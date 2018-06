«Ύμνοι» Sting για την Ελλάδα: Όταν οι άλλοι έχτιζαν τείχη, οι Έλληνες έδειχναν το δρόμο (Pics)

Δεν έπεφτε «καρφίτσα» στο Ηρώδειο

Στο ασφυκτικά γεμάτο Ηρώδειο εμφανίστηκε χθες ο Στινγκ μαζί με τον τζαμαϊκανό τραγουδιστή Shaggy, στην πολυαναμενόμενη συναυλία του καλοκαιριού, που επαναλαμβάνεται και απόψε στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών.

Η εδώ και μήνες sold out παράστασή του, δίνεται στο πλαίσιο περιοδείας για την προώθηση της κοινής δισκογραφικής τους δουλειάς με τίτλο «44/876», το άλμπουμ που κυκλοφόρησαν πρόσφατα οι δύο καλλιτέχνες. Μαζί με τις τελευταίες μουσικές του αναζητήσεις και τα τζαμαϊκανά ηχοχρώματα, ο 67χρονος Στινγκ αποθεώθηκε στο ρωμαϊκό θέατρο κάτω από την Ακρόπολη τραγουδώντας τις επιτυχίες του από την μακρόχρονη πορεία του: «Englishman in New York», «Message in a Bottle», «Fields of Gold», «Shape of my heart», «So lonely», «Roxanne», «Desert Rose», «Every breath you take», «Fragile».





Ο Βρετανός μουσικός που ξεκίνησε την καριέρα του το 1977 κι έγινε γνωστός με το συγκρότημα Police, για να διαγράψει στη συνέχεια μια σόλο πορεία που τον έφερε στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας, είναι γνωστός και για την υποστήριξη του σε οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως το Rainforest Fund, η Διεθνής Αμνηστία, το Live Aid.

Μαζί με τη σύζυγό του Τρούντι Στάιλερ, ο Στινγκ ίδρυσε το Rainforest Fund το 1989, ώστε να προστατεύσει τα τροπικά δάση και τους ιθαγενείς κατοίκους. Μαζί με την Τρούντι έχουν οργανώσει πολλές φιλανθρωπικές συναυλίες, υπέρ των οικολογικών σκοπών και να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο για τους πόρους του πλανήτη που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Ήταν το 1988 όταν Sting συμμετείχε στη μεγάλη συναυλία της Διεθνούς Αμνηστίας στο Ολυμπιακό Στάδιο – μαζί με τους Πίτερ Γκάμπριελ, Μπρους Σπρίνγκστιν, Τρέισι Τσάπμαν και Γιώργο Νταλάρα.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, Eurokinissi