Ολοκληρώθηκε το 14ο ετήσιο συνέδριο του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής

Το 14ο ετήσιο συνέδριο του Κέντρου Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής/NATO Maritime Interdiction Operational Training Center (ΚΕΝΑΠ/NMIOTC), με θέμα «Energy Security and the Maritime Interdiction; A Road to Pave in a Complex Contemporary Security Environment» πραγματοποιήθηκε 7 και 8 Ιουνίου, παρουσία του επιτελάρχη ΓΕΕΘΑ αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου Κυριάκου ως εκπροσώπου του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου, στη Σούδα της Κρήτης.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, στο συνέδριο συμμετείχαν 105 σύνεδροι προερχόμενοι από 26 κράτη και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αμυντικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Κατά την διάρκεια των εργασιών του αναδείχθηκε η πολυπλοκότητα του ζητήματος της ενεργειακής ασφάλειας, καθιστώντας αδιαμφισβήτητη την ιδιαίτερη προστιθέμενη αξία του συνεδρίου προς την κατεύθυνση εξαγωγής συμπερασμάτων και προτάσεων για το εν λόγω ζήτημα, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Σε αυτό το πλαίσιο αυτό επιβεβαιώθηκε και ο καθοριστικός ρόλος του ΚΕΝΑΠ, ιδιαίτερα στον τομέα της ναυτικής αποτροπής, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται και ο τομέας της ενεργειακής ασφάλειας, καθώς για σειρά ετών συμβάλλει στις προσπάθειες αναβάθμισης των συμμαχικών δυνατοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση.

Ως κεντρικοί ομιλητές στο συνέδριο συμμετείχαν ο επιχειρησιακός διοικητής της επιχείρησης European Union Naval Force Mediterranean Operation IRINI Rear Admiral (UH) Stefano Turchetto, ο director of Operations of the European Union Military Staff Brigadier General Bart Laurent, ο assistant Secretary General for Emerging Security Challenges του ΝΑΤΟ David van Weel, μέσω τηλεδιάσκεψης καθώς και ο political Advisor of NATO's Allied Maritime Command καθηγητής James Henry Bergeron.

