Ο ΥΦΕΘΑ Ιωάννης Κεφαλογιάννης στη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, επισκέφθηκε σήμερα, Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024, την έδρα της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ), στο Βύρωνα Αττικής. Εκεί τον υποδέχθηκαν ο Διευθυντής ΓΕΕΘΑ/Β’ ΚΛ Υποναύαρχος Ιωάννης Πάττας ΠΝ και η Διοικητής ΣΑΝ Σμήναρχος (ΥΝ) Κυριακή Πελέκη.

Ο κ. Κεφαλογιάννης ενημερώθηκε για την οργάνωση, την αποστολή, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τις τρέχουσες δραστηριότητες της Σχολής. Στη συνέχεια, περιηγήθηκε στους χώρους της, όπου συνομίλησε με στελέχη και σπουδαστές. Συνεχάρη τη διοίκηση και το προσωπικό για το εξαιρετικό τους έργο, ενώ συζητήθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ποιοτικής αναβάθμισης των σπουδών.

Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας υπογράμμισε ότι το έδαφος είναι πρόσφορο για τη δημιουργία Διακλαδικού Κέντρου Εκπαίδευσης Πολεμικού Τραύματος, ώστε να εκπαιδεύεται το υγειονομικό προσωπικό των ΕΔ, και όχι μόνο, επί της Τακτικής Φροντίδας Απωλειών Μάχης, αλλά και να δημιουργήσει εκπαιδευτές στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Παράλληλα, τόνισε ότι η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στηρίζει τις δράσεις για την ενίσχυση της γνώσης, καθώς και τις συνεκπαιδεύσεις με φίλιες χώρες μέσω συνεργιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Υφυπουργός ανέφερε:

«Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σε μία από τις ιστορικές Στρατιωτικές Σχολές της πατρίδας μας, τον πυλώνα του υγειονομικού, τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής. Στη Σχολή που στελεχώνει με Αξιωματικούς Νοσηλευτές, και τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίοι ιστορικά παρέχουν τις υπηρεσίες τους αποτελεσματικά, όπου και όποτε απαιτηθεί. Ο θεμέλιος λίθος για την ίδρυση της Σχολής τοποθετήθηκε κατά τον απολογισμό του Β΄ Παγκοσμίου Πόλεμου, όταν ένα από τα κύρια συμπεράσματα που προέκυψαν ήταν η ανάγκη για στρατιωτικό νοσηλευτικό προσωπικό. Έτσι λοιπόν, τον Νοέμβριο του 1946, ξεκίνησε να γράφεται η ιστορία, τόσο για τους Αξιωματικούς Νοσηλευτές, με την εισαγωγή των πρώτων μαθητριών στη «Στρατιωτική Σχολή Εκπαιδεύσεως Αδελφών Νοσοκόμων» όσο και για τις γυναίκες στο ελληνικό στράτευμα, κόντρα στα στερεότυπα της εποχής. Η δικαίωση για την ίδρυση μιας τέτοιας σχολής πρωτοποριακής, δεν άργησε να έρθει, όταν κατά το διάστημα 1950 - 55, οι πρώτες Αξιωματικοί προσέφεραν τις υπηρεσίες τους επιτυχώς στο κορεατικό μέτωπο, για το οποίο και τιμήθηκαν με το παράσημο του Χαλκού Αστέρα. Κατά τη διάρκεια των σχεδόν 80 ετών από την ίδρυσή της, η Σχολή εξελίχθηκε χάρη στον επαγγελματισμό και τον δυναμισμό των Αξιωματικών της. Συμπεριλήφθηκε στο μηχανογραφικό των Πανελληνίων Εξετάσεων και δόθηκε η ευκαιρία και στους άνδρες να εισαχθούν στη Σχολή και να διεκδικήσουν και εκείνοι τη δική τους θέση στην ιστορία της. Επιπλέον αποκαταστάθηκε η αδικία σε βάρος σας, που ήθελε να μη φέρετε ξίφος και επιτεύχθηκε το, για πολλά χρόνια, όραμα της φοίτησης των Σπουδαστών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Νοσηλευτικής. Σήμερα, εσείς, τα στελέχη προέλευσης ΣΑΝ, είστε επιφορτισμένοι με τον διπλό ρόλο, του Αξιωματικού και του Νοσηλευτή, τον οποίο καλείστε να διαδραματίσετε, σε ένα διεθνές περιβάλλον ασφαλείας πολύπλοκο, αστάθμητο και διαρκώς εξελισσόμενο. Για τον λόγο αυτό, η Σχολή οφείλει να δημιουργεί ικανούς ηγήτορες, επιχειρησιακά και ακαδημαϊκά καταρτισμένους, και συγχρόνως να εναρμονίζεται με τις ανάγκες της Πατρίδας μας, τις παγκόσμιες εξελίξεις και τις επιταγές της εποχής. Η συμμετοχή του υγειονομικού θεωρείται αυτονόητη σε κάθε είδους στρατιωτική δράση, όπως για παράδειγμα η αποστολή στο Αφγανιστάν, καθώς η υγειονομική υποστήριξη αποτελεί πολλαπλασιαστή ισχύος για τις επιχειρήσεις και τις ασκήσεις των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσω της παροχής πρόληψης αλλά και περίθαλψης, όταν απαιτηθεί. Επιπλέον, πρόσφατα γεγονότα, όπως η πανδημία του Covid-19, οι πυρκαγιές στον Έβρο και τα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή της Θεσσαλίας, πρόβαλλαν για μία ακόμα το έργο σας, ως μείζονος σημασίας για τον Έλληνα πολίτη. Το κοινωνικό πρόσωπο που επιδείξατε, η ανιδιοτελής προσφορά σας στον συνάνθρωπο, υπό αντίξοες συνθήκες, ο επαγγελματισμός σας, το άριστο γνωστικό επίπεδο και τα αντανακλαστικά σας, φανερώνουν ότι η εκπαίδευση, οι αρχές και οι παραδόσεις της Σχολής είναι ριζωμένες μέσα σας, και τιμάτε τον όρκο που δώσατε ως Αξιωματικοί, αλλά και τον όρκο που δώσατε ως Νοσηλευτές.

Κυρία Διοικητά,

Ως Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία που αποδίδει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων, μέσα από το έργο των Στρατιωτικών Σχολών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επεξεργάζεται μια δέσμη μέτρων, προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της εκπαιδευτικής πολιτικής των Ενόπλων Δυνάμεων. Ως εκ τούτου, είναι επιθυμητή η αναβάθμιση του ρόλου της Σχολής στον χώρο του στρατεύματος, καθιστώντας την ως κέντρο αναφοράς για το υγειονομικό, εντός και εκτός του ελλαδικού χώρου, τόσο μεταξύ των στρατιωτικών όσο και των πολιτών. Τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) μας δίνουν την ευκαιρία να αποτελέσουμε και εμείς μέρος της ιστορίας της Σχολής. Το έδαφος είναι πρόσφορο και η ΣΑΝ έχει την ευκαιρία να μεταλαμπαδεύσει τις γνώσεις και την εμπειρία της σχετικά με τις Α΄ Βοήθειες, και γιατί όχι, να κάνει και το επόμενο βήμα. Να δημιουργήσει το Διακλαδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Πολεμικού Τραύματος, ώστε να εκπαιδεύεται το υγειονομικό προσωπικό των ΕΔ, και όχι μόνο, επί της Τακτικής Φροντίδας Απωλειών Μάχης, αλλά και να δημιουργήσει εκπαιδευτές στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Στηρίζουμε τις δράσεις για την ενίσχυση της γνώσης, τις συνεκπαιδεύσεις με φίλιες χώρες μέσω συνεργιών με εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως λόγου χάριν τις δράσεις του EMILYO (European Initiative for the Exchange of Military Young Officers), που στόχο έχει την υλοποίηση του κοινού ευρωπαϊκού οράματος. Προσβλέπουμε σε αγαστή συνεργασία, και αναζητούμε πρωτοποριακές και καινοτόμες ιδέες για την περαιτέρω βελτίωση και εξέλιξη της ΣΑΝ και του Υγειονομικού Σώματος του στρατεύματος.

Αγαπητοί Σπουδαστές,

Όντας μέλη μιας πρότυπης Σχολής στην Ευρώπη, καλείστε να ανταπεξέλθετε στη δύσκολη αποστολή του Στρατιωτικού Νοσηλευτή, αλλά και να διατηρήσετε τις παραδόσεις της. Οι Αξιωματικοί της ΣΑΝ διακρίνονται για τις επιδόσεις τους σε επιτελικές δομές, αποστολές και έκτακτες καταστάσεις και εκπροσωπούν τις Ένοπλες Δυνάμεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό, σας προτρέπω να διευρύνεται τους ορίζοντές σας, να επιδιώξετε την επιμόρφωσή σας, και να διεκδικήσετε μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών, ειδικότητες και εξειδικεύσεις σε διακεκριμένες σχολές εντός και εκτός Ελλάδας. Στην προσπάθειά σας αυτή, θα είμαστε αρωγοί και συνοδοιπόροι, καθώς έχουμε θέσει ως στόχο τη διαρκή επικαιροποίηση και βελτιστοποίηση των ήδη υπαρχουσών δυνατοτήτων στην εκπαίδευσή σας, αλλά και τη δημιουργία νέων ευκαιριών, όπως για παράδειγμα την επαναξιολόγηση και προσθήκη καινούργιων, σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ασχοληθείτε με την εκμάθηση ξένων γλωσσών και κάντε σύμμαχό σας την τεχνολογία, επιδιώξτε να εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες επιμόρφωσης που παρέχουν οι τρεις Κλάδοι, ανεξάρτητα με το που εσείς θα ανήκετε. Καταξιωθείτε ως στρατιωτικοί, επαγγελματίες και ως άνθρωποι, γίνετε εξωστρεφείς ηγέτες και συμβάλλετε στην επιχειρησιακή αναβάθμιση της μαχητικής ικανότητας της χώρας. Επιδιώξτε την εξέλιξη, εργαστείτε και διεκδικήστε το μέλλον και διατηρήστε τον σεβασμό και την εκτίμηση που χαίρει έως σήμερα το Νοσηλευτικό Σώμα. Καλλιεργείστε το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και την ευελιξία, καθώς η σύγχρονη πραγματικότητα απαιτεί διάδραση μεταξύ στρατιωτικών και πολιτών, Ελλήνων και ξένων. Αναπτύξτε, επίσης, σχέσεις φιλίας με τους αλλοδαπούς συμμαθητές σας.

Αγαπητοί Σπουδαστές από την Αλβανία,

Φέρετε στο στήθος σας το έμβλημα της ΣΑΝ, που απεικονίζει την θεά Αθηνά σκεπτόμενη, τη θεά της σοφίας και της γνώσης. Συλλογιστείτε τον συμβολισμό και αδράξτε την ευκαιρία που σας δίδεται, συλλέξτε γνώσεις, γνωρίστε την Ελλάδα, τον πολιτισμό και τους ανθρώπους της και μαζί με τους Έλληνες συμμαθητές σας απλώστε γέφυρες φιλίας και γίνετε οι καλύτεροι πρεσβευτές των δύο χωρών. Κλείνοντας, εύχομαι σε όλες και όλους κάθε επιτυχία στη μελλοντική πορεία σας και πολλές ευκαιρίες διάκρισης στη ζωή σας. Είθε το 2024 να αποτελέσει έτος ορόσημο για τη Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής.

Σας ευχαριστώ.»