Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (23/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Πέμπτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
23/2/2023 7:30:00 πμ
23/2/2023 12:30:00 μμ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ .ΟΔΟΣ ΖΑΪΜΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΒΙΟΛΕΤΗ, ΟΔΟΣ ΖΑΪΜΗ ΑΠΟΕΡΜΟΥ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΣΕ, ΟΔΟΣ ΕΡΜΟΥ ΑΠΟ ΖΑΪΜΗ ΕΩΣ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ, ΟΔΟΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΖΑΪΜΗ ΕΩΣ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ, ΟΔΟΣ ΔΙΓΕΝΗ ΑΚΡΙΤΑ ΑΠΟ Ρ.ΦΕΡΑΙΟΥ ΕΩΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΣΕ.
23/2/2023 8:00:00 πμ
23/2/2023 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: Νο 18 έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
23/2/2023 8:00:00 πμ
23/2/2023 12:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ απο κάθετο: ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ έως κάθετο: Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 34 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
23/2/2023 8:00:00 πμ
23/2/2023 12:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Μονά οδός:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ απο κάθετο: ΤΑΡΣΟΥ έως κάθετο: ΦΡΥΓΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΑΡΣΟΥ απο κάθετο: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ έως κάθετο: ΔΕΛΜΗΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
23/2/2023 8:00:00 πμ
23/2/2023 12:00:00 μμ
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός: ΕΡΜΟΥ απο κάθετο: ΙΑΣΟΝΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΠΕΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΑΓ. ΠΕΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ απο κάθετο: ΕΡΜΟΥ έως κάθετο: ΔΙΟΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
23/2/2023 8:00:00 πμ
23/2/2023 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΓΚΥΖΗ απο κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ έως κάθετο: ΜΟΜΦΕΡΑΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΡΑΓΚΑΒΗ απο κάθετο: ΓΚΥΖΗ έως κάθετο: ΑΗΔΩΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΑΗΔΩΝΩΝ απο κάθετο: ΡΑΓΚΑΒΗ έως κάθετο: ΑΗΔΩΝΩΝ 5 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
23/2/2023 8:00:00 πμ
23/2/2023 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΓΡΑΝΙΚΟΥ απο κάθετο: ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΓΡΑΝΙΚΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: Νο 72 έως κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
23/2/2023 8:00:00 πμ
23/2/2023 12:00:00 μμ
Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ .ΓΡΑΜΜΕΣ ΟΣΕ, ΟΔΟΙ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΗΣ....
23/2/2023 8:00:00 πμ
23/2/2023 1:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
(ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ) ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΗΡΩΩΝ ΣΟΥΜΟΥΛΙΔΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΕΘΕΝΙΤΗ ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΑΣ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ
23/2/2023 8:00:00 πμ
23/2/2023 1:00:00 μμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά οδός: ΑΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΟ3 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
23/2/2023 8:00:00 πμ
23/2/2023 2:00:00 μμ
ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΝΥΜΦΩΝ απο κάθετο: ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ έως κάθετο: ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΜΕΤΕΩΡΩΝ απο κάθετο: ΜΕΤΕΩΡΕΩΝ 37 έως κάθετο: ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά οδός:ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΑΜΒΩΤΙΔΟΣ 76 έως κάθετο: ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός: ΤΕΜΠΩΝ απο κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ έως κάθετο: ΤΕΜΠΩΝ ΝΟ87 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
23/2/2023 8:00:00 πμ
23/2/2023 2:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά οδός: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟ11 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
23/2/2023 8:00:00 πμ
23/2/2023 3:00:00 μμ
ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ ΒΑΣ. ΠΑΥΛΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΑ ΜΑΡΚΟΥ Σ. ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΚΟΡΑΗ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
23/2/2023 8:30:00 πμ
23/2/2023 10:00:00 πμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΦΩΚΙΔΟΣ απο κάθετο: ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ έως κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός: ΠΟΥΣΟΥΛΙΔΟΥ απο κάθετο: ΠΡΙΑΜΟΥ έως κάθετο: ΦΩΚΙΔΟΣ από: 08:30 πμ έως: 10:00 πμ
23/2/2023 8:30:00 πμ
23/2/2023 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΣΟΛΩΝΟΣ έως κάθετο: ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ από: 08:30 πμ έως: 12:00 μμ
23/2/2023 9:00:00 πμ
23/2/2023 12:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΝΟΥ ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΝ ΣΕΡΙΦΟΥ 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Δ.ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΒΑΣΩΣ ΚΑΤΡΑΚΗ ΣΥΡΟΥ.
23/2/2023 11:30:00 πμ
23/2/2023 5:30:00 μμ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ .ΟΔΟΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥ ΑΠΟ ΘΕΙΡΩΝ ΕΩΣ ΣΟΛΩΜΟΥ, ΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΑΠΟ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΕΩΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ, ΟΔΟΣ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ ΑΠΟ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ ΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ, ΟΔΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΙΡΩΝ ΕΩΣ ΣΟΛΩΜΟΥ.
23/2/2023 12:00:00 μμ
23/2/2023 4:00:00 μμ
ΒΥΡΩΝΑ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ απο κάθετο: Ε.ΣΤΑΥΡΟΥ έως κάθετο: ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΜΟΝΙΔΟΥ απο κάθετο: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ έως κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:Ε.ΣΤΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ έως κάθετο: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 24 από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
23/2/2023 1:00:00 μμ
23/2/2023 3:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΠΑΤΗΣΙΩΝ απο κάθετο: ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΣΟΛΩΜΟΥ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: 3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:00 μμ
23/2/2023 1:00:00 μμ
23/2/2023 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΧΕΥΔΕΝ απο κάθετο: ΠΑΤΗΣΙΩΝ έως κάθετο: 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΧΕΥΔΕΝ 10 από: 01:00 μμ έως: 04:00 μμ
23/2/2023 2:00:00 μμ
23/2/2023 5:30:00 μμ
ΜΑΝΔΡΑΣ
ΜΑΝΔΡΑ.ΟΔΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΠΟ ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΟΔΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟ ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΠΟ ΟΜΗΡΟΥ ΕΩΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΟΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΑΠΟ ΟΜΗΡΟΥ ΕΩΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΟΔΟΣ ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΩΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ, ΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΩΣ ΟΜΗΡΟΥ, ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΠΟ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΩΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ.
23/2/2023 2:00:00 μμ
23/2/2023 5:30:00 μμ
ΜΑΝΔΡΑΣ
ΜΑΝΔΡΑ .ΟΔΟΣ ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΕΩΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΟΔΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΑΠΟ ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΟΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟ ΟΜΗΡΟΥ ΕΩΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΟΔΟΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΠΟ ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΩΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΟΔΟΣ ΣΟΛΩΝΟΣ ΑΠΟ ΟΜΗΡΟΥ ΕΩΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΟΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΑΠΟ ΟΜΗΡΟΥ ΕΩΣ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΟΔΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ ΑΠΟ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΩΣ πριν ΔΗΜΗΤΡΟΣ, ΟΔΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΑΠΟ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΕΩΣ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ.