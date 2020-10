Oruc Reis - Πόλεμος νεύρων: Πόσο κοντά θα φτάσει στο Καστελόριζο

Οι Τούρκοι φαίνεται να μην επιχειρούν μέχρι στιγμής να «σπάσουν» ξανά τα 12 ναυτικά μίλια

Συνέχεια των προκλήσεων τόσο σε Αιγαίο όσο και σε Ανατολική Μεσόγειο δίνει η Τουρκία, με νέα NAVTEX μέχρι τις (27/10) για το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis.

Μετά τις δύο συνεχόμενες προκλήσεις, όπου οι Τούρκοι «έσπασαν» το όριο των 12 ναυτικών μιλίων από τις ελληνικές ακτές, υπήρχε η εκτίμηση ότι το τουρκικό ερευνητικό τα ξημερώματα της Πέμπτης (22/10) θα έφτανε και πάλι στο όριο των 12 ναυτικών μιλίων, έτοιμο να προχωρήσει σε μια ακόμα επικίνδυνη πρόκληση κατά της χώρας μας.

Σημειώνεται ότι στα 16 ναυτικά μίλια από το Καστελόριζο με πορεία ανατολική-βορειοανατολική βρισκόταν περίπου στη 2 το μεσημέρι το ερευνητικό πλοίο Oruc Reis.

Στους χάρτες φαίνεται το στίγμα του τουρκικού ερευνητικού πλοίου στις 11:30 ώρα Ελλάδος στα 25 ναυτικά μίλια και μέσα σε 1,5 ώρα διήνησε μια απόσταση περίπου 5 ναυτικών μιλίων καθώς κινείται με ταχύτητα 4,4-4,6 κόμβων.

Την ίδια ώρα, λίγο πριν τις 17:30 το απόγευμα της Πέμπτης δυο τουρκικά κατασκοπευτικά U2 πέταξαν νοτιοανατολικά της Ρόδου. Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, πρόκειται για αεροσκάφη που εθεάθησαν στο παρελθόν να πετούν πάνω από πολύ «καυτές» περιοχές όπως το Ιράκ, το Αφγανιστάν.

Τα δύο αυτά κατασκοπευτικά πέταξαν για αρκετή ώρα νοτιοανατολικά της Ρόδου και σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα εθεάθη να προσγειώνεται στη βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο.

Απάντηση της Ελλάδας με αντιNavtex

Η ελληνική Navtex τονίζει ότι η τουρκική Navtex αφορά «σε μη εγκεκριμένη δραστηριότητα» και είναι «παράνομη» διότι η περιοχή που εκτείνεται «επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα».

Στην ελληνική Navtex υπογραμμίζεται, επίσης, ότι ο σταθμός της υδρογραφικής υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ηράκλειο έχει τη δικαιοδοσία για την έκδοση μηνυμάτων στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή.

Ακολουθεί η ελληνική Navtex:

ZCZC HA05

212200 UTC OCT 20 IRAKLEIO STATION NAVWARN 618/20

KASTELORIZO SEA

1. UNAUTHORIZED STATION HAS BROADCAST NAVTEX MESSAGE NUMBER FA17-1314/20 IN HELLENIC NAVTEX SERVICE AREA, REFERRING TO UNAUTHORIZED AND

ILLEGAL ACTIVITY IN AN AREA THAT OVERLAPS THE

GREEK CONTINENTAL SHELF. IRAKLEIO NAVTEX STATION HAS THE AUTHORITY TO

BROADCAST NAVTEX MESSAGES IN THE AREA.

2. ALL MARINERS ARE REQUESTED TO DISREGARD NAVTEX

MESSAGE NUMBER FA17-1314/20.

3. CANCEL THIS MESSAGE 272059 UTC OCT 20.

