 N - 028 00.07 E

35 09.32 N - 028 00.05 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 222059Z OCT 20.

Η περιοχή που δεσμεύει η Τουρκία είναι η εξής:

Ελληνική αντίNavtex

Άμεση ήταν η αντίδραση της Ελλάδας απέναντι στην παράνομη NAVTEX της Τουρκίας για περιοχή νοτίως του Καστελορίζου για την οποία και εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση το ελληνικό ΥΠΕΞ.

Η Ελλάδα απαντά με έκδοση αντίNavtex. Η αντίNavtex που εξέδωσε η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού επισημαίνει ότι η τουρκική Navtex για έρευνες του Oruc Reis νοτίως του Καστελόριζου «αφορά παράνομη δραστηριότητα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας».

Ο σταθμός Ηρακλείου της Υδρογραφικής Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού εξέδωσε ναυτική αναγγελλία τονίζοντας πως η τουρκική Navtex FA06-1262/20 εκδόθηκε από σταθμό (σ.σ. της Αττάλειας) που δεν έχει την αρμοδιότητα για την περιοχή του Καστελλόριζου. Στην περιοχή αυτή αρμοδιότητα έχει η Ελληνική Υπηρεσία, σημειώνεται.

Ακόμη ο σταθμός του Ηρακλείου διαμηνύει ότι η τουρκική Navtex αναφέρεται σε παράνομη και μη εγκεκριμένη δραστηριότητα και μάλιστα σε περιοχή ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και επισημαίνεται ότι ο σταθμός του Ηρακλείου είναι ο αρμόδιος για την έκδοση ναυτικών αγγελιών σ’ αυτή την θαλάσσια περιοχή. Καλούνται δε όλοι οι ναυτικοί να αγνοήσουν την τουρκική αναγγελία.

ZCZC HA79

112335 UTC OCT 20

IRAKLEIO STATION NAVWARN 596/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA06-1262/20 IN HELLENIC NAVTEX

SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF.

IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA06-1262/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 222059 UTC OCT 20.

NNNN

