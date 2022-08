Σπουδές «5 Αστέρων» στην Κύπρο, σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια παγκοσμίως

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συγκαταλέγεται στα 201+ καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο στους τομείς της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των υποδομών

Στρατηγική επένδυση στη γνώση, εντυπωσιακοί ρυθμοί ανάπτυξης, δέσμευση στη συνεχή βελτίωση και ολοένα και περισσότερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά επιτεύγματα και διακρίσεις. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) και το έχουν αναδείξει σήμερα σε ένα από τα κορυφαία Πανεπιστήμια στην Ευρώπη, με το ίδιο να αποτελεί πλέον βασική επιλογή πολλών νέων, προσφέροντας σπουδές πέντε αστέρων.

Το γεγονός αυτό δεν είναι τυχαίο, ειδικότερα αν αναλογιστεί κάποιος τις διακρίσεις που έχει λάβει και τα προγράμματα που προσφέρει. Να αναφέρουμε απλώς ότι τον Ιούνιο του 2021, με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης Πανεπιστημίων του διεθνή οργανισμού «QS Stars University Ratings», το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει την ανώτατη διάκριση πέντε αστέρια για τη συνολική τους απόδοση (overall performance). Μεταξύ άλλων δε, έχει πέντε αστέρια στους τομείς της Διδασκαλίας, της Απασχολησιμότητας, της Διεθνοποίησης, της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και τις Φοιτητικές Υπηρεσίες-Στήριξη Φοιτητών, ενώ πέντε αστέρια έχει λάβει και το πρόγραμμα Ιατρικής του, γεγονός που κατατάσσει τη συγκεκριμένη σχολή ανάμεσα στις κορυφαίες Ιατρικές Σχολές διεθνώς.

Μία ακόμη ιδιαίτερα σημαντική διάκριση για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι εκείνη που ήρθε για τρίτη συνεχή χρονιά από το Times Higher Education Impact Rankings 2022 και το κατατάσσει ανάμεσα στα 201+ καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο στους τομείς της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των υποδομών.

Μάλιστα, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μέλος της Galileo Global Education, του μεγαλύτερου οργανισμού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, μέτοχος του οποίου είναι το γαλλικό κράτος, με 54 ακαδημαϊκά ιδρύματα, με περισσότερες από 91 πανεπιστημιουπόλεις σε 13 χώρες και με πάνω από 170.000 φοιτητές.

Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι που το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί σήμερα μία κορυφαία επιλογή για σπουδαστές από διάφορες χώρες του κόσμου και αυτούς ακριβώς τους λόγους συγκεντρώσαμε στη λίστα που ακολουθεί.

Αριστεία στην έρευνα και την καινοτομία

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ξεχωρίζει, επίσης, για τις επενδύσεις του στην έρευνα και την καινοτομία. Πιο αναλυτικά, η ερευνητική δραστηριότητα του πανεπιστημίου συγκεντρώνεται στα Κέντρα Αριστείας CERIDES - Excellence in Innovation and Technology και SOCIEATH Center of Excellence in Research & Innovation in the Social Sciences, the Arts and the Humanities, καθώς επίσης και σε άλλα δέκα μικρότερα ερευνητικά κέντρα.

Μάλιστα, η εξωτερική χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία στο πανεπιστήμιο, καθώς και οι δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (Scopus Elsevier), έχουν τετραπλασιαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Η χρηματοδότηση προέρχεται από εγχώριες πηγές, όπως το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ), καθώς επίσης και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Horizon και Erasmus). Πέντε ακαδημαϊκοί του πανεπιστημίου κατατάσσονται στους κορυφαίους 2% επιστήμονες παγκοσμίως.

Μία πρωτοπόρος Ιατρική Σχολή

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με ακαδημαϊκό προσωπικό που περιλαμβάνει επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας, ανάμεσα τους και κατόχους βραβείων Νόμπελ, καθώς και με την διαπίστευση μέσω της διαδικασίας του World Federation of Medical Education (WFME), που είναι η ψηλότερη διαπίστευση στην Ιατρική, εξασφαλίζει τη διεθνή αναγνώριση του πτυχίου. Και το συγκεκριμένο πτυχίο ανοίγει πόρτες για συνέχιση της κλινικής άσκησης για ειδικότητα ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικής, που βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των αποφοίτων Ιατρικής.

Η Σχολή προσφέρει ένα πρωτοπόρο πρόγραμμα σπουδών, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών στη διδασκαλία και στην εκμάθηση. Αυτές περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική άσκηση, διαδραστική διδασκαλία (problem-team-task-based learning), σεμινάρια κλινικών δεξιοτήτων, εικονική́ (virtual) μάθηση και κλινική́ εκπαίδευση από το πρώτο έτος σπουδών με ασθενείς σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου. Επίσης, περιλαμβάνει καλοκαιρινά προγράμματα εκπαίδευσης στο εξωτερικό, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της εφαρμογής των θεωριών και αναπτύσσοντας περαιτέρω τα επαγγελματικά προσόντα των φοιτητών και τις κλινικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Η ίδρυση Ιατρικής Σχολής του EUC στη Φρανκφούρτη

Προσηλωμένο στη στρατηγική του για διεθνή ανάπτυξη και αξιοποιώντας το σύγχρονο, καινοτόμο και διεθνώς αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών που διαθέτει, η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου θα προσφέρει από τον Σεπτέμβριο του 2022 το πτυχίο Ιατρικής (MD Medicine) στη Γερμανία, με εγκαταστάσεις στη Φρανκφούρτη πλήρως εξοπλισμένες και σχεδιασμένες για την επιτυχή προετοιμασία των φοιτητών.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Φρανκφούρτη θα έχουν την ευκαιρία για κλινική εκπαίδευση σε διάφορα νοσοκομεία με τα οποία το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συνάψει συμφωνίες. Με τη διεθνή καταξίωση «πέντε Αστέρια» στη βαθμολογία QS Stars University Ratings, το πρόγραμμα Ιατρικής στη Φρανκφούρτη εγγυάται μια άρτια εκπαίδευση με εξαίρετες μελλοντικές προοπτικές απασχόλησης παγκοσμίως. Και το σίγουρο είναι πως η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής στη Φρανκφούρτη είναι περαιτέρω επιβεβαίωση της διεθνούς αναγνώρισης και του κύρους του Πανεπιστημίου, αλλά και απόδειξη ότι συνεχίζει να λειτουργεί ως ένας κόμβος αριστείας και καινοτομίας που δημιουργεί συνεχώς προστιθέμενη αξία για την Κύπρο.

Η μοναδική Οδοντιατρική Σχολή στην Κύπρο

Το μοναδικό πτυχίο Οδοντιατρικής στην Κύπρο προσφέρεται από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου οι φοιτητές παρακολουθούν μαθήματα σε υπερσύγχρονα εργαστήρια, όπως Ανατομίας, Προσομοίωσης Εικονικής Οδοντιατρικής, Προσομοιωτών Στόματος και Ψηφιακής Οδοντιατρικής, ενώ η κλινική άσκηση πραγματοποιείται στην εξειδικευμένη Πανεπιστημιακή Οδοντιατρική Κλινική που λειτουργεί στην πανεπιστημιούπολη του EUC, στοχεύοντας στην άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης με τη πρακτική άσκηση.

Πρόκειται για ένα 5ετούς φοίτησης πρόγραμμα σπουδών που διδάσκεται στα αγγλικά. Η Σχολή Οδοντιατρικής είναι, μάλιστα, πλήρες μέλος της Ένωσης Οδοντιατρικής Εκπαίδευσης στην Ευρώπη (Association of Dental Education in Europe), το πτυχίο Οδοντιατρικής αναγνωρίζεται διεθνώς και οι απόφοιτοι μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του General Dental Practitioner σε περισσότερες από 32 ευρωπαϊκές χώρες.

Το πιο ολοκληρωμένο Τμήμα Επιστημών Υγείας και Τμήμα Ζωής

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει, επίσης, την πιο ολοκληρωμένη δέσμη προγραμμάτων σπουδών στους τομείς Επιστημών Υγείας και Ζωής, προσφέροντας συνολικά 23 προγράμματα σπουδών, ενώ 11 από αυτά κατ’ αποκλειστικότητα στην Κύπρο.

Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο προσφέρει προγράμματα σπουδών που οδηγούν σε πτυχία όπως Βιολογικές Επιστήμες, Φαρμακευτική, Βιοïατρικές Επιστήμες, Λογοθεραπεία, Φυσικοθεραπεία, Αθλητική Επιστήμη και Φυσική Αγωγή, Εργοθεραπεία, Νοσηλευτική, Διατροφή-Διαιτολογία, Ακτινοτεχνολογία-Ακτινοθεραπεία.

Η αυτοτελής Νομική Σχολή

Η Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η πρώτη αυτοτελής Νομική Σχολή στην Κύπρο, προσφέρει προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής Κυπριακού Δικαίου και Πρόγραμμα Νομικής Ελληνικού Δικαίου, πτυχία που έχουν αναγνωριστεί επίσημα από την Νομική Υπηρεσία και οι απόφοιτοι εγγράφονται στα μητρώα ασκούμενων των Δικηγορικών Συλλόγων της Κύπρου και της Ελλάδας (χωρίς εξετάσεις επάρκειας).

Επιπρόσθετα, προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα στο Ποινικό, Διεθνές Εμπορικό και Δημόσιο Δίκαιο. Μέρος της βιωματικής μάθησης των φοιτητών Νομικής, μάλιστα, είναι η παρακολούθηση διαλέξεων στο εξωτερικό, όπως στο Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Επικράτειας και στον Άρειο Πάγο στην Ελλάδα.

Το πρώτο Business School

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, είναι το 1ο Business School στην Κύπρο, με τα προγράμματα της Σχολής να είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ανάπτυξη των οικονομικών επιστήμων. Σημειώνεται πως απόφοιτοι του Πτυχίου Λογιστικής απαλλάσσονται από 12 από τα 15 μαθήματα του ICEAW (ACA) και έως 9 από τα 13 του ACCA.

Επίσης, η τοποθέτηση φοιτητών σε προγράμματα πρακτικής άσκησης συνδέει τους μελλοντικούς αποφοίτους με την αγορά εργασίας και χτίζει σημαντικές δεξιότητες που απαιτούνται από τους εργοδότες στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. Η πρόσφατη συνεργασία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων με το Cambridge Center for Alternative Finance, άλλωστε, συμβάλλει στην ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών αγορών και την προώθηση της χρηματοοικονομικής ένταξης.

Το Τμήμα Επιστήμης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Μηχανικής

Το συγκεκριμένο Τμήμα προσφέρει πτυχία στους τομείς της Πληροφορικής, της Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, των Συστημάτων Πληροφορικής και της Ηλεκτρολογικής και Ηλεκτρονικής Μηχανικής, αναγνωρισμένα από το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και πλήρως ενημερωμένα με βάση τις διεθνείς οδηγίες των επαγγελματικών φορέων Ένωσης Υπολογιστικών Μηχανημάτων (ACM) και του Ινστιτούτου Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (IEEE).

Η διασύνδεση του Τμήματος με το StartUp Center Powered by Microsoft δε, ενισχύει τους tech entrepreneurs, υποστηρίζοντας και βελτιώνοντας της ιδέες τους. Το ίδιο το StartUp Center Powered by Microsoft, μάλιστα, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή νέων λύσεων από τους φοιτητές και τους αποφοίτους του κλάδων Πληροφορικής και Μηχανικής του EUC.

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Η Σχολή Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι μία δυναμική σχολή με τρία τμήματα που προσφέρουν προγράμματα σπουδών στην εκπαίδευση, τη μουσική, τις γραφικές τέχνες και την ψυχολογία. Η σχολή εποπτεύει το Κέντρο Κ.Ε.ΨΥ.ΠΑ (Εφαρμοσμένη Ψυχολογία και Προσωπική Ανάπτυξη) στο τρίπτυχο Πρόληψη-Αξιολόγηση-Θεραπεία και προσφέρει τις υπηρεσίες στην κοινότητα του Πανεπιστήμιου.

Η σύμπραξη με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το μεταπτυχιακό στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Η αυξημένη ζήτηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οδήγησε και στην ανάπτυξη μιας σημαντικής συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για μια διαπανεπιστημιακή σύμπραξη με την οποία ενδυναμώνεται η συνεργασία μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών οργανισμών επί ενός προγράμματος, που δημιουργεί προστιθέμενη ακαδημαϊκή αξία.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου «ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση», το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της διά ζώσης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητριών/των στην Ελλάδα. Η πρακτική άσκηση τόσο σε Ελλάδα όσο και Κύπρο προσφέρεται μέσα από το μάθημα Σχολική Εμπειρία (24 ECTS/600 ώρες).

Η μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ανταποκρινόμενη στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί πλέον την εναλλακτική επιλογή σπουδών. H Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, λοιπόν, προσφέρει μια διευρυμένη δέσμη προγραμμάτων σπουδών σε επίκαιρους τομείς, όπως η Ασφάλεια Κυβερνοχώρου, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η Δημόσια Υγεία, η Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου, η Λογοπαθολογία και άλλα.

Σημαντικός παράγοντας της επιτυχίας της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης είναι η κορυφαία τεχνογνωσία του ακαδημαϊκού προσωπικού που είναι πλήρως καταρτισμένο στο μοντέλο ψηφιακής εκπαίδευσης και προσηλωμένο στη στήριξη των φοιτητών. H παροχή του κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού, προσαρμοσμένου στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η συνεχής πρόσβαση στη σύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης Blackboard και η 24ωρη τεχνική υποστήριξη βοηθούν τον φοιτητή να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησής του, κάνοντας αποδοτικότερη διαχείριση του χρόνου του και αποτελεσματικότερη επίτευξη μαθησιακών αποτελεσμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επισκεφτείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/ ή επικοινωνήστε στο info@euc.ac.cy και στο 0035722713000.

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 3 Οκτωβρίου 2022