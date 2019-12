Roxette: H τελευταία εμφάνιση του θρυλικού συγκροτήματος στην Αθήνα – Μάγεψαν τους θεατές (vids)

Ένα βράδυ με μεγάλες μουσικές επιτυχίες που αγαπήθηκαν από τους Έλληνες χάρισαν στις 27 Μαΐου του 2011 οι Roxette στην Αθήνα στο Terra Vibe.

Ήταν η περίοδος που το σουηδικό συγκρότημα – μετά την περιπέτεια της υγείας της Μαρί Φρέντρικσον -αποφάσισε να ανέβει ξανά στην σκηνή για μια παγκόσμια περιοδεία.

Δείτε στο βιντεο την εμφανισή τους στης Αθήνα το 2011:

Το βράδυ εκείνο η Μαρί Φρέντρικσον είχε μιλήσει για την αγάπη της στην χώρα μας ενώ κατά την διάρκεια της συναυλίας είχε αποθεωθεί από το κοινό.

Όσοι βρέθηκαν σε εκείνη την μοναδική συναυλία εκτός από την βροχή έχουν να θυμούνται την θέρμη με την οποία το κοινό τραγουδούσε τα τραγούδια των Roxette.

Μηχανές παραγωγής hit

Οι Roxette άλλωστε είχαν χαρακτηριστεί από τους ειδικούς «μία από τις πιο επιτυχημένες μηχανές παραγωγής hit στον κόσμο». Η μεγάλη επιτυχία ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του Ά80 με το τραγούδι “The Look” από το άλμπουμ “Look Sharp!”. Στη συνέχεια το συγκρότημα κυκλοφόρησε album και single charts, σε ολόκληρο τον κόσμο, που περιείχαν τραγούδια που έγιναν τρομερή επιτυχία, όπως “It Must Have Been Love”, “Listen To Your Heart”, “Joyride”, “How Do You Do!”, “Dangerous”, “Fading Like A Flower” και “Dressed For Success”.

Οι Roxette έχουν πουλήσει πάνω από 75 εκατομμύρια albums και τα τραγούδια - ορόσημο “Listen To Your Heart” και “It Must Have Been Love” έχουν παίξει - μόνο στο ραδιόφωνο των Η.Π.Α. - πάνω από 4 εκατομμύρια φορές το καθένα. Για μια περίοδο τεσσάρων χρόνων στη δεκαετία του Ά90 δεν έφυγαν ποτέ από τον πίνακα των 100 πιο hot τραγουδιών του Billboard.

