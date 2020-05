ΑΒ Βασιλόπουλος: 5 βραβεία στα Loyalty Awards 2020 για την AB Plus, τη δική μας σχέση εμπιστοσύνη

Γι’ αυτό, με το πρόγραμμα πιστότητας ΑΒ Plus φροντίζουμε να δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες, σχέσεις που «αντέχουν» στο χρόνο και παραμένουν επίκαιρες. Και είμαστε πολύ υπερήφανοι που αυτή η σχέση, η δική μας σχέση, απέσπασε 5 βραβεία στα Loyalty Awards 2020.

GOLD βραβείο για το σχήμα πιστότητας AB Plus, ως μια σταθερή αξία που εξελίσσεται συνεχώς, στην Ενότητα "Best in Loyalty & Engagement" και την κατηγορία του Food Retail









Σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό διαγωνισμό, όπου φέτος υποβλήθηκαν και συμμετείχαν περισσότερα σχήματα πιστότητας από κάθε άλλη χρονιά, οι δικές μας διακρίσεις με την AB Plus είναι:

·GOLD βραβείο για το σχήμα πιστότητας AB Plus, ως μια σταθερή αξία που εξελίσσεται συνεχώς, στην Ενότητα “Best in Loyalty & Engagement” και την κατηγορία του Food Retail.

·GOLD βραβείο για την καλύτερη χρήση Brand Advocates & Influencers για τη νέα υπηρεσία «Προσωπικές Προσφορές AB Plus».

·SILVER βραβείο για την ενέργεια «Στα ΑΒ, κάθε επίσκεψη μετράει» στην κατηγορία “Best Direct Marketing Campaign”.

·SILVER βραβείο για το “Best Use of Digital Onboarding”, μέσα από το οποίο κάθε πελάτης ανακαλύπτει το νέο ψηφιακό κόσμο της AB Plus.

·SILVER βραβείο για την ομάδα Loyalty & Personalization της ΑΒ στην κατηγορία “Best in-house Loyalty Team”.

Για όλους εμάς στην ΑΒ Βασιλόπουλος το πιο μεγάλο βραβείο παραμένει το δικό σας χαμόγελο, η αίσθηση ασφάλειας όλων, το ότι δεν σας έλειψε και δεν σας λείπει τίποτα, αυτό το ανεπιτήδευτο «ευχαριστώ», που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας.

Είμαστε, όμως, πολύ χαρούμενοι και για τη θεσμική αναγνώριση της προσπάθειάς μας να γινόμαστε όλο και πιο αποτελεσματικοί, όλο και πιο καινοτόμοι, πιστοί στη δική σας εξυπηρέτηση, με οφέλη για όλους και τον καθένα ξεχωριστά. Και αυτά τα βραβεία, τα μοιραζόμαστε μαζί σας.

ΑΒ Βασιλόπουλος. Για ό,τι θέλεις να είσαι. Και αξίζει να είσαι loyal.

