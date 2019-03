«Μυρίζει» μπαρούτι: Ο Ερντογάν αποκλείει το μισό Αιγαίο για ασκήσεις με παράνομη NAVTEX

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρκική Υδρογραφική Υπηρεσία εξέδωσε παράνομη NAVTEX, με την οποία αποκλείει θαλάσσια περιοχή εντός του Αιγαίου για στρατιωτική άσκηση του Πολεμικού Ναυτικού της Τουρκίας.

Με το «έτσι θέλω» και χωρίς να δίνουν την παραμικρή σημασία για τον αντίκτυπο των αποφάσεών τους, οι Τούρκοι μετατρέπουν σε «τσιφλίκι» τους ένα «τρίγωνο» που εκτείνεται γεωγραφικά από τη Σκύρο, στην Άνδρο και από εκεί στη Χίο και τα Ψαρά!

Επί της ουσίας, οι ολοένα και πιο προκλητικοί γείτονες αποκλείουν για λογαριασμό τους την «καρδιά» του Αιγαίου Πελάγους, πασχίζοντας διακαώς να στήσουν, για πολλοστή φορά, σκηνικό «θερμού» επεισοδίου.

Ειδικότερα οι ναυτικές ασκήσεις των Τούρκων θα λάβουν χώρα στις εξής ημερομηνίες:

• Στις 11 και 12 Μαρτίου

• Στις 13 Μαρτίου

• Στις 25 έως τις 28 Μαρτίου

• Στις 15 Απριλίου

• Στις 16 Απριλίου

• Στις 17 έως 18 Απριλίου

• Στις 22 Απριλίου

• Στις 24 Απριλίου μέχρι τις 30 Απριλίου

Όπως προβλέπεται σε τέτοιους είδους καταστάσεις, οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα, ώστε να αντιμετωπίσουν άμεσα και αποτελεσματικά κάθε είδους πρόκληση από την πλευρά των Τούρκων, οι οποίοι επιθυμούν να διατηρήσουν την ρητορική των υψηλών τόνων.

Τι αναφέρει η NAVTEX

TURNHOS N/W : 0351/19 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 08-03-2019 15:14)

TURNHOS N/W : 0351/19

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE,

(1) 11-12 MAR 19 FROM 0600Z TO 1300Z,

(2) 13 MAR 19 FROM 1001Z TO 1300Z,

(3) 25-28 MAR 19 FROM 0600Z TO 1300Z,

(4) 15 APR 19 FROM 0500Z TO 1200Z,

(5) 16 APR 19 FROM 0901Z TO 1200Z,

(6) 17-18 APR 19 FROM 0500Z TO 1200Z,

(7) 22 APR 19 FROM 0500Z TO 1200Z,

(8) 24-30 APR 19 FROM 0500Z TO 1200Z.

IN AREA BOUNDED BY;

38 45.00 N – 025 21.00 E

38 45.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 025 21.00 E

CAUTION ADVISED.

