Πόλεμος στην Ουκρανία: Συγκινεί ο Πλάτωνας, το μικρό προσφυγόπουλο που πέρασε τα σύνορα στον Έβρο

«Play, do you want to play with me?» ήταν τα πρώτα λόγια του μικρού Πλάτωνα, μόλις έφτασε μαζί με την μητέρα του Ντατίλντα, στον συνοριακό σταθμό του Ορμενίου, στον Έβρο από την εμπόλεμη Ουκρανία