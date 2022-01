Edupass.gov.gr: Πού καταχωρούνται τα self test των μαθητών

Edupass.gov.gr: Με περισσότερους ελέγχους κατά της COVID-19 επέστρεψαν στα σχολεία σήμερα μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Συνολικά 15.547 ήταν τα κρούσματα κορονοϊού που εντοπίστηκαν από τα self test που έγιναν από μαθητές και εκπαιδευτικούς πριν το άνοιγμα των σχολείων, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες αν αυτά τα δυνάμει κρούσματα είχαν κολλήσει σε κοινωνικές δραστηριότητες π.χ. άλλα 10 άτομα το καθένα, τότε θα είχαμε 155.000 κρούσματα.

Για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας σχολείων προβλέπεται ένα επιπλέον self test, δηλαδή θα διενεργηθούν τρία self test αυτή την εβδομάδα αντί για δύο. Επίσης, τα δύο εβδομαδιαία self test πλέον θα διενεργούνται και από τους εμβολιασμένους μαθητές και από τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.

Σε περίπτωση κρούσματος στην τάξη όλο το τμήμα θα υποβάλλεται σε έλεγχο, και όχι μόνο οι μαθητές που κάθονταν κοντά στο κρούσμα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Όλοι οι ανεμβολίαστοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ κάθε μέρα για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self test σε διάστημα πέντε ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών self test την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν σύνολο 3 self test δωρεάν εκείνες τις ημέρες.

Edupass.gov.gr: Πού καταχωρούνται τα self test

Οι δηλώσεις για πιστοποιητικά εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού ράπιντ τεστ ή σελφ μαθητών που φοιτούν σε δημόσιες σχολικές μονάδες συνεχίζουν να υποβάλλονται στην πλατφόρμα edupass.gov.gr, ενώ οι δηλώσεις σελφ τεστ μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες συνεχίζουν να υποβάλλονται στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, οι μη εμβολιασμένοι θα κάνουν και αυτοί 5 τεστ σε 5 ημέρες: δύο rapid και ένα self test, επιπλέον των δύο rapid test που ήδη κάνουν την εβδομάδα σε περίπτωση κρούσματος. Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί θα κάνουν 3 self test δωρεάν την εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται, ότι οι μη εμβολιασμένοι μαθητές ή εκπαιδευτικοί που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου τριμήνου έχουν το ίδιο καθεστώς με τους εμβολιασμένους μαθητές ή εκπαιδευτικούς αντίστοιχα.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών, η αναστολή των εκδρομών, εξακολουθούν να ισχύουν. Επίσης, συνεχίζει να ισχύει το 50%+1 για την αναστολή λειτουργίας τμήματος σε περίπτωση κρούσματος.

