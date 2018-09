Έτσι σκότωσαν τον Παύλο Φύσσα - Βίντεο ντοκουμέντο

Το ερευνητικό κέντρο Forensic Architecture ήταν αυτό που έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο.

Το ερευνητικό κέντρο Forensic Architecture κλήθηκε από την οικογένεια του Παύλου Φύσσα και τους δικηγόρους πολιτικής αγωγής, να διενεργήσει τεχνική διερεύνηση του βιντεοληπτικού και ηχητικού υλικού που περιλαμβάνεται στην δικογραφία για την υπόθεση της δολοφονίας.

Five years ago today, Greek anti-fascist rapper Pavlos Fyssas was murdered by a member of the neo-Nazi organisation Golden Dawn. The resulting trial could bring down the group. A text report & video summary of our investigation is now available: https://t.co/GTH1ZB4j9d #GDtrial