Συνάντηση Δένδια - Τρας στο Λονδίνο: Συνεργασία Ελλάδας - Βρετανίας και Κυπριακό στο επίκεντρο

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, βρίσκεται στο Λονδίνο για σειρά επαφών και συνάντησε ήδη τη Βρετανίδα ομόλογό του, Λίζα Τρας. Νωρίτερα είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων & Μ.Βρετανίας κ. Νικήτα.

Στη Βρετανία έχει ταξιδέψει ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, όπου ήδη ξεκίνησε να πραγματοποιεί μια σειρά επαφών. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας είχε την πρώτη κατ’ ιδίαν συνάντηση με τη Βρετανίδα ομόλογό του, Λίζα Τρας.

Η κ. Τρας μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021 ήταν υπουργός Διεθνούς Εμπορίου, ωστόσο ο Μπόρις Τζόνσον τη μετακίνησε στο υπουργείο Εξωτερικών. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί πως η συνάντηση Δένδια – Τρας έχει ιδιαίτερη σημασία τη δεδομένη χρονική στιγμή κυρίως λόγω των δημοσιευμάτων που κάνουν λόγο για σύμπλευση απόψεων της Βρετανίας με την Τουρκία ειδικότερα στο θέμα της Κύπρου.

Σε κάθε περίπτωση Δένδιας και Τρας είχαν εγκάρδια και παραγωγική συζήτηση, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, η οποία αφορούσε κυρίως τη συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου σε θέματα ασφάλειας και εμπορίου. Στο τραπέζι, όμως, έπεσαν και τα ζητήματα που αφορούν στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την Κύπρο και τα Δυτικά Βαλκάνια.

Λονδίνο: Νωρίτερα σήμερα, ο ΥΠΕΞ @NikosDendias συναντήθηκε με τη νέα Βρετανή ομόλογο E.Truss, με την οποία είχε εγκάρδια & παραγωγική συζήτηση με έμφαση σε ενίσχυση της ??-?? συνεργασίας σε ασφάλεια & εμπόριο.Εξετάστηκαν επίσης οι εξελίξεις σε Αν.Μεσόγειο,Κυπριακό & Δυτ. Βαλκάνια https://t.co/S8wrFjvLqh — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 25, 2021

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών είχε συνάντηση και με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων & Μ.Βρετανίας κ. Νικήτα, με τον οποίο συζήτησε για τις δράσεις της Αρχιεπισκοπής ενώ εξέφρασε και τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στο Λονδίνο, ενημερώθηκα από τον Σεβασμιώτατο Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων & Μ.Βρετανίας κ. Νικήτα για τις δραστηριότητες της Αρχιεπισκοπής και εξέφρασα ευχές για ταχεία ανάρρωση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. pic.twitter.com/bludYhczBk — Nikos Dendias (@NikosDendias) October 25, 2021

O υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί επίσης με την υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδια για την Ευρώπη και την Αμερικανική Ήπειρο, Γουέντι Μόρτον. Οι ανωτέρω συνομιλίες θα εστιάσουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένου Βασιλείου σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Κατά την επίσκεψη προγραμματίζεται επίσης η υπογραφή «Μνημονίου Κατανόησης περί Διμερούς Στρατηγικού Πλαισίου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας».

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της Κοινοβουλευτικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών, ο υπουργός Εξωτερικών θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων Εξωτερικών, Τομ Τάγκενχαντ και Άμυνας, Τομπάιας Έλγουντ.

Κατά την παραμονή η του στο Λονδίνο, ο υπουργός Εξωτερικών θα είναι ομιλητής στο “Royal United Services Institute”. Το θέμα της ομιλίας του υπουργού θα είναι “Ενισχύοντας την Ασφάλεια και τη Σταθερότητα στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο -Enhancing Security and Stability in Europe and the Mediterranean”. Η εν λόγω επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών στο Λονδίνο, είναι η δεύτερη σε διάστημα λίγων μηνών, γεγονός το οποίο υπογραμμίζει την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στην ενίσχυση των παραδοσιακών δεσμών με το Ηνωμένο Βασίλειο, στην εποχή μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

