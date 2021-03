Θωμαΐδης στο Newsbomb.gr: Αυτοί είναι οι τρεις παράγοντες για την μη μείωση των κρουσμάτων

Στην Αττική οι αναλύσεις μαρτυρούν ένα σταθερά υψηλό εδώ και ένα μήνα στο ιικό φορτίο και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια άμεση ύφεση σε αυτό

Για την εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού στην Αττική και το αυξημένο ιικό φορτίο που συνεχίζει να παρατηρείται παρά το μαραθώνιο lockdown, μίλησε στο Newsbomb.gr ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης.

Με βάση τα στοιχεία της ανάλυσης των λυμάτων, όπως ανέφερε ο καθηγητής, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν διαφαίνεται να υπάρχει κάποια μείωση στο ιικό φορτίο της Αττική. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «εμείς μετράμε καθημερινά τα λύματα τα οποία βλέπουν μπροστά επτά μέρες περίπου και αυτή τη φορά δεν υπάρχει καμία μείωση στο ιικό φορτίο των λυμάτων».

Ο κ. Θωμαΐδης ανέφερε ότι στην Αττική οι αναλύσεις μαρτυρούν ένα σταθερά υψηλό εδώ και ένα μήνα στο ιικό φορτίο και δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια άμεση ύφεση σε αυτό.

Ερωτώμενος για το πού οφείλεται η μη μείωση των κρουσμάτων παρά το lockdown που βρίσκεται σε ισχύ εδώ και μήνες ο καθηγητής υπογράμμισε ότι αυτό οφείλεται κυρίως σε τρεις παράγοντες. Σύμφωνα με τον ίδιο ο πρώτος αφορά τις μεταλλάξεις, η μεταδοτικότητα των οποίων παράγουν ένα πολύ υψηλό ιικό φορτίο στους ανθρώπους. Ο δεύτερος παράγοντας είναι η εποχή, καθώς όπως αναφέρει ο καιρός ευνοεί την διασπορά παραδοσιακά, «αυτή την εποχή έχουμε τις περισσότερες ιώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο τρίτος παράγοντας σύμφωνα με τον κ. Θωμαϊδη έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχει μια κόπωση από τα μέτρα στους πολίτες, από τα συνεχόμενα και διαρκή lockdown.

Για το αν η πανδημία του κορονοϊού βρίσκεται στην κορύφωση του τρίτου κύματος και αν αναμένεται σύντομα μια ενδεχόμενη μείωση ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας ανέφερε ότι κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά σε αυτό καθώς «είναι ένα φαινόμενο που βρίσκεται σε εξέλιξη», συμπληρώνοντας πάντως πως ενδεχομένως έχουμε φτάσει σε κάποια κορύφωση και η οποία θα επιφέρει μια ύφεση αλλά δεν γίνεται να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο χρόνος.

Τέλος αναφορικά με τα μεταλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού που φαίνεται να έχουν κυριαρχήσει στο μέτωπο της πανδημίας, αυξάνοντας κατακόρυφα τα κρούσματα, ο κ. Θωμαϊδης τόνισε ότι κάτι τέτοιο αναμενόταν αλλά επί του παρόντος δεν υπάρχουν επαρκή επιστημονικά δεδομένα γι' αυτά και η συμπεριφορά τους είναι χαρακτηρίζεται ως απρόβλεπτη, τονίζοντας πάντως ότι η μετάλλαξη των εν λόγω στελεχών είναι μεταδοτικότερη αλλά όχι φονικότερη.

Τα μεταλλαγμένα στελέχη του κορονοϊού φαίνεται πως παίζουν καθοριστικό ρόλο σύμφωνα με τους ειδικούς στην διάρκεια και την σφοδρότητα του τρίτου κύματος της πανδημίας που διανύουμε. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ έχουν καταγραφεί στη χώρα συνολικά, 2.144 μεταλαγμένα στελέχη.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Εθνικού ΔικτύουΓονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 μεταξύ 13 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου 2021 αναλύθηκαν 400 επιλεγμένα δείγματα.

Τα δείγματα προέρχονται από τις Περιφέρειες, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κρήτης, Αττικής και τις Περιφερειακές Ενότητες Λευκάδας, Φθιώτιδας και Ρόδου.

Από τον έλεγχο των 400 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 371 δείγματα με στελέχη μεταλλάξεων ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC) και 2 δείγματα με το στέλεχος υπό διερεύνηση (Variant Under Investigation - VUI) B.1.1.318. Από τα 371 δείγματα με στελέχη VOC, τα 368 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 3 δείγματα με τη μετάλλαξη Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2).

Επιπλέον, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 139 επιλεγμένα νέα δείγματα που αφορούν στην περίοδο 21 Δεκεμβρίου έως 18 Ιανουαρίου 2021. Τα δείγματα προέρχονται από την Περιφέρεια Αττικής. Από τον έλεγχο των 139 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 16 στελέχη με μεταλλάξεις ειδικού ενδιαφέροντος (variants of concern). Από τα 16 στελέχη, τα 12 βρέθηκαν με τη μετάλλαξη Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) και 4 δείγματα ήταν θετικά για Variant with deletion in S Gene.

Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 2.047 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης Β.1.1.7/UK lineage (Variant VOC_202012) (Πίνακας 4) και 51 θετικά για την παρουσία μετάλλαξης B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS- CoV-2 έως σήμερα. Τα 51 θετικά στελέχη για την παρουσία μετάλλαξης Lineage B.1.351/South Africa (Variant 501.V2) είναι όλα εγχώρια, εκ των οποίων 43 προέρχονται από την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, 2 από την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, 5 από την Περιφέρεια Αττικής και ένα από την Περιφέρεια Κρήτης.

Απόλυτη και σχετική συχνότητα θετικών δειγμάτων για μετάλλαξη του SARS-CoV-2 ανά τύπο στελέχους από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης για τις μεταλλάξεις του SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.

Τα δείγματα για γονιδιωματική ανάλυση έχουν επιλεγεί με συγκεκριμένα εργαστηριακά κριτήρια και δεν προσφέρονται στην παρούσα φάση για εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη διασπορά των στελεχών στον πληθυσμό.

