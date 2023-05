Παιδικά Χωριά SOS: Ολοκληρώθηκε ένας χρόνος υλοποίησης του προγράμματος ««Mental Health Hub»

Παιδικά Χωριά SOS: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ένας χρόνος υλοποίησης του προγράμματος «Mental Health Hub» σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Φέτος, συμπληρώνεται ένας χρόνος λειτουργίας του προγράμματος “Mental Health Hub”, από τα Παιδικά Χωριά SOS σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Το “Mental Health Hub” ξεκίνησε να υλοποιείται τον Μάιο του 2022, με στόχο την υποστήριξη και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επαγγελματιών ψυχικής υγείας και την προαγωγή της ψυχικής υγείας των ασυνόδευτων παιδιών. Σήμερα, το πρόγραμμα εστιάζει στη δημιουργία αραβόφωνων, αγγλόφωνων και φαρσόφωνων θεραπευτικών ομάδων υποστήριξης για τα ασυνόδευτα παιδιά, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Αθήνας και Θεσσαλονίκης των Παιδικών Χωριών SOS, ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη ενός Οδηγού παρεμβάσεων ψυχικής υγείας σε Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.

Την Πέμπτη 25/06, η Πρέσβης της Αυστριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Hermine Poppeller, στο πλαίσιο του εορτασμού της συμπλήρωσης ενός έτους υλοποίησης, επισκέφθηκε το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Αθήνας των Παιδικών Χωριών SOS στην Αθήνα, όπου την υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος των Παιδικών Χωριών SOS, Αντώνης Αλακιώτης, ο Ειδικός Γραμματέας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ηρακλής Μοσκώφ, ο Γενικός Διευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS, Γιώργος Πρωτόπαπας, καθώς και οι Υπεύθυνες Υλοποίησης του Προγράμματος των δύο φορέων, Κλαίρη Παυλάκη και Χρυσάνθη Τάτση. H Πρέσβης ενημερώθηκε για το πρόγραμμα και συζήτησε με τα παιδιά και τους επαγγελματίες των ομάδων.

Επιπλέον, με αφορμή τον μήνα Ψυχικής Υγείας, οι δύο φορείς διοργάνωσαν τριήμερη δια ζώσης εκπαίδευση εκπαιδευτών, με εισηγήτρια την Dr. Nancy Baron, ιδρύτρια και διευθύντρια του Ινστιτούτου Ψυχοκοινωνικών Υπηρεσιών και Εκπαίδευσης στο Κάιρο (PSTIC), με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία σε παρεμβάσεις ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, εστιασμένες στην κοινότητα και στην οικογένεια, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών δεξιοτήτων του προσωπικού των Κέντρων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, με στόχο τη μετέπειτα εκπαίδευση των παιδιών στη χρήση του εργαλείου των WHO, UNICEF, MHPSS Collaborative και Save the Children, με τίτλο: "I Support my Friends", ως μέθοδος παρέμβασης και αλληλοϋποστήριξης.

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 600 επαγγελματίες έχουν συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, 20 φορείς συμμετέχουν με εκπροσώπους στις εκπαιδεύσεις εκπαιδευτών, ενώ σε 43 Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων παρέχεται κλινική εποπτεία προσωπικού σε μηνιαία βάση.

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση του Τυρόλου και τα Παιδικά Χωριά SOS Αυστρίας.

