Βοηθάμε τον 6χρονο Χρυσοβαλάντη να μη χάσει την όρασή του – Δείτε πώς

Ο 6χρονος Χρυσοβαλάντης Καβραλίδης από την Κόρινθο κινδυνεύει να τυφλωθεί! Πάσχει από συγγενές γλαύκωμα και χρειάζεται τη βοήθεια μας

Τη συνδρομή όλων μας ζητά η οικογένεια του μικρού Χρυσοβαλάντη από την Κόρινθο, που κινδυνεύει να χάσει την όρασή του. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το σωματείο «Παιδική Χαρά», το παιδί, που είναι μόλις έξι ετών, πάσχει από συγγενές γλαύκωμα, μια σπάνια πάθηση των ματιών στην παιδική ηλικία που μπορεί να οδηγήσει στην τύφλωση. Προκειμένου αυτό να επιτευχθεί, το παιδί χρειάζεται να εγχειριστεί άμεσα στην ιδιωτική κλινική που έχουν απευθυνθεί οι γονείς του και για τον σκοπό αυτό, ζητούν τη βοήθεια καθενός συνανθρώπου τους που έχει αυτή τη δυνατότητα.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της «Παιδικής Χαράς»:

Τί είναι το Συγγενές Γλαύκωμα;

Είναι μια σπάνια πάθηση των ματιών στην παιδική ηλικία. Εάν δεν διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα, οδηγεί στην τύφλωση.

Αυτή την στιγμή οι συντηρητικές θεραπείες δεν έχουν αποτέλεσμα και έτσι η επέμβαση είναι μονόδρομος για να σωθεί η όραση του μικρούλη !

Η σοβαρότητα της πάθησης αυτής δεν επιτρέπει καθυστερήσεις γι’ αυτό δεν πρέπει να χαθεί και άλλος πολύτιμος χρόνος…

Στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής για τα χειρουργεία, γι’ αυτό οι γονείς έχουν απευθυνθεί ήδη σε ιδιωτική κλινική για να προλάβουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τα ματάκια του παιδιού τους.

Η οικογένεια όμως αδυνατεί να καλύψει το κόστος για την επέμβαση και την νοσηλεία του μικρού , γι’ αυτό απευθύνει έκκληση αγωνίας ώστε να συγκεντρωθούν τα χρήματα και ο Χρυσοβαλάντης να εγχειριστεί άμεσα!

Ένα μικρό παιδάκι με όλη την ζωή μπροστά του απειλείται να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στο σκοτάδι , αν δεν δράσουμε όλοι μαζί για να το σώσουμε !!!

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ !!!

Όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει τον Χρυσοβαλάντη να μην χάσει το φως του, μπορεί να χρησιμοποιήσει τους παρακάτω λογαριασμούς :

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ γιατί χρειαζόμαστε τα στοιχεία των δωρητών για τις αποδείξεις που πρέπει να γράψουμε.

PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name

Μετά την κατάθεση πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας με μήνυμα inbox στην σελίδα μας στο facebook: www.facebook.com/paidikihara