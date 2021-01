«Μπουρλότο» στις διερευνητικές από την Τουρκία: Γέμισε με Navtex το Αιγαίο

Την ώρα που κορυφώνονται οι προετοιμασίες για τις διερευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας στις 25 Ιανουαρίου στην Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα επιδόθηκε σε ένα άνευ προηγουμένου σόου προκλητικότητας εκδίδοντας τρεις Navtex που αφορούν όλο το Αιγαίο και λήγουν τον Δεκέμβριο του 2021!

Μόλις τέσσερις ημέρες μετά την επίσημη ανακοίνωση για την έναρξη των διερευνητικών επαφών Αθήνας και Άγκυρας, στις 25 Ιανουαρίου στην Κωνσταντινούπολη, η Τουρκία βάζει… μπουρλότο. Με ένα μπαράζ προκλητικότητας, δέσμευσε με Navtex όλο το Αιγαίο μέχρι το τέλος του 2021 για ασκήσεις με πυρά!

Οι Navtex ξεκινούν από τις 16 Ιανουαρίου και ισχύουν ως τις 16 Σεπτεμβρίου, κι από τις 16 Σεπτεμβρίου ως τις 31 Δεκεμβρίου, με μοναδικές εξαιρέσεις τα Σαββατοκύριακα και τις εθνικές εορτές και επετείους. Αναμφίβολα πρόκειται για μια κίνηση που καταδεικνύει τις πραγματικές προθέσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και της Τουρκίας, μόλις δέκα ημέρες πριν από την έναρξη του 61ου γύρου των Διερευνητικών Επαφών ανάμεσα στις δυο χώρες.

Δείτε τις Navtex της Τουρκίας και τους σχετικούς χάρτες

Βόρειο Αιγαίο

TURNHOS N/W : 0048/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:53)TURNHOS N/W : 0048/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

40 16.50 N – 025 39.00 E

40 18.00 N – 025 30.00 E

40 35.00 N – 024 58.00 E

40 11.00 N – 024 33.00 E

40 09.00 N – 024 45.00 E

40 20.00 N – 024 56.00 E

40 07.00 N – 025 33.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

Η Navtex της Τουρκίας για το Βόρειο Αιγαίο OnAlert

Κεντρικό Αιγαίο

TURNHOS N/W : 0049/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:55)TURNHOS N/W : 0049/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

39 00.00 N – 025 10.00 E

39 20.00 N – 024 58.00 E

39 14.00 N – 024 40.00 E

38 54.00 N – 024 52.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

Η Navtex της Τουρκίας για το Ανατολικό Αιγαίο OnAlert

Ανατολικό Αιγαίο

TURNHOS N/W : 0050/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:58)TURNHOS N/W : 0050/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

37 27.00 N – 026 17.00 E

37 08.50 N – 026 27.50 E

37 05.00 N – 026 09.00 E

37 24.00 N – 026 00.00 E

37 24.00 N – 026 04.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

Η Navtex της Τουρκίας για το Ανατολικό Αιγαίο OnAlert

