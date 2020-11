Lockdown - Ρεπορτάζ Newsbomb.gr: Στοιχειωμένη πόλη η Αθήνα - Άδειοι δρόμοι και σαρωτικοί έλεγχοι

Lockdown: Οκτώ μήνες πίσω μοιάζει να γύρισε σήμερα η χώρα, καθώς τέθηκε σε ισχύ το καθολικό lockdown.

Η μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, η Αθήνα, σήμερα κινείται σε... διαφορετικούς ρυθμούς από αυτούς που συνηθίζονται τα Σάββατα.

Οι δρόμοι είναι άδειοι και όσοι κινούνται είτε για εργασία είτε για τα απαραίτητα, ελάχιστοι.

Στους δρόμους, στους οποίους βρέθηκε από νωρίς το πρωί το Newsbomb.gr, είναι έντονη η παρουσία των αστυνομικών που σταματούν οδηγούς για να ελέγξουν αν έχουν στείλει SMS στο 13033, αν έχουν το έντυπο δήλωσης μετακίνησης ή βεβαίωση εργοδότη εφόσον πηγαίνουν να εργαστούν.

Μάλιστα, στο κέντρο της Αθήνας συνεργεία του δρόμου απολυμάνουν δημόσιους χώρους.

«Φωτιά» έχουν πάρει τα ψαλίδια

Την ίδια ώρα, μεγάλες είναι οι ουρές και πολλά τα ραντεβού σε κουρεία και κομμωτήρια καθώς, μαζί με τα κέντρα αισθητικής, παραμένουν ανοιχτά σήμερα και αύριο.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Χαρδαλιά, όποιος θέλει να πάει το Σαββατοκύριακο σε κομμωτήριο, κουρείο, κέντρο αισθητικής θα πρέπει να στείλει SMS στο 13033, τον αριθμό 2 και τα στοιχεία του.

Τα μέτρα λειτουργίας των κομμωτηρίων για τον κορoνοϊό προβλέπουν:

Τέσσερα άτομα έως 100 τ.μ. και ένα άτομο για κάθε 10 τ.μ. επιπλέον.

Απόσταση δύο μέτρων μεταξύ θέσεων εργασίας.

Εξυπηρέτηση πελατών μόνο με ραντεβού.

Ποια καταστήματα παραμένουν σε λειτουργία

Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα.

Επιτρέπονται όλες οι δραστηριότητες του δευτερογενούς τομέα, όπως βιομηχανία, μεταποίηση.

Επιτρέπονται ενδεικτικά οι παρακάτω δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα:

Καταστήματα τροφίμων (σούπερ μάρκετ, φούρνοι, ιχθυοπωλεία κλπ) λειτουργούν με το κανονικό τους ωράριο.

Επιτρέπεται η λειτουργία καταστημάτων οπτικών και καταστημάτων πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σε τηλέφωνο ανάγκης που θα δίδεται από τους καταστηματάρχες.

Επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού μόνο για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.), καθώς και τις υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών.

Επιτρέπονται οι υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ΄ οίκον (e-shop κτλ.).

Επιτρέπεται η λειτουργία σε:

Καθαριστήρια

Περίπτερα (24ώρο)

Φαρμακεία

Πρατήρια καυσίμων

Υπηρεσίες υγείας, κτηνιατρικών υπηρεσιών

Pet shops

Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των λαϊκών αγορών πραγματοποιείται με την συμμετοχή του 50% των εμπόρων/παραγωγών, σε απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των πάγκων και με αναστολή της δραστηριότητας των βιομηχανικών προϊόντων.

Ανοιχτές παραμένουν, επίσης, οι οικοδομές και τα εργοτάξια.

Τι ισχύει για take away

Οι υπηρεσίες παροχής προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away) και καθ΄ οδόν εξυπηρέτησης (drive through) επιτρέπονται μόνον στο πλαίσιο των λόγων μετακίνησης των πολιτών που ορίζονται στην ΚΥΑ.

Δεν αποτελούν, δηλαδή, ξεχωριστό λόγο μετακίνησης.

Κάποιος προκειμένου να πάρει κάτι δεν μπορεί να μετακινηθεί από το σπίτι του. Αν κάνει χρήση των εξαιρέσεων sms, δηλαδή στο δρόμο προς τη δουλειά ή από τη δουλειά ή πηγαίνοντας για την προμήθεια κάποιου αναγκαίου αγαθού προφανώς μπορεί να κάνει χρήση του take away.

