Self test: Ποιοι εργαζόμενοι πρέπει να το κάνουν - Πότε πρέπει να το δηλώσουν

self-testing.gov: Υποχρεωτικά είναι τα self test για τους εργαζόμενους σε όλο τον ιδιωτικό τομέα από Δευτέρα 24 Μαΐου - Δωρεάν δύο self test από τα φαρμακεία έχουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, καθώς και όσοι έχουν ατομική επιχείρηση - To ένα αφορά στην εβδομάδα 24-30 Μαΐου και το άλλο την εβδομάδα από 31 Μαΐου έως 6 Ιουνίου.