Τηλεφωνική Επικοινωνία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ με τον Ιταλό Ομόλογό του

Την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2023, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιταλό Ομόλογό του Chief of Defence Admiral Giuseppe Cavo Dragone.

Κατά την διάρκεια της επικοινωνίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ευχαρίστησε τον Admiral Giuseppe Cavo Dragone για την αλληλεγγύη και την παροχή βοήθειας, με την διάθεση Αεροσκαφών στην κατάσβεση πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα στην Χώρα μας, ενώ ο Ομόλογός του εξέφρασε την συμπαράστασή του προς την φίλη χώρα την Ελλάδα που δοκιμάζεται από πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αναφέρθηκε στην συνεισφορά του Πολυεθνικού Ναυτικού Στρατηγείου GR Maritime Force HQ (GRMARFOR HQ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Θεσμικού Κειμένου της Συμμαχίας για την «Αποτροπή και Άμυνα στην Ευρω-Ατλαντική Περιοχή» (Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area - DDA), όπως επίσης και των Περιοχικών Σχεδίων (Regional Plans), και τόνισε την στρατηγική αξία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης ως προς την παροχή σημαντικών διευκολύνσεων στις Ένοπλες Δυνάμεις των Συμμάχων και εταίρων μας, μεταξύ των οποίων και η Ιταλία.

Οι 2 Αρχηγοί συζήτησαν για θέματα που άπτονται της διμερούς στρατιωτικής συνεργασίας και της προοπτικής περαιτέρω ενίσχυσης των στρατιωτικών δεσμών των 2 Χωρών με επέκταση των κοινών τους δράσεων, σε συνέχεια των συζητήσεων που είχαν κατά την πρόσφατη επίσημη επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στην Ιταλία κατόπιν πρόσκλησης του Ιταλού Oμολόγου του επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο συνεργασίας που έχουν αναπτύξει οι Ένοπλες Δυνάμεις των δύο Χωρών.

Οι 2 Αρχηγοί ανανέωσαν το ραντεβού τους για την ερχόμενη εβδομάδα στο Όσλο, στο πλαίσιο της επικείμενης Συνόδου της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων (Military Committee Conference in Chiefs of Defence Session - MCCS) στο Όσλο, ενώ ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ συνεχάρη τον Ομόλογό του για την υποψηφιότητά του ως Προέδρου της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ (Chair Military Committee – CMC).