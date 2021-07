Ο Αντώνης Καραγκούνης αποτελούσε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στη νύχτα της Θεσσαλονίκης, με την καριέρα του στα decks να μετρά 30 χρόνια.

Σοκ και απέραντη θλίψη έχει προκαλέσει ο άδικος χαμός του 48χρονου Dj από τα Τρίκαλα, Αντώνη Καραγκούνη, πατέρα ενός ανήλικου παιδιού, που έχασε εχθές το βράδυ τη ζωή του από ηλεκτροπληξία, την ώρα που ετοιμαζόταν να παίξει μουσική σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Θεσσαλονίκης.

Δεκάδες είναι τα μηνύματα φίλων και γνωστών οι οποίοι γράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με συλλυπητήρια μηνύματα για τον αιφνίδιο θάνατο του DJ Antonio.

Ποιος ήταν ο Dj Antonio

Ο Αντώνης Καραγκούνης αποτελούσε ένα από τα πιο γνωστά ονόματα στη νύχτα της Θεσσαλονίκης, με την καριέρα του στα decks να μετρά 30 χρόνια. Ξεκίνησε ως resident στο Decadence club της Θεσσαλονίκης και δημιούργησε τη δική του σχολή για Djs, την Α2LTD, που παρέχει υπηρεσίες booking, σεμινάρια μουσικής τεχνολογίας (djing) και διοργανώνει τον πανελλήνιο διαγωνισμό DJ City in The Mix/City on the Dancefloor. Παράλληλα, ο ίδιος μάθαινε σε νέα παιδιά, με μεράκι, να παίζουν μουσική. Είχε παίξει μουσική στα πιο γνωστά μαγαζιά της Ελλάδας, ενώ αρκετοί γνωστοί Djs της Θεσσαλονίκης υπήρξαν μαθητές του.

Την ερχόμενη Κυριακή 25 Ιουλίου, ήταν να παίξει μουσική σε γνωστό Beach Bar στο Ελαιοχώρι Καβάλας, καθώς το party είχε αναβληθεί λόγω των έκτακτων μέτρων, όμως δυστυχώς η μοίρα είχε άλλα σχέδια.

