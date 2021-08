Κορονοϊός - Μεταλλάξεις: Στα 3.676 τα στελέχη της «Δέλτα» - Σε ποιες περιοχές εντοπίζονται

«Καλπάζει» η μετάλλξη «Δέλτα» και επικρατεί σε όλη την επικράτεια - Αναλυτικά τα στοιχεία που παρουσίασε το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης

Σύμφωνα με το Eθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2, που λειτουργεί υπό το συντονισμό του ΕΟΔΥ, ολοκληρώθηκε η γονιδιωματική ανάλυση σε 891 δείγματα που έχουν επιλεγεί τυχαιοποιημένα ή στοχευμένα και αφορούν στην περίοδο 02 Ιουλίου 2021 έως 31 Ιουλίου 2021.

Από τον έλεγχο των 891 δειγμάτων, αναδείχθηκαν συνολικά 823 δείγματα με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος (Variants Of Concern - VOC), 24 δείγματα με στελέχη υπό παρακολούθηση (Variants Under Monitoring) και 3 δείγματα με στελέχη ενδιαφέροντος (Variant of Interest - VOI).

Εκ των 823 δειγμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος, τα 707 αφορούν στο στέλεχος Delta, 90 αφορούν στο Alpha, 24 αφορούν στο Βeta και 2 αφορούν στο Gamma. Εκ των 24 δειγμάτων με στελέχη υπό παρακολούθηση, όλα αφορούν στο στέλεχος B.1.1.318 (Variant E484K). Εκ των 3 δειγμάτων με στελέχη ενδιαφέροντος, όλα αφορούν στο B.1.621 (VOI). Επιπλέον ανιχνεύθηκαν, 1 στέλεχος B.1.629, 1 στέλεχος B.1.575 και 1 στέλεχος Β.1.1 (Variant E484K) (Πίνακας 3).

Από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί στην επικράτεια συνολικά 26.555 δείγματα από εγχώρια κρούσματα. Εξ αυτών 22.839 προέρχονται από τυχαία επιλογή

δειγμάτων, 2.998 προέρχονται από στοχευμένη λήψη ή επιλογή δειγμάτων και για 718 δείγματα δεν είναι διαθέσιμος ο τρόπος επιλογής.

Μεταξύ των 22.839 τυχαία επιλεγμένων δειγμάτων στην επικράτεια, τα τέσσερα πιο συχνά στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση που έχουν απομονωθεί είναι το Alpha, με ποσοστό 67,21%, ακολουθούμενο από το Delta με ποσοστό 12,14%,

το B.1.1.318 (Variant E484K) με ποσοστό 10,04% και το Beta με ποσοστό 1,24% (Πίνακας 4). Η διαχρονική εξέλιξη της σχετικής συχνότητας των αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών, μέχρι και την εβδομάδα 30

απεικονίζεται στο Διάγραμμα 9.

Από τα 2.998 δείγματα που έχουν ληφθεί ή επιλεγεί στοχευμένα, έχουν βρεθεί 2.835 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση. Από τα δείγματα αυτά, 43,70% αφορούν στο B.1.1.318 (Variant E484K), 28,12% στο Delta, 15,81% στο Alpha,

6,70% στο Beta, 0,13% στο C.36 και 0,10% στο Gamma.

Επιπλέον, έχουν απομονωθεί συνολικά 238 στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση ή ενδιαφέροντος από δείγματα εισαγόμενων κρουσμάτων, εκ των οποίων 113 αφορούν στο Alpha, 107 στο Delta, 6 στο Beta, 4 στο B.1.1.318 (Variant

E484K), 4 στο B.1.621 (VOI), 1 στο Eta, 1 στο C.36, 1 στο Kappa και 1 στο B.1.623.

Όσον αφορά στα στελέχη ενδιαφέροντος που χρήζουν άμεσης λήψης μέτρων ελέγχου επί του παρόντος στη χώρα, η γεωγραφική κατανομή ανά Περιφερειακή Ενότητα παρουσιάζεται στον Πίνακα 5.

Πίνακας 3: Απόλυτη και σχετική συχνότητα κρουσμάτων με στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος/υπό διερεύνηση/υπό παρακολούθηση ή άλλα στελέχη ενδιαφέροντος του ιού SARS CoV-2 από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου

Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.

Διάγραμμα 9. Σχετική συχνότητα αλληλουχηθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία ανά είδος στελεχών, ανά 15νθήμερο, από την έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS CoV-2 έως 01/08/2021.

1 Στα “Λοιπά Στελέχη Πιθανού Ενδιαφέροντος” περιλαμβάνονται όλα τα στελέχη του πίνακα 3 εκτός των Β.1.1.7 (Alpha), B.1.1.318

(Variant E484K), B.1.351/501Y.V2 (Beta) και B.1.617.2 (Delta).

Στα “Άλλα Κυκλοφορούντα Στελέχη” περιλαμβάνονται τα παλαιότερα στελέχη που κυκλοφορούσαν κατά την πρώτη και δεύτερη πανδημική περίοδο και τα οποία δεν φέρουν ανησυχητικές μεταλλάξεις (π.χ. del 69-70, N501Y, E484K, L452R κλπ.) που σχετίζονται με αυξημένη μεταδοτικότητα ή μολυσματικότητα ή διαφυγή ή διαγνωστικά ζητήματα.

Πίνακας 4: Ποσοστό εγχώριων θετικών δειγμάτων για τα τέσσερα συχνότερα στελέχη ειδικού ενδιαφέροντος ή υπό παρακολούθηση του ιού SARS-CoV-2 επί του συνόλου των ελεγχθέντων δειγμάτων από τυχαία δειγματοληψία, ανά Περιφέρεια

για το 15νθήμερο από 19/07/2021 έως 01/08/2021 και για το χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δικτύου Γονιδιωματικής Επιτήρησης του ιού SARS-CoV-2 μέχρι σήμερα.

