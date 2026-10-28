ΓΕΕΘΑ για την 28η Οκτωβρίου: «Τιμούμε το παρελθόν, υπερασπιζόμαστε το μέλλον»

Snapshot Το ΓΕΕΑ τιμά την 86η επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 με το σύνθημα «ΤΟΤΕ. ΣΗΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΑ.» που συνδέει το ιστορικό Έπος του ’40 με τη σύγχρονη αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Τονίζεται η θυσία των ηρώων του ’40 ως διαχρονική παρακαταθήκη και πηγή έμπνευσης για τις σημερινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Το μήνυμα «Τιμούμε το παρελθόν. Υπερασπιζόμαστε το μέλλον» συνοψίζει το διαρκές χρέος των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στην πατρίδα.

Η επετειακή ανάρτηση συνοδεύεται από βίντεο και το σύνθημα «Πάντα Έτοιμοι – Πάντα Ισχυροί», που υπογραμμίζει την διαρκή ετοιμότητα των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων. Snapshot powered by AI

Με ένα ισχυρό μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας, ιστορικής μνήμης και προσήλωσης στην υπεράσπιση της πατρίδας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) τιμά την 86η επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, συνδέοντας τη θυσία των ηρώων του Έπους του ’40 με τη διαρκή αποστολή των σύγχρονων Ενόπλων Δυνάμεων.

«ΤΟΤΕ. ΣΗΜΕΡΑ. ΠΑΝΤΑ.» είναι το κεντρικό σύνθημα της επετειακής ανάρτησης του ΓΕΕΘΑ, που αναδεικνύει τη συνέχεια ανάμεσα στις γενιές των Ελλήνων που υπερασπίστηκαν την εθνική ανεξαρτησία και στα σημερινά στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της εθνικής άμυνας.

«Τιμούμε τους ήρωες του Έπους του ’40, που με θάρρος, αυταπάρνηση και πίστη στην Πατρίδα αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την εθνική ανεξαρτησία», επισημαίνει το ΓΕΕΘΑ, υπογραμμίζοντας ότι η θυσία τους αποτελεί διαχρονική παρακαταθήκη και πηγή έμπνευσης για τις σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις.

«Τιμούμε το παρελθόν. Υπερασπιζόμαστε το μέλλον», τονίζει χαρακτηριστικά το ΓΕΕΘΑ, συμπυκνώνοντας σε μία φράση το διαχρονικό χρέος των Ενόπλων Δυνάμεων απέναντι στην πατρίδα.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από επετειακό βίντεο, ενώ το σύνθημα «Πάντα Έτοιμοι – Πάντα Ισχυροί» αποτυπώνει το μήνυμα διαρκούς ετοιμότητας των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.