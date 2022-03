Θεσσαλονίκη: Οι πρώτες σκηνές της χολυγουντιανής ταινίας The Bricklayer στο κέντρο της πόλης (vid)

Ξεκίνησαν στη Θεσσαλονίκη τα γυρίσματα της νέας ταινίας δράσης “The Bricklayer” της Millennium Media σε συνεργασία με τα Nu Boyana Film Studios Hellenic - Οι πρώτες εικόνες

Με τον λαμπερό αστέρα του Χόλιγουντ, Άαρον Έκχαρτ να γυρίζει τις πρώτες του σκηνές για την ταινία «The Bricklayer» ήπιαν σήμερα τον πρωινό καφέ τους στα Άνω Λαδάδικα οι Θεσσαλονικείς.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Voria.gr, ο 54χρονος δημοφιλής ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στη νέα χολιγουντιανή ταινία που γυρίζεται στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε από νωρίς το πρωί της Τετάρτης στο σετ των γυρισμάτων, ενσαρκώνοντας τον ρόλο του.

Σημειώνεται ότι σε αντίθεση με τις δυο προηγούμενες ταινίες που γυρίστηκαν στη Θεσσαλονίκη αλλά δεν είχαν αναφορές σε αυτήν, το «The Bricklayer» εστιάζει την πλοκή του στην πόλη.

Τα γυρίσματα αναμένεται να διαρκέσουν δύο μήνες και να λάβουν χώρα τόσο στη Θεσσαλονίκη, όσο και στη Χαλκιδική καθώς και σε άλλα σημεία της Κεντρικής Μακεδονίας.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να δούμε σε σκηνές δράσεις και την πρωταγωνίστρια Νίνα Ντόμπρεβ.

Η υπόθεση της ταινίας

Στο “The Bricklayer” κάποιος εκβιάζει τη CIA δολοφονώντας ξένους δημοσιογράφους, κάνοντάς το να μοιάζει ότι η Υπηρεσία είναι υπεύθυνη. Καθώς ο κόσμος αρχίζει να ενώνεται προς τις ΗΠΑ, η CIA ανακαλεί τον κορυφαίο –αλλά και επαναστάτη– πράκτορά της, αναγκάζοντάς τον να αντιμετωπίσει το περιπετειώδες παρελθόν του, καθώς αποκαλύπτει παράλληλα μια διεθνή συνωμοσία.

Το σενάριο υπογράφουν οι Hanna Weg (Septembers of Shiraz) και Matt Johnson (Into the Blue).

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Renny Harlin, ο οποίος έχει σκηνοθετίσει μεταξύ άλλων και τις ταινίες “Die Hard 2”, “Cliffhanger” και “Long Kiss Goodnight”.

H Καναδή ηθοποιός και μοντέλο Νίνα Ντόμπρεβ.

Τον Bricklayer θα υποδυθεί ο Aaron Eckhart και στο πλευρό του θα βρίσκεται η Nina Dobrev.

O 54χρονος σταρ Άαρον Έκχαρτ.

Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν για τα γυρίσματα της ταινίας

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης λόγω των γυρισμάτων της νέας κινηματογραφικής ταινίας δράσης «The Bricklayer».

Συγκεκριμένα, από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι λόγω κινηματογραφικών γυρισμάτων θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

«i ) Από ώρα 17.00 της Τρίτης 15 Μαρτίου έως ώρα 19.00 της Πέμπτης 17 Μαρτίου, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Ι. Δραγούμη (δεξιό μέρος του οδοστρώματος, ως προς την κίνηση των οχημάτων), από την οδό Βασ. Ηρακλείου έως την οδό Τσιμισκή.

ii ) Από ώρα 19.00 της Τρίτης 15 Μαρτίου έως ώρα 19.00 της Πέμπτης 17 Μαρτίου, δεν θα επιτρέπεται η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στις εξής οδούς :

– Κατούνη (εκατέρωθεν), από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Βασ. Ηρακλείου,

– Αγίου Μηνά (εκατέρωθεν), από την οδό Ι. Δραγούμη έως την οδό Κατούνη,

– Εδέσσης (εκατέρωθεν), από την οδό Κατούνη έως την οδό Β. Ουγκώ και

– Ολυμπίου Διαμαντή (εκατέρωθεν), από την οδό Κατούνη έως την οδό Β. Ουγκώ.

iii ) Από ώρα 06.00 της Τετάρτης 16 Μαρτίου έως ώρα 18.00 της Πέμπτης 17 Μαρτίου, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στις οδούς:

– Κατούνη, από την οδό Τσιμισκή έως την οδό Βασ. Ηρακλείου,

– Αγίου Μηνά , από την οδό Ι. Δραγούμη έως την οδό Κατούνη,

– Εδέσσης, από την οδό Κατούνη έως την οδό Β. Ουγκώ και

– Ολυμπίου Διαμαντή, από την οδό Κατούνη έως την οδό Β. Ουγκώ.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω των οδών Βασ. Ηρακλείου, Ι. Δραγούμη, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, Βίκτωρος Ουγκώ και από τους γύρω δρόμους της περιοχής.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Ποια είναι η χολιγουντιανή ταινία που έκλεισε τους δρόμους της πόλης

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr