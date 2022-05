F-35: Στα γαλανόλευκα το αόρατο μαχητικό – To παρασκήνιο και τα επόμενα βήματα μέχρι να έρθει Ελλάδα

F-35: Οι μεθοδικές κινήσεις πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας που εκτινάσσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες της Πολεμικής Αεροπορίας – Πώς από τις αρχικές ενημερώσεις φτάσαμε στις επίσημες διαπραγματεύσεις και στην απόφαση ένταξης της χώρας μας στο πρόγραμμα των F-35 – «Κλειδί» η απόλυτη εμπιστοσύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη στις εισηγήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας.

Ακριβώς ένα χρόνο πριν, τον Ιούνιο του 2021, οι Αμερικανοί γερουσιαστές Ρόμπερτ Μενέντεζ και Μάρκο Ρούμπιο, σε μια κίνηση ύψιστης πολιτικής σημασίας, είχαν καταθέσει σχέδιο νόμου με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών αμυντικών σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος. Το νομοσχέδιο αυτό, με την ονομασία US - Greece Defense and Interparliamentary Partnership Act of 2021, δεν αναγνώριζε απλώς τη σημασία της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας, αλλά προχωρούσε και σε σαφείς κινήσεις, όπως η ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς, F-35.

Τους μήνες που ακολούθησαν, αμερικανική αντιπροσωπεία έχει βρεθεί αρκετές φορές στο ελληνικό «Πεντάγωνο», ενημερώνοντας πλήρως την στρατιωτική ηγεσία για τις δυνατότητες του πανίσχυρου μαχητικού, τον οπλισμό που διατίθεται να «απελευθερώσει» η Αμερική και άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επιβεβαίωσε και επίσημα το ενδιαφέρον της χώρας μας για την απόκτηση των F-35, με συνέντευξή του στην Washington Post στις 25/11. «Ξοδεύουμε περίπου το 2% του ΑΕΠ μας, γιατί προφανώς έχουμε πραγματικές απειλές για την ασφάλεια. Προσπαθούμε συνεχώς να αναβαθμίζουμε τις δυνάμεις μας, [συμπεριλαμβανομένου] του μισού στόλου μας F-16, κάτι που κάνουμε μαζί με την κατασκευάστρια εταιρεία, Lockheed Martin. Υπάρχει ένα μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο σχέδιο για την αγορά του μαχητικού αεροσκάφους F-35», είχε πει πριν από έξι μήνες ο πρωθυπουργός.

Είχε προηγηθεί στις 23 Νοεμβρίου η επίσημη παρουσίαση του F-35 σε Έλληνες δημοσιογράφους στην Αθήνα και συγκεκριμένα στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΑΕΔ), από αντιπροσωπεία της κατασκευάστριας εταιρείας Lockheed Martin, οι οποίοι ενημέρωσαν για την πορεία του προγράμματος των F-35 και φυσικά για τις δυνατότητες ένταξης της Ελλάδας σε αυτό. Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας που βρέθηκαν στην ελληνική πρωτεύουσα, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για την Ελλάδα να γίνει μία από τις χώρες της Δύσης που διαθέτουν στο οπλοστάσιό τους το κορυφαίων δυνατοτήτων «stealth» αεροσκάφος στον κόσμο.

Ο υπουργός Άμυνας από την πλευρά του, παρέμενε συνεχώς ενήμερος για τις συνομιλίες με τη Lockheed Martin, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες και ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, δεν έχανε ευκαιρία για να μιλά στον Νίκο Παναγιωτόπουλο για τα F-35. Όπως είχε δηλώσει άλλωστε και ο ίδιος ο υπουργός τα Χριστούγεννα, στην καθιερωμένη συνάντηση με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το ρεπορτάζ Άμυνας, πρόθεση της Αθήνας είναι να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι συνομιλίες για την ένταξη της χώρας μας στο πρόγραμμα των F-35, επισημαίνοντας πως η χώρα μας πρέπει να εκμεταλλευτεί τις πρακτικές της Τουρκίας απέναντι στη Δύση.

Στην ελληνική κυβέρνηση ωστόσο, κρατούσαν χαμηλούς τόνους για το ζήτημα, με τους περισσότερους να παραπέμπουν στο ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ για ενδεχόμενες εξελίξεις. Άλλωστε, παρά τις δηλώσεις ενδιαφέροντος από την ελληνική πλευρά, επίσημο αίτημα για τα F-35 δεν υπήρχε από τη χώρα μας, με τους Αμερικανούς να απαιτούν για κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα να τους έχει σταλεί LOR (Letter of Request) ώστε να ξεκινήσουν οποιαδήποτε διαδικασία λεπτομερούς ενημέρωσης αναφορικά με το κόστος και τις δυνατότητες κάθε οπλικού συστήματος.

Εντούτοις, κατά τις επαφές τους στην Αθήνα, οι εκπρόσωποι της αμερικανικής πλευράς φέρονται να είχαν προχωρήσει σε αρκετές λεπτομέρειες για το αόρατο μαχητικό, προτείνοντας ακόμα και εγκαταστάσεις στις οποίες θα μπορούσαν να εγκατασταθούν τα F-35. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν πως αντιπροσωπεία είχε πραγματοποιήσει ακόμα και αυτοψία σε Πτέρυγες Μάχης που θα μπορούσαν φιλοξενήσουν τα F-35. Μία καλή επιλογή, θα ήταν η 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα, με τους Αμερικανούς να σκοπεύουν να αναβαθμίζουν ήδη τις εγκαταστάσεις, τις οποίες θα χρησιμοποιούν και οι ίδιοι ως «ορμητήριο» των δικών του F-15, για άμεση «έξοδο» προς τα Βαλκάνια, την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την ανατολική Ευρώπη.

Η εισήγηση της Πολεμικής Αεροπορίας και η αποφασιστικότητα Μητσοτάκη

Είναι γνωστό πως ο πρωθυπουργός ακούει με μεγάλη προσοχή τις εισηγήσεις της στρατιωτικής ηγεσίας. Έχοντας απόλυτο σεβασμό σε αυτούς που γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τις ανάγκες των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει πως προχωρά τα εξοπλιστικά προγράμματα μόνο με βάση τις ανάγκες που του υποδεικνύουν οι επικεφαλής του ελληνικού «Πενταγώνου». Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η υπόθεση των φρεγατών Belh@rra, με τον κ. Μητσοτάκη να ανακοινώνει την απόκτηση του πλοίου που είχε επιλέξει ως ιδανικότερο για τις ανάγκες του το Πολεμικό μας Ναυτικό και κλείνοντας τα αυτιά του σε «σειρήνες» που θα μας έβαζαν σε περιπέτειες.

Ανάλογη στρατηγική ακολουθείται και στο ζήτημα των μαχητικών αεροσκαφών. Μετά την απόκτηση των 4.5 γενιάς μαχητικών Rafale, ο κ. Μητσοτάκης αφουγκράζεται απολύτως τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας για το πέρασμα σε μαχητικά 5ης γενιάς. Για το λόγο αυτό, έπειτα από εντατικές διαβουλεύσεις του Αρχηγού ΓΕΑ, Αντιπτεράρχου Θεμιστοκλή Μπουρολιά με εκπροσώπους της Lockheed Martin, ο πρωθυπουργός έλαβε το «πράσινο φως» για να προχωρήσει το ζήτημα στο ανώτατο επίπεδο.

Στη συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον Τζο Μπαίντεν στον Λευκό Οίκο, δεν αποφασίστηκε απλά η ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα των F-35, αλλά η επίσπευση της διαδικασίας με στόχο την παράδοση του πρώτου μαχητικού το 2028, ενώ η αποπληρωμή του προγράμματος να γίνει με ευνοϊκούς όρους, όπως άλλωστε προβλέπει και ανανεωμένη αμυντική συμφωνία των δύο χωρών(MDCA). Μάλιστα, η προοπτική να μπει η Lockheed Martin ως στρατηγικός εταίρος με μειοψηφικό ποσοστό στην ΕΑΒ δεν αποκλείεται να επιταχύνει τις εξελίξεις και να φέρει τα F-35 νωρίτερα από το 2028 στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τις αμέσως επόμενες ημέρες, κλιμάκιο της αμερικανικής κυβέρνησης και της Lockheed Martin θα φτάσει στην Ελλάδα και θα περάσει την πύλη του στρατοπέδου Παπάγου προκειμένου να ξεκινήσουν και επίσημα οι ενημερώσεις και οι διαπραγματεύσεις για τα stealth μαχητικά. Η χώρα μας θα αποστείλει το συντομότερο το αίτημα μέσω LOR στις ΗΠΑ προκειμένου να εξεταστεί και θα αναμένει την απάντηση μέσω LOA για την διαθεσιμότητα, το κόστος αλλά και το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Η διαδικασία φαίνεται χρονοβόρα, ωστόσο, οι δύο πλευρές φέρονται αποφασισμένες να την ολοκληρώσουν μέσα στον επόμενο χρόνο.

Με το που αποδεχτεί την αμερικανική απάντηση η Αθήνα, ξεκινούν οι διαδικασίες σύναψης της συμφωνίας και ουσιαστικά αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση για την έλευση των πρώτων μαχητικών F-35 στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα, όπως και στην περίπτωση των Rafale, θα ξεκινήσει η εκπαίδευση των Ελλήνων πιλότων πάνω στο κορυφαίο μαχητικό 5ης γενιάς, αλλά και τα έργα στις υποδομές της Πτέρυγας Μάχης που θα γίνει η «φωλιά» των F-35. Πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζεται και το σενάριο απόκτησης και μεταχειρισμένων F-35, ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί, τουλάχιστον προς το παρόν.

Ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο υπουργός Άμυνας κ. Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος και οι Αρχηγοί των τριών Κλάδων υλοποιούν μεθοδικά το στόχο που έθεσαν αμέσως μετά την υβριδική απειλή στον Έβρο τον Μάρτιο του 2020 και την επικίνδυνη κλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο το καλοκαίρι του ίδιου έτους: Να γίνει η Ελλάδα ακόμα πιο ισχυρή στρατιωτικά, προχωρώντας σε άμεσες και στοχευμένες κινήσεις που θα που θα ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την αποτρεπτική ισχύ των Ενόπλων Δυνάμεων.

Μετά την ανακοίνωση – μεταξύ άλλων – της απόκτησης των 24 Rafale, των 3+1 φρεγατών Belh@rra, των υπερσύγχρονων αντιαρματικών Spike Nlos, αλλά και τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων οπλικών συστημάτων όπως τα F-16 Block 52+ σε κατηγορία Viper, η χώρα μας προχωρά και στην απόκτηση των κορυφαίων μαχητικών 5ης γενιάς, των F-35, εκτινάσσοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες της HAF και των Ενόπλων Δυνάμεων.

