Παρασκευής στο Newsbomb.gr: «Κρίσιμη εβδομάδα» - Ίσως υπάρξουν αλλαγές στην απόφαση για τα σχολεία

Μεγάλη είναι η ανησυχία γονέων και εκπαιδευτικών για την απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξουν τα σχολεία μετά τις γιορτές σε μια περίοδο που η μετάλλαξη Όμικρον έχει δημιουργήσει ένα πραγματικό τσουνάμι κρουσμάτων και εκτίναξη της θετικότητας στην κοινότητα - Τη συγκεκριμένη εβδομάδα, με τα σχολεία να είναι κλειστά από τις 23 Δεκεμβρίου, καταγράφηκαν 31.512 κρούσματα σε παιδιά - Τι είπε στο Newsbomb.gr για την απόφαση των ειδικών ο Δημήτρης Παρασκευής, επιδημιολόγος και μέλος της επιτροπής

Με τον κορονοϊό να επελαύνει σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και τα ποσοστά θετικότητας να εκτινάσσονται σε πρωτοφανή επίπεδα λόγω της μεταδοτικότητας της μετάλλαξης Όμικρον, αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση της κυβέρνησης να ανοίξουν τα σχολεία μετά τις γιορτές.

Μερίδα επιστημόνων θεωρούν ότι η απόφαση αυτή θα είναι ολέθρια για την πορεία της πανδημίας ενώ τόσο η επιτροπή των ειδικών θεωρούν ότι τα σχολεία δεν μπορούν να μείνουν κλειστά όταν η υπόλοιποι κοινωνία είναι... ανοιχτή.

Για το θέμα μίλησε στο Newsbomb.gr, o κ Δημήτρης Παρασκευής επιδημιολόγος και μέλος επιτροπής. Σύμφωνα με τον ίδιο: «προς το παρόν δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωση ότι κάτι μπορεί να αλλάξει στην απόφαση μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα. Σε κάθε περίπτωση όμως αξιολογούνται και γίνονται τροποποιήσεις αν κριθεί αναγκαίο».

Σε ότι αφορά τα μέτρα γενικότερα για την μείωση της διασποράς του κορονοϊού, ο κ. Παρασκευής ανέφερε στο Newsbomb.gr ότι θα συζητηθούν εκ νέου την ερχόμενη εβδομάδα και θα επικαιροποιηθούν αναλόγως με βάση τα νέα επιστημονικά δεδομένα για την διασπορά του κορονοϊού στην κοινότητα.

Αντιδράσεις επιστημόνων για άνοιγμα των σχολείων

Οι αντιδράσεις για την απόφαση να ανοίξουν τα σχολεία στις 10 Ιανουαρίου είναι τεράστιες.

Ο διευθυντής της Β’ ΜΕΘ στο νοσοκομείο Παπανικολάου, Νίκος Καπραβέλος, ήταν λάβρος κατά της απόφασης να ανοίξουν με κάθε κόστος τα σχολεία στις 10 Ιανουαρίου. Όπως εξήγησε, είναι αδιανόητο να προτιμά κανείς ανοικτά σχολεία και κλειστά νοσοκομεία, αφού ανέλυσε με βάση τις ιατρικές του γνώσεις το τι θα συμβεί με τη διαφαινόμενη μεγάλη διασπορά του κορονοϊού στα παιδιά και κατ’ επέκταση στις οικογένειές τους. Κι όταν εξηγεί και αναλύει τα δεδομένα ένας άνθρωπος που δυο χρόνια είναι στην πρώτη γραμμή της πανδημίας, έχει δώσει τιτάνιες μάχες στις εντατικές καθημερινά απέναντι στον κορονοϊό, τα… πρωτόκολλα και οι διαβεβαιώσεις για «ασφαλές περιβάλλον στα σχολεία», περισσεύουν…

Ο κ. Καπραβέλος, μιλώντας στο MEGA, τόνισε ότι «Δεν υπάρχει κανένας γονιός που να θέλει ανοιχτά σχολεία και κλειστά νοσοκομεία. Σήμερα είχαμε 57 εισαγωγές, η σημερινή εφημερία ήταν πολύ δύσκολη. Οι μονάδες είναι καλυμμένες στο 100%, υπάρχουν άρρωστοι, διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ, που προσπαθούμε να τους διαχειριστούμε. Αυτή τη στιγμή δεν κατανοώ τη συζήτηση που έχει προκύψει. Δε ζητήσαμε κλείσιμο των σχολείων, ούτε των αθλητικών διοργανώσεων, ζητήσαμε απεγνωσμένα να μείνουν ανοιχτά τα νοσοκομεία».

Και πρόσθεσε ότι «Για μας προέχει η ανθρώπινη ζωή, δεν κατανοώ γιατί υποβαθμίζεται η αξία της ανθρώπινης ζωής. Ο αριθμός των νεκρών ειδικά με τα δεδομένα που θα προκύψουν, είναι ανησυχητικός, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια στα θύματα και στους αρρώστους εκτός ΜΕΘ, και στην υποβάθμιση των άλλων ασθενειών που αντιμετωπίζονται στο νοσοκομείο και να μην συζητάμε μία μικρή παράταση του ανοίγματος των σχολείων».

«Δεν γίνεται να μην μας ανησυχεί η θνητότητα στην Ελλάδα. Η οριστική λύση είναι ο εμβολιασμός, ωστόσο, η πολιτεία αρνείται να προχωρήσει στους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα», κατέληξε ο κ. Καπραβέλος.

Παυλάκης για σχολεία: Τσουνάμι που μπορεί να φέρει καταστροφή

Με τη σειρά του, με μία αιχμηρή ανάρτηση στο Facebook, o γιατρός-ερευνητής στις ΗΠΑ, Γιώργος Παυλάκης, θεωρεί λανθασμένη μία τέτοια απόφαση και προειδοποιεί ότι το άνοιγμα στις 10 Ιανουαρίου θα προκαλέσει μεγάλη διασπορά στους μαθητές και τους γονείς και θα οδηγήσει σε νέα κλεισίματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

«Για τα σχολεία: Να ανοίξουν. Θα κολλήσουν όλα τα παιδιά, δηλαδή σε μερικές μέρες θα κλείσουν πολλές τάξεις αν βγει ο κανόνας ότι η τάξη κλείνει με 30% μολυσμένους. Άρα η διδακτική διαδικασία θα διαταραχτεί σοβαρά και γρήγορα, οι γονείς θα πρέπει να έχουν απρόβλεπτα προβλήματα από τη μόλυνση που θα επηρεάζει τη δουλειά τους.

Τα μολυσμένα παιδιά θα γυρίσουν και θα κάτσουν στο σπίτι, όποτε όλοι οι υπόλοιποι στο σπίτι θα μολυνθούν και θα νοσήσουν.

Τι θα γίνει αν καθυστερήσει το άνοιγμα των σχολείων για 1-2 εβδομάδες? Η ελπιδα είναι ότι θα περάσει γρήγορα η κορυφή του επιδημικού κύματος και τα σχολεία θα ανοίξουν σίγουρα κάτω από καλύτερες συνθήκες. Όπως έχουμε πει, το τσουνάμι δεν βαστάει πολύ αλλά μπορεί να αφήσει πίσω του καταστροφή. Οι λιγότερες μολύνσεις θα βοηθήσουν την ταχύτερη λήξη του τσουναμιου. Θα γλυτώσουν επίσης όσα σπιτικά έχουν μείνει αμόλυντα αν τα παιδιά τους δεν γυρίσουν μολυσμένα. Θα γλυτωσουν και εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά την μόλυνση πριν εμβολιαστούν.

Τα περασμένα χρόνια σας έλεγα περιμένετε να μολυνθειτε εμβολιασμένοι. Κάντε πρώτα το εμβόλιο γιατί αυτό θα δώσει τεράστια προστασία. Αυτό βγαίνει αληθινό. Τώρα για 1-2 εβδομάδες μας έπιασε η βιασύνη να μολύνουμε όλα τα παιδιά πριν εμβολιαστούν. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα πολλές παιδιατρικές περιπτώσεις.

Τα μακροχρόνια επακόλουθα της μόλυνσης δεν είναι γνωστά, αλλά ξέρουμε ότι ο ιός αφήνει πολλά προβλήματα σε ένα σημαντικό ποσοστό ανθρώπων που έχουν χρόνια νόσο.

Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί όσοι ξέρουν από οικονομικά της υγείας δεν εξηγούν στην κυβέρνηση το συνολικό κόστος της επιδημίας που είναι χαμένες ζωές, χαμένα χρόνια εργασίας, υποστήριξη χρόνιων ασθενών κλπ. Από αυτή τη σκοπιά, περιοριστικα μέτρα και κλεισιματα που διαρκούν εβδομάδες ακούγονται πολύ συμφέροντα από οικονομικής απόψεως.

Υποθέτω ότι οι επιδημιολόγοι των επιτροπών κάνουν εισήγηση στην κυβέρνηση, τώρα άκουσα ότι η κυβέρνηση θα κάνει την εισήγηση και οι επιδημιολόγοι θα την εγκρίνουν. Ιδωμεν...»

Σχολεία: Αντίθετος στο άνοιγμα και ο καθηγητής πνευμονολογίας, Νίκος Τζανάκης

Την άποψή του ότι θα ήταν καλύτερο να παραταθεί η επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων, αντί να ανοίξουν τα σχολεία με αυξημένα τεστ, επανέλαβε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Νίκος Τζανάκης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Open.

Όπως ανέφερε, πρόκειται πράγματι για μία δύσκολη απόφαση, ωστόσο τόνισε πως η υγειονομικά ασφαλέστερη επιλογή θα ήταν η αναβολή της επαναλειτουργίας των σχολείων, με δεδομένο ότι «δε χάνουμε και τίποτα περιμένοντας μία εβδομάδα».

Αναφορικά με την εισήγηση για άνοιγμα των σχολείων με περισσότερα self tests, ο κ. Τζανάκης τόνισε ότι τα self test δεν πιάνουν αποτελεσματικά την παραλλαγή Όμικρον και επιβεβαίωσε ότι τα self test θα αποδώσουν όταν το ιικό φορτίο θα έχει πλέον αναπτυχθεί, όταν δηλαδή έχει γίνει η ζημιά της διασποράς.

Σχολίασε ακόμα: «Πολλοί λένε για τα παιδιά που θα χάσουν πάλι μία εβδομάδα. Μα όταν γίνεται μια θεομηνία ή οτιδήποτε, τα κρατάμε τα παιδιά 3-4 μέρες στο σπίτι. Ε, δεν είναι και η πρώτη φορά που τα παιδιά θα παρατείνουν τις διακοπές τους 3, 4, 5 μέρες. Δεν είναι πολύ, δεν κάνει ζημιά. Έχω την αίσθηση ότι έτσι πάμε ασφαλεστερα. Πλην όμως, η επιτροπή σίγουρα έχει περισσότερα στοιχεία, και επιδημιολογικά και άλλα. Οποιαδήποτε απόφαση κι αν πάρει θα πρέπει να τη στηρίξουμε».

Κρούσματα σε παιδιά

Τη συγκεκριμένη εβδομάδα, με τα σχολεία να είναι κλειστά από τις 23 Δεκεμβρίου, καταγράφηκαν 31.512 κρούσματα σε παιδιά. Ναι μεν υπήρξε μείωση, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, πλην όμως ακόμα και αυτό δείχνει πως η επιστροφή των παιδιών στα σχολεία θα αποτελέσει ένα τεράστιο ρίσκο και θα ευνοήσει τη δημιουργία υγειονομικών «βομβών» μέσα στις αίθουσες. Η μείωση με τα σχολεία κλειστά, δείχνει και τη λογική απόφαση που θα έπρεπε να έχει παρθεί, σε αντίθεση με την ακατανόητη εμμονή που επιδεικνύουν οι υπεύθυνοι...

Με κλειστά τα σχολεία, στην εβδομάδα όπου τα κρούσματα εκτινάχθηκαν σε δυσθεώρητα ύψη, οι ασθενείς ηλικίας 4 ως 18 ετών – της μαθητικής κοινότητας επί της ουσίας της χώρας – αποτέλεσαν το 16% των συνολικών κρουσμάτων.

Είναι ηλίου φαεινότερο το τι θα συμβεί με τα σχολεία ανοικτά και με τα παιδιά να είναι εκτεθειμένα, αφού τα περισσότερα είναι μη εμβολιασμένα σε αυτές τις ηλικίες, στον κορονοϊό και τη μετάλλαξη όμικρον.

Ποσοστό κρουσμάτων ατόμων ηλικίας 4-18 ετών στο σύνολο των κρουσμάτων COVID-19 ανά επιδημιολογική εβδομάδα αναφοράς: 2021-01-04 έως 2022-01-02

