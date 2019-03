Νέο σκηνικό έντασης από την Άγκυρα: Παραβιάσεις, Navtex και προκλήσεις από Ερντογάν

Η αρχή έγινε με τις γνωστές NAVTEX, οι οποίες έκαναν και πάλι την εμφάνιση τους. Η υδεογραφική υπηρεσία της Τουρκίας εξέδωσε NAVTEX η οποία καταλαμβάνει και τα χωρικά ύδατα που περικλύουν το Καστελλόριζο. Σύμφωνα με το onalert.gr δεσμεύει θαλάσσια περιοχή, νότια του νησιωτικού συμπλέγματος της Μεγίστης για τις 12 Μαρτίου ώστε να διεξαχθούν ασκήσεις με πυρά.

TURNHOS N/W : 0345/19 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 07-03-2019 11:03)

TURNHOS N/W : 0345/19

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 12 MAR 19 FROM 1100Z TO 1300Z IN AREA BOUNDED BY;

35 50.00 N - 029 10.00 E

35 50.00 N - 030 00.00 E

35 30.00 N - 030 00.00 E

35 30.00 N - 029 10.00 E

CAUTION ADVISED.

Παραβιάσεις του εναέριου χώρου

Οι τουρκιές προκλήσεις όμως δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς μαχητικά της γειτονικής χώρας πραγματοποίησαν στις 12:12 σήμερα (7/3) το μεσημέρι υπερπτήση πάνω από τη βραχονησίδα Μαυριάς που βρίσκεται στα ανατολικά της νήσου Αμοργού. Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η τουρκική πτήση, πραγματοποιήθηκε σε ύψος, 18.000 ποδιών.





Ερντογάν: Οι Έλληνες φοβήθηκαν τη «Γαλάζια Πατρίδα»

«Η άσκηση Γαλάζια Πατρίδα δεν έγινε εναντίον των Ελλήνων», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποστηρίζοντας παράλληλα πως οι Έλληνες «φοβήθηκαν πολύ από την άσκηση».

Όπως μεταδίδει το ΚΥΠΕ, σε συνέντευξή του στο Κανάλι 24 και το TV360, ο Τούρκος πρόεδρος ισχυρίστηκε ακόμη πως η χώρα του δεν φοβάται από τις ελληνικές στρατιωτικές ασκήσεις, ωστόσο είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή.

«Μα εμείς δεν την κάναμε εναντίον σας αυτή. Εμείς δεν θα κάνουμε ασκήσεις; Ο στρατός ασφαλώς θα κάνει τις εθνικές ασκήσεις του στις θάλασσές του. Η άσκηση τελείωσε και τώρα γυρνάνε τα λιμάνια. Αυτή τη φορά σαν και οι Έλληνες να έβαλαν μυαλό και κάνουν και εκείνοι ασκήσεις στα νησιά. Εμείς δεν έχουμε τέτοιο φόβο, τέτοιο τρόμο, τέτοια έγνοια αλλά ανά πάσα στιγμή είμαστε έτοιμοι, αυτό πρέπει να το ξέρουμε» είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Ερντογάν αναφέρεται σε θέματα τρομοκρατίας και υπογραμμίζει πως «στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας δεν είμαστε σε θέση να ξεχωρίσουμε εάν κάποιος είναι Κούρδος, Γάλλος, Έλληνα ή έχει έρθει από την Αυστραλία. Όποιος στρέφει το όπλο του κατά στρατιώτη μας, θα το στρέψουμε και εμείς εναντίον του».

Σκέψεις και για αγορά πυραύλων S- 500

Ο Τούρκος πρόεδρος αναφέρθηκε χτες και στο «τελεσίγραφο» της Ουάσινγκτον για τους S-400.

«Η Τουρκία είναι ανεξάρτητη χώρα, δεν είμαστε δούλοι» είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι το θέμα έχει πλέον λήξει.

«Έχουν συζητηθεί, συμφωνηθεί και υπογραφεί όλα, από τους όρους πληρωμής μέχρι την από κοινού παραγωγή. Τώρα δεν μπορεί ποτέ να κάνουμε πίσω. Γιατί εμάς τέτοια ανήθικη συμπεριφορά δεν μας ταιριάζει, αυτό δεν είναι ηθικό. Επειδή εμείς αν κάνουμε μια συμφωνία, αυτή τη συμφωνία την τιμούμε. Κανένας να μην περιμένει να γλείψουμε εκεί που φτύσαμε» είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι τους Patriot τους είχαν ζητήσει από την περίοδο Ομπάμα και δεν κατάφεραν να το διευθετήσουν.

«Και με τον κ. Τραμπ τα συζητήσαμε αυτά. Δυστυχώς από εκείνη την εποχή πέρασαν 17 μήνες και πάλι δεν βγήκε κάτι θετικό. Εμείς ακόμη τους λέμε αν μπορείτε να τους δώσετε δώστε μας τους. Αν οι όροι είναι βολικοί, εάν η τιμή είναι βολική, εάν οι όροι πληρωμής είναι βολικοί, εάν μπορούμε να κάνουμε παραγωγή από κοινού θα το κάνουμε και με σας. Αλλά είναι όρος η από κοινού παραγωγή, οι όροι πληρωμής, η τεχνολογία. Εγώ να σου τα δώσω αλλά το κλειδί να το έχω εγώ, να μας συγχωρέσουν αλλά σε κάτι τέτοιο δεν συμφωνούμε πλέον. Αυτά είναι ιστορία. Τώρα εμείς συμφωνήσαμε με τους Ρώσους και θα κάνουμε από κοινού παραγωγή. Μπορεί μετά τους S400 να πάμε και στους S500. Με μας επιμένουν για τους S400, γιατί δεν κάνουν το ίδιο και στην Ελλάδα για τους S300. Γιατί δεν το κάνουν και στην Σλοβακία για τους S300; Και εκείνοι είναι ταυτόχρονα μέλη του ΝΑΤΟ. Κάντε το και σε αυτούς, γιατί δεν το κάνετε;», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε πως οι ΗΠΑ απειλούν τη χώρα του για τα αμερικανικά αεροσκάφη F35, λέγοντας ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που έχει πληρώσει τις δόσεις της μια-μια για τα F35.

Μάλιστα, όπως είπε, η Τουρκία έχει δώσει μέχρι στιγμής πάνω από ένα δισ. δολάρια.

«Εμείς και σε αυτό το σημείο είμαστε ειλικρινείς. Δεν μπορεί να υπάρχει κανόνας ότι θα τα πάρω όλα από εσένα. Εσύ κάθε τι που αγοράζεις μας ρωτάς; Εσύ κάθε τί που αγοράζεις μας ρωτάς; Όχι. Ό,τι προϊόν θέλεις από όπου θέλεις το αγοράζεις. Έχουμε κι εμείς τέτοια ανεξαρτησία, είμαστε ανεξάρτητη Τουρκία εμείς, δεν είμαστε δούλοι» είπε ο Τούρκος πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι μέχρι τον Ιούλιο θα έχουν παραλάβει την πρώτη συστοιχία των S-400.

