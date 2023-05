Eurovision: Tα αγαπημένα τραγούδια των Ελλήνων

Artist Song Country Year

1 ABBA Waterloo Sweden 1974

2 Loreen Euphoria Sweden 2012

3 Måns Zelmerlöw Heroes Sweden 2015

4 Alexander Rybak Fairytale Norway 2009

5 Duncan Laurence Arcade Netherlands 2019

6 Mahmood Soldi Italy 2019

7 Lena Satellite Germany 2010

8 Conchita Wurst Rise Like a Phoenix Austria 2014

9 Johnny Logan Hold Me Now Ireland 1987

10 Lordi Hard Rock Hallelujah Finland 2006

11 Eleni Foureira Fuego Cyprus 2018

12 Katrina and the Waves Love Shine a Light UK 1997

13 Céline Dion Ne partez pas sans moi Switzerland 1988

14 Nicole Ein bißchen Frieden Germany 1982

15 Il Volo Grande amore Italy 2015

16 Salvador Sobral Amar pelos dois Portugal 2017

17 Johnny Logan What’s Another Year Ireland 1980

18 The Common Linnets Calm After the Storm Netherlands 2014

19 Olsen Brothers Fly on the Wings of Love Denmark 2000

20 Brotherhood of Man Save Your Kisses for Me UK 1976

21 Umberto Tozzi & Raf Gente di mare Italy 1987

22 Helena Paparizou My Number One Greece 2005

23 KEiiNO Spirit in the Sky Norway 2019

24 Ruslana Wild Dances Ukraine 2004

25 Milk and Honey Hallelujah Israel 1979

26 Dana International Diva Israel 1998

27 Emmelie de Forest Only Teardrops Denmark 2013

28 Marija Šerifović Molitva Serbia 2007

29 Sandie Shaw Puppet on a String UK 1967

30 France Gall Poupée de cire, poupée de son Luxembourg 1965

31 Mocedades Eres tú Spain 1973

32 Verka Serduchka Dancing Lasha Tumbai Ukraine 2007

33 Bucks Fizz Making Your Mind Up UK 1981

34 Vicky Leandros Après toi Luxembourg 1972

35 Dana All Kinds of Everything Ireland 1970

36 Cliff Richard Congratulations UK 1968

37 Sandra Kim J’aime la vie Belgium 1986

38 Netta Toy Israel 2018

39 Loïc Nottet Rhythm Inside Belgium 2015

40 Blanche City Lights Belgium 2017

41 Polina Gagarina A Million Voices Russia 2015

42 Toto Cutugno Insieme: 1992 Italy 1990

43 Domenico Modugno Nel blu, dipinto di blu Italy 1958

44 Sergey Lazarev You Are the Only One Russia 2016

45 Anne-Marie David Tu te reconnaîtras Luxembourg 1973

46 Francesco Gabbani Occidentali’s Karma Italy 2017

47 Udo Jürgens Merci, Chérie Austria 1966

48 Dschinghis Khan Dschinghis Khan Germany 1979

49 Sertab Erener Everyway That I Can Turkey 2003