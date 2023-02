Κοριτσάκι πέντε μηνών χρειάζεται τη στήριξή μας για άμεση επέμβαση στην καρδιά

Να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά χρειάζεται ένα κοριτσάκι μόλις πέντε μηνών, που αντιμετωπίζει ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα.

Όπως μας ενημερώνει το σωματείο Παιδική Χαρά , πρόκειται για ένα βρέφος που πάσχει από σοβαρές στενώσεις δεξιάς και αριστερής πνευμονικής αρτηρίας, με αποτέλεσμα να μην αιματώνονται σωστά οι πνεύμονες και επομένως να μην λειτουργούν σωστά. Η οικογένεια του παιδιού δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στα έξοδα που απαιτεί μια τέτοια επέμβαση και μέσω του Σωματείου κάνει έκκληση προς όλους μας να βοηθήσουμε με όποιον τρόπο μπορούμε, ώστε το κοριτσάκι να έχει δικαίωμα στη ζωή.

Ολόκληρη η ανάρτηση του σωματείου: