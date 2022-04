Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: Η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της κάθε απειλή

Για τον ρόλο της Ελλάδας αναφορικά με την ασφάλεια και τη σταθερότητα στη Μεσόγειο αλλά και τη διεθνή της παρουσία, μίλησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Την Παρασκευή (8/4) ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συμμετείχε στο Ετήσιο Οικονομικό Forum των Δελφών (Delphi Economic Forum VII), στη συζήτηση με θέμα: «GREECE AND ITS ROLE OF SECURITY & STABILITY IN THE MEDITERRANEAN». Στη συζήτηση συμμετείχε ο Καθηγητής Στρατηγικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Αθανάσιος Γ. Πλατιάς. Τον συντονισμό της συζήτησης είχε η δημοσιογράφος της ΕΡΤ και του «Τηλεοπτικού Σταθμού της Βουλής των Ελλήνων», κ. Βίκυ Φλέσσα.

Ο Στρατηγός Φλώρος ξεκίνησε την ομιλία του με μια αναδρομή στη στρατιωτική διπλωματία που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η χώρα, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την ενδυνάμωση συμμαχιών και τη βελτίωση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας. Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στους χειρισμούς που έχουν γίνει για τις σχέσεις με την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ιορδανία.

Μάλιστα, ο Στρατηγός Φλώρος έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος υπό απειλή, κάτι που είναι εμφανές καθημερινά, ενώ τόνισε πως πλέον οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν κάθε πρόκληση και επιβουλή χωρίς εξωτερικοί βοήθεια. «Αν έρθουν κι άλλοι μαζί μας, είναι καλοδεχούμενοι», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, κομβικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου έχουν η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη, όπου σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «είναι προτιμότερο να καθόμαστε στο τραπέζι παρά να είμαστε το μενού». Ο Στρατηγός Φλώρος σημείωσε πως πλέον η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει σεβασμό, μέσα από την ισχύ της με προοπτική 10-15 χρόνων, ενώ έκανε σαφές προς κάθε κατεύθυνση ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις εγγυώνται στο 100% την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική ανεξαρτησία.

«Στο μέλλον οι συνθήκες θα είναι ακόμη καλύτερες όχι μόνο λόγω των νέων οπλικών συστημάτων αλλά και μέσα από τη συντήρηση των υφιστάμενων και λόγω του έμψυχου δυναμικού και των στρατηγικών συμμαχιών από τις οποίες ξεχώρισε ιδιαίτερα αυτές με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ», σχολίασε.

