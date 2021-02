Lockdown: «Βόμβα» Βατόπουλου για καθολικό κλείσιμο

Στο τραπέζι της επιτροπής είναι το καθολικό lockdown ανέφερε μεταξύ άλλων στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ ο καθηγητής Μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αλκιβιάδης Βατόπουλος.

Όπως ο ίδιος δήλωσε, σήμερα επιδημιολόγοι θα συζητήσουν τα δεδομένα. «Η επιτροπή θα εξετάσει τα πάντα και θα κάνεις τις εισηγήσεις και από εκεί και πέρα θα αποφασισθεί ποιο είναι το δυνατό να γίνει συνολικά».

Υπογράμμισε πως το θέμα είναι το κόστος απέναντι στο όφελος μια απόφαση που θα την πάρει η πολιτεία ενώ τόνισε πως το υγειονομικά σωστό είναι η απαγόρευση και ο γρήγορος εμβολιασμός.

