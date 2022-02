Σάλος με την απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού: Απαγορεύει τη «Λίμνη των Κύκνων»

Απαιτείται σοβαρότητα και υπευθυνότητα αυτές τις κρίσιμες στιγμές. Ας μην χάνουμε το μέτρο και ας μην δημιουργούμε έχθρα με τον ρωσικό λαό.

Έντονες αντιδράσεις και επικριτικά σχόλια εναντίον του υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας έχει προκαλέσει η απόφαση να απαγορεύσει οποιαδήποτε υλοποίηση, συνεργασία, προγραμματισμό ή συζήτηση εκδηλώσεων με ρωσικούς πολιτιστικούς οργανισμούς.

Μετά την απόφαση της κυρίας Λίνας Μενδώνη η εκδήλωση του Gala Όπερας που ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 3 Μαρτίου, ακυρώνεται, όπως και η μετάδοση της παράστασης «Η Λίμνη των Κύκνων», στο πλαίσιο του κύκλου The Bolshoi Ballet Live from Moscow, την Κυριακή 6 Μαρτίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών / Megaron – The Athens Concert Hall.

Η πρωτοφανής απόφαση έχει προκαλέσει σάλο στους ανθρώπους του πολιτισμού, που επισημαίνουν πως ο Πολιτισμός ενώνει και δεν χωρίζει τους λαούς, χαρακτηρίζοντας ακατανόητη, βιαστική και χωρίς κανένα νόημα την απόφαση.

Είναι δεδομένο πως με τέτοιες αποφάσεις χάνεται το μέτρο, χάνεται η ουσία και στοχοποιείται ένας ολόκληρος λαός, ενώ είναι δεδομένο πως τέτοιες αποφάσεις ούτε πιέζουν τη ρωσική κυβέρνηση, ούτε ανατρέπουν καταστάσεις. Αντιθέτως, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ του ρωσικού και του ελληνικού λαού, που πραγματικά δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, αντιθέτως, τους ενώνουν πάρα πολλά.

Προφανώς η κυρία Μενδώνη βιάστηκε και καλό θα είναι να ξανασκεφτεί την απόφασή της. Διαφορετικά, μήπως θα μας επιβληθεί να σταματήσουμε να ακούμε και Τσαϊκόφσκι; Ή μήπως να σταματήσουμε να διαβάζουμε Ρώσους συγγραφείς;

Δικαίως η απόφαση χαρακτηρίζεται γελοία από χρήστες του Διαδικτύου. Ο Πολιτισμός ενώνει, ας μην χάνουμε το μέτρο, οι στιγμές είναι κρίσιμες και απαιτείται τουλάχιστον σοβαρότητα από όλους μας, ιδίως από όσους κατέχουν αξιώματα στην Ελλάδα, όπως η κυρία Μενδώνη στο υπουργείο Πολιτισμού.

Μενδώνη: Εντολή να ανασταλούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις με ρωσικούς οργανισμούς

