Πύλος: «Δεν έγινε ρυμούλκηση» - Η κατάθεση του κυβερνήτη του λιμενικού σκάφους για το σχοινί

Πύλος: Οι διευκρινίσεις του κυβερνήτη του λιμενικού σκάφους που προσέγγισε το μοιραίο δουλεμπορικό για το εάν έγινε επέμβαση με σχοινί

Ολοένα και περισσότερα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας σχετικά με τα γεγονότα που προηγήθηκαν της βύθισης του αλιευτικού σκάφους γεμάτο με μετανάστες στα ανοιχτά της Πύλου.

Όπως αναφέρει το ΟPEN, ο κυβερνήτης του λιμενικού σκάφους που προσέγγισε το δουλεμπορικό, τόνισε στην κατάθεση του ότι δεν έγινε προσπάθεια ρυμούλκησης με σχοινί.

«Τους πλησιάσαμε για να δούμε, αν θέλουν συνδρομή, αν έχουν πρόβλημα. Να επαληθεύσουμε, αν είναι όλοι καλά», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια ο ίδιος πρόσθεσε: «Δεν έγινε ρυμούλκηση. Ρίξαμε το σχοινί και το πετάξαμε στη θάλασσα. Η αγωνία τους τότε ήταν να πάνε στην Ιταλία. No help go Italy».

Όπως ενημέρωσε νωρίτερα το Λιμενικό Σώμα τρεις περίπου ώρες πριν από τη βύθιση του αλιευτικού σκάφους, το οποίο πήρε μαζί του στα βάθη της θάλασσας εκατοντάδες -κατά πως φαίνεται- ζωές, το Παράκτιο Περιπολικό σκάφος του, προσέγγισε το αλιευτικό και του έριξε ένα μικρό σχοινί προκειμένου -όπως λέει- «να διαπιστώσει την υφιστάμενη κατάσταση του σκάφους και των επιβαινόντων».

Στη συνέχεια της ενημέρωσης, το Λιμενικό σημειώνει ότι αυτή η διαδικασία διήρκησε λίγα λεπτά και εν συνεχεία «αφού λύθηκε ο μικρός κάβος από ίδιους τους μετανάστες το ΠΠΛΣ απομακρύνθηκε και παρακολουθούσε το Α/Κ από κοντινή απόσταση».

