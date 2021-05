Αποκλειστικό Newsbomb.gr: Συζητήθηκε η προσωρινή διαταγή κατά του reality της Πάρου

Συζητήθηκε η προσωρινή διαταγή που κατέθεσε η δικηγορική εταιρία του Νίκου Αγαπηνού κατά του ριάλιτι «Are you the one» που γυρίζεται στην Πάρο. Μάλιστα, η έκδοση απόφασης αναμένεται την Παρασκευή, ενώ στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα θα συζητηθούν και τα ασφαλιστικά μέτρα που κατέθεσε η δικηγορική εταιρία.

«Θλίβομαι που γίνεται αυτή διαδικασία στην χώρα μας, σε ένα από τα πιο όμορφα νησιά μας και προβάλλεται αυτή η εξόχως υποβαθμισμένη εκπομπή η οποία προσβάλλει την πολιτιστική μας κληρονομιά, προσβάλλει ένα ολόκληρο πλέγμα νομικών διατάξεων και υποβαθμίζει τις κατοικίες του νησιού. Θλίβομαι επίσης επειδή υπάρχει ανοχή από τον Δήμαρχο της Πάρου και τον τοπικό διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος, αλλά και για την θεσμική ιδιότητα του ενός εκ των ιδιοκτητών των ακινήτων που λαμβάνουν χώρα τα γυρίσματα του ριάλιτι» δήλωσε στο Newsbomb.gr ο γνωστός δικηγόρος Νίκος Αγαπηνός, που εκπροσωπεί εταιρία η οποία διαθέτει πολυτελές ακίνητο, που συνορεύει με τις κατοικίες στις οποίες γυρίζεται το reality.

«Οι δύο προαναφερόμενες κατοικίες έχουν εκμισθωθεί από τον Απρίλιο του 2021 σε ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών, η οποία έχει αναλάβει και εκτελεί την παραγωγή των γυρισμάτων του γερμανικού τηλεοπτικού ριάλιτι με τον ξενόγλωσσο τίτλο «are you the one», το οποίο προβάλλεται στην χώρα της Γερμανίας από τους τηλεοπτικούς σταθμούς TV NOW και RTL. Πρόκειται για ένα τηλεοπτικό προϊόν υποβαθμισμένης ποιοτικής απόψεως με έντονο σεξουαλικό περιεχόμενο, που απευθύνεται προφανώς στα κατώτερα ένστικτα του τηλεοπτικού κοινού στο οποίο συμμετέχουν ανύπαντρα άτομα, 10 άντρες και 10 γυναίκες, που συμβιώνουν σε κοινή κατοικία με σκοπό να δημιουργήσουν ερωτικές σχέσεις» περιγράφεται στη αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες της πολυτελούς κατοικίας που βρίσκεται δίπλα από εκείνες που γυρίζεται το ριάλιτι, «όλες κατοικίες βρίσκονται στην παραθαλάσσια περιοχή του Φάραγγα ανάμεσα σε αγροτικές εκτάσεις ένα ειδυλλιακό περιβάλλον με περιορισμένες οικοδομικές επεμβάσεις που προσφέρει απόλυτη χαλάρωση και ηρεμία στους επισκέπτες. Πλην όμως τα περιβαλλοντικά αυτά στοιχεία έχουν διαταραχθεί σφόδρα από την δημιουργία μιας άκρως οχλητικής, παραμορφωτικής και ανθυγιεινής καταστάσεις που έχει εδραιώσει η εταιρεία που πραγματοποιεί τα γυρίσματα».

Όπως περιγράφεται στο δικόγραφο, στις 21 Απριλίου 2021 εμφανίστηκαν δίπλα στην πολυτελή κατοικία των αιτούντων πολλά συνεργεία, που άρχισαν να στήνουν υπαίθριες εγκαταστάσεις και πύργους, να γκρεμίζουν τοίχους, να τοποθετούν μεγάφωνα και προβολείς γύρω από τις κατοικίες, να μονώνουν, να βάφουν, να τοποθετούν κεραίες και γεννήτριες και να ανυψώνουν drones, τα οποία αιωρούνται πάνω από την κατοικία τους, παράγοντας υπέρμετρους θορύβους από μηχανήματα, κομπρεσέρ και γεννήτριες, τα οποία λειτουργούν κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας αλλά και της νύχτας.

«Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας αλλά και της νύχτας ακόμα και κατά τις ώρες κοινής ησυχίας ακούγονται δυνατές φωνές από τα μεγάφωνα, από τα οποία καλούνται και κατευθύνονται οι παίκτες του παιχνιδιού και δυνατή μουσική, ενώ συνεχώς αιωρούνται πάνω από το οικόπεδο στο οποίο βρίσκονται οι όμορφες κατοικίες και η δική μας κατοικία ιπτάμενα drones τα οποία καταγράφουν ήχο και εικόνα και προκαλούν έντονη ηχορύπανση. Περαιτέρω έχουν τοποθετηθεί δεκάδες φώτα και προβολείς μέσα και έξω από τις κατοικίες και περιμετρικά από αυτές, πάνω σε δέντρα και θάμνους αλλά και σε αυτοσχέδιους πύργους, τα οποία αναβοσβήνουν ρυθμικά κατά τη διάρκεια όλης της νύχτας σε διάφορους χρωματισμούς κάνοντας κυριολεκτικά τη νύχτα μέρα» περιγράφουν οι ιδιοκτήτες στην αίτηση, παρομοιάζοντας την γειτονική τους κατοικία στην οποία βρίσκονται περίπου 200 άτομα, με «θορυβώδες γήπεδο».

Οι ιδιοκτήτες της πολυτελούς κατοικίας καταγγέλλουν ότι ουσιαστικά αυτή η κατάσταση αχρηστεύει το δικό τους ακίνητο, το οποίο ενοικίαζαν σε πελάτες που επιζητούσαν την ηρεμία και την χαλάρωση αλλά και το ειδυλλιακό τοπίο της περιοχής, το οποίο σύμφωνα με τους ίδιους έχει υπονομευθεί. «Αρκετοί πελάτες έχουν προχωρήσει σε ακυρώσεις λόγω της οχλητικής κατάστασης , ενώ άλλοι υποψήφιοι ένοικοι που έχουν επισκεφθεί την κατοικία μας προκειμένου να τη δουν και να πραγματοποιήσουν την κράτηση τους, την απορρίπτουν αποκλειστικά και μόνο λόγω των αθέμιτών εκπομπών που προέρχονται από τις διπλανές κατοικίες. Οι ακυρώσεις ακολουθούν η μία την άλλη, ενώ αρκετοί επισκέπτες που έχουν πραγματοποιήσει κράτηση για διαμονή αρκετών ημερών διαμένουν μόλις μία ημέρα, καθώς είναι αδύνατον να ανεχθούν την ενοχλητική αυτή κατάσταση που προέρχεται από τα γειτονικά ακίνητα» υποστηρίζουν και υπογραμμίζουν ότι έχουν υποστεί τεράστια οικονομική ζημία.

Στο ίδιο έγγραφο, ιδιοκτήτες καταγγέλλουν πολεοδομικές παραβάσεις ενώ θέτουν και ζήτημα ασφαλείας, καθώς -όπως εξηγούν- «ελλοχεύει κίνδυνος πυρκαγιάς από τα δεκάδες φώτα και προβολείς που έχουν τοποθετηθεί μέσα στα δέντρα και από την νυχθημερόν λειτουργία των γεννητριών, καθώς λείπουν τα προστατευτικά μέτρα πυρασφάλειας τα οποία θα έπρεπε να είναι και ενισχυμένα αφού οι κατοικίες περιτριγυρίζονται από δασικές εκτάσεις».

Επιπλέον, εξηγούν ότι δημιουργούνται και προβλήματα υγιεινής, ενώ κανείς από τους υπαλλήλους των συνεργείων δε φαίνεται να τηρεί στοιχειώδη μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας του COVID 19, αφού δε φορούν προστατευτικές μάσκες και γάντια δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό εστίες μόλυνσης και εξάπλωση της πανδημίας. Μάλιστα, προς επίρρωση των ισχυρισμών τους παραθέτουν και σειρά φωτογραφιών στις οποίες απεικονίζονται μηχανήματα, πρόχειρες κατασκευές και πολυάριθμο προσωπικό.

Με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων οι ιδιοκτήτες ζητούν την ρύθμιση της κατάστασης και ειδικότερα να σταματήσουν αυτές οι οχλήσεις, να απομακρυνθούν οι παράνομες κατασκευές, όπως οι πύργοι και το υπαίθριο εστιατόριο που έχει τοποθετηθεί στους κήπους της διπλανής κατοικίας και να επανέλθουν τα πράγματα στην προηγούμενη κατάσταση.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Το timing της επίσκεψης Τσαβούσογλου, οι συναντήσεις με Μητσοτάκη, Δένδια και η διπλωματική σκακιέρα