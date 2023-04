Ένα 9χρονο παιδί μπορεί να παλέψει τη λευχαιμία, με τη στήριξή μας – Πώς θα βοηθήσουμε όλοι

Ένα παιδάκι 9 ετών που παλεύει με τον καρκίνο, χρειάζεται τη βοήθεια όλων μας, όπως ενημερώνει το σωματείο Παιδική Χαρά.

Πρόκειται για τον μικρό Πέτρο, που πάσχει από λευχαιμία και υποτροπίασε για δεύτερη φορά. Η θεραπεία που απαιτείται για να βγει νικητής στη μάχη που δίνει για τη ζωή του μπορεί να του παρασχεθεί σε εξειδικευμένο κέντρο της Γερμανίας, όπου μάλιστα καταγράφονται μεγάλα ποσοστά ίασης και έχει πολλές πιθανότητες να σωθεί. Ήδη άλλωστε ο Πετράκης κάθε δεύτερη ημέρα πηγαίνει στο νοσοκομείο με τους γονείς του, προκειμένου να λάβει την καταλληλότερη προετοιμασία και να υποβληθεί σε ακόμα μία μεταμόσχευση, μέσα στα δύο χρόνια που έχει διαγνωστεί η ασθένειά του.

Η οικογένεια του παιδιού έχει επιβαρυνθεί οικονομικά πάρα πολύ όλο αυτό το διάστημα και προκειμένου να μπορέσει να προσφέρει στο παιδί ό,τι καλύτερο μπορεί, ζητά τη στήριξη όσων από εμάς μπορούμε. Ακόμα και ένα μικρό ποσό που θα προσφέρουμε μέσω του σωματείου Παιδική Χαρά στον μικρό Πέτρο μπορεί να τον βοηθήσει να νικήσει σε αυτή τη μάχη που δίνει.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Παιδικής Χαράς:

Όποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παρακάτω λογαριασμό:

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ Με βάση τη νέα νομοθεσία , το καταθετήριο σας αποτελεί και την απόδειξη της δωρεάς σας και είναι αυτό που χρειάζεται για να δηλώσετε την δωρεά σας στην εφορία με την εκκαθαριστική σας δήλωση , γι’ αυτό απαιτείται να υπάρχει το όνομα σας στην αιτιολογία κατάθεσης PayPal https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki REFERENCE : Donation by + your full name

Η ανάρτηση στο facebook:

«ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΙ ΜΕ ΛΕΥΧΑΙΜΙΑ ! Ελάτε να βοηθήσουμε για να κρατηθεί όρθιος στη ζωή ο Πετράκης , ένα αγοράκι ηλικίας μόλις 9 ετών, που παλεύει με το τέρας ! Πίσω από το χαμόγελο του κρύβει τον πόνο του καρκίνου … Ο Πετράκης πάσχει από λευχαιμία πάνω από δυο χρόνια και αυτή την στιγμή η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο γιατί υποτροπίασε για δεύτερη φορά ! Η οικογένεια του Πετράκη προσπαθεί να του προσφέρει την καλύτερη θεραπεία. Περιμένουν απάντηση από τους γιατρούς για μετάβαση του Πέτρου σε εξειδικευμένο κέντρο για την πάθηση του στην Γερμανία, με μεγάλα ποσοστά ίασης, για να σωθεί το παιδί . Προς το παρόν ο Πέτρος πρέπει να συνεχίσει τις θεραπείες του, μεταβαίνοντας πολύ συχνά ( μέρα παρά μέρα) στο νοσοκομείο για να προετοιμαστεί για μια ακόμη μεταμόσχευση . Τα έξοδα είναι δυσβάσταχτα! Δυστυχώς οι γονείς του Πέτρου αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι λόγω της κατάστασης του παιδιού και αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα αδυνατώντας να στηρίξουν αυτή την κρίσιμη στιγμή το αγοράκι τους ! Έχουν αγχωθεί παρά πολύ ! Γι’ αυτό ζητούν την δική μας υποστήριξη ! Τους υποσχεθήκαμε όταν τους γνωρίσαμε πως δεν θα τους αφήσουμε μόνους τώρα ! Όλοι εμείς , μαζί , από λίγο μπορούμε να δώσουμε ζωή στη ζωή του Πετράκη ! Πρέπει και μπορούμε! Να του δώσουμε την ευκαιρία να παίξει, να τρέξει, να γελάσει, να χαρεί, να τραγουδήσει, να χορέψει, να μορφωθεί, να γίνει ότι θέλει στη ζωή του ! Μπορούμε να υπερβούμε τις οικονομικές αντοχές μας, καταθέτοντας ένα ελάχιστο ποσό, αν και μόνο σκεφτούμε το πως θα ήταν να ήμασταν εμείς στη θέση τους. Ένα παιδί αξίζει να ζήσει! Ένα παιδί υποφέρει και δικαιούται να βοηθηθεί. Ας ανοίξουμε τις ψυχές και τις καρδιές μας, για να του χαρίσουμε όσα χαμόγελα του χρωστάει η ζωή του. ΠΡΕΠΕΙ να βοηθήσουμε και να σώσουμε ένα μικρό παιδί! ΠΡΕΠΕΙ , για να σώσουμε τον κόσμο όλο… Τα παιδιά μας… ΠΡΕΠΕΙ να γίνουμε πάλι όλοι ΕΝΑ… Όλοι! Ο μικρός Πέτρος ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ…»