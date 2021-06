Πάρος: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα για το «καυτό» ριάλιτι - Τι λέει στο Newsbomb.gr ο δήμαρχος

Συνεχίζουν τελικά στην Πάρο τα γυρίσματα του γερμανικού ριάλιτι «Are you the one», μετά την απόρριψη της προσωρινής αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει το δικηγορικό γραφείο του κ. Αγαπηνού για λογαριασμό επιχειρηματία.

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά στο Newsbomb.gr, ο δήμαρχος του νησιού κ. Μάρκος Κωβαίος, τόσο η αστυνομία όσο και ο αρμόδιος Ειρηνοδίκης πριν την απόφασή πραγματοποίησαν αυτοψία στη βίλα όπου γυρίζεται το ριάλιτι και διαπίστωσε ότι δεν συντρέχει λόγος για την διακοπή τους.

Η υπόθεση – όπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, θα κριθεί στα τέλη Ιουνίου στην τακτική εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά δεν θα έχει ουσιαστικό λόγο αφού ούτως η άλλως τα γυρίσματα θα έχουν ολοκληρωθεί.

Ειδικότερα ο δήμαρχος του νησιού, Μάρκος Κωβαίος, ανέφερε στο Newsbomb.gr: «Εμείς αυτό που θέλουμε και προσπαθούμε είναι να τηρούμε τις παραδόσεις μας, και τις ηθικές μας αξίες. Αν όντως υπήρχε κάποιο πρόβλημα εμείς θα επεμβαίναμε πρώτοι. Όπως σας ανέφερα σε προηγούμενη επικοινωνία μας δεν είχαμε κανένα παράπονο από κανένα συμπολίτη μας».

Και πρόσθεσε: «Τα τελευταία χρόνια το νησί μας επιλέγεται από παγκόσμιες παραγωγές μεταξύ πολλών τοπ προορισμών. Μας επιλέγουν γι’ αυτό που είμαστε και ελπίζω να μην επηρεαστούν μετά από τα όσα συνέβησαν. Εμείς ως δήμος στα συλλογικά μας όργανα θα εξετάσουμε για την υποβολή αγωγής για δυσφήμιση του νησιού μας κατά παντός υπευθύνου».

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκικό καψόνι σε Ελληνίδα Πανεπιστημιακό και στον γιο της - Τι λέει ο σύζυγος της στο Newsbomb.gr