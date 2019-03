11 χρόνια EDUCATION FESTIVAL: 16 δωρεάν σεμινάρια της Eβδομάδας Business και Ναυτιλιακών

Σε 16 δωρεάν σεμινάρια εξειδίκευσης στα Ναυτιλιακά και στον τομέα Business, σε προσκαλεί το 11ο EDUCATION FESTIVAL, powered by ΙΕΚ ΑΛΦΑ & MEDITERRANEAN COLLEGE, 1-5 Απριλίου, στο πλαίσιο της 5ης εβδομάδας δωρεάν σεμιναρίων Business & Ναυτιλιακών!

Μετά από ένα 10ετές ταξίδι δωρεάν εκπαίδευσης γεμάτο πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες, το ΕDUCATION FESTIVAL, η μεγάλη αυτή πρωτοβουλία των ΙΕΚ ΑΛΦΑ και Mediterranean College που έγινε γρήγορα η αγαπημένη εκπαιδευτική συνήθεια της νεολαίας, έρχεται φέτος για 11η χρονιά, με άξονες το μότο « Believe in Holistic Education » και το σύνθημα « Follow your festival - Follow your future ».

Το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη, το οποίο είναι φέτος αφιερωμένο στην Ολιστική Εκπαίδευση, στοχεύει να προσφέρει σε κάθε ενδιαφερόμενο -σπουδαστή, τελειόφοιτο, απόφοιτο, επαγγελματία, εργαζόμενο- εντελώς δωρεάν, από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο, περισσότερα από 140 σεμινάρια, ημερίδες, διαλέξεις και συνέδρια, πάνω σε πλήθος εκπαιδευτικών αντικειμένων. Τα σεμινάρια του 11ου EDUCATION FESTIVAL, σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη, είναι βασισμένα στο Ολιστικό Μοντέλο Εκπαίδευσης, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων, πέρα από τη μετάδοση γνώσεων και την ανάπτυξη μετρήσιμων δεξιοτήτων!

Δεκαέξι ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια εξειδίκευσης στα Ναυτιλιακά, τη Λογιστική, το Marketing, τον ασφαλιστικό κλάδο κ.ά, θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 1 Απριλίου έως και την Παρασκευή 5 Απριλίου, στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας, Πειραιά, Γλυφάδας, και Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Mediterranean College Aθήνας και Θεσσαλονίκης!

Εξασφάλισε την πρόσβασή σου στα 16 δωρεάν σεμινάρια και εκδηλώσεις της Εβδομάδας Business & Ναυτιλιακών του 11ου EDUCATION FESTIVAL, αποκτώντας το VIP PASS εδώ και δημιούργησε ισχυρό βιογραφικό!

Καλώς ήλθες στην 5η Εβδομάδα Δωρεάν Σεμιναρίων του EDUCATION FESTIVAL 2019:

