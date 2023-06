Ο μικρός Μιχαήλ μάχεται τον καρκίνο και χρειάζεται τη στήριξή μας

Στη Γαλλία, προκειμένου να υποβληθεί σε μεταμόσχευση, χρειάζεται να μεταβεί ο μικρός Μιχαήλ που εδώ και έξι μήνες αγωνίζεται να νικήσει τον καρκίνο που προσέβαλε το συκώτι του.

Όπως αναφέρει η μαμά του παιδιού στο σωματείο Παιδική Χαρά, όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Οκτώβριο, με έναν υψηλό πυρετό. Μετά από μια σειρά εξετάσεων, το παιδί υποβλήθηκε στην πρώτη σειρά χημειοθεραπειών, σε χειρουργική επέμβαση και μετά δεύτερη σειρά, τον περασμένο Φεβρουάριο. Δυστυχώς, οι εξετάσεις του στις αρχές Ιουνίου έδειξαν πως χρειάζεται περαιτέρω θεραπεία, αλλά και άμεσα μεταμόσχευση, προκειμένου να καταφέρει να βγει νικητής από τη μεγαλύτερη μάχη για τη ζωή του.

Η οικογένειά του κάνει έκκληση προς κάθε έναν από εμάς, να στηρίξουμε οικονομικά αυτή την προσπάθεια, μέσα από το σωματείο Παιδική Χαρά, ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν το παιδί τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ολόκληρη η ανάρτηση του σωματείου Παιδική Χαρά στο Facebook:

SOS. Αυτός είναι ο μικρός Μιχαήλ από την Μεγαλόπολη . Πάσχει από καρκίνο στο συκώτι και πρέπει να μεταβεί στη Γαλλία για να σωθεί ! Οι γονείς του κάνουν έκκληση για βοήθεια ! Η ιστορία του Μιχαήλ όπως μας την έχει μεταφέρει η μανούλα του :

«Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2022…πήγαμε στην παιδίατρο με έναν πυρετό 39,2. 39,3 ακριβώς δεν θυμάμαι!!! Ήταν Σάββατο, τον ψηλάφησε και μας είπε την Δευτέρα να πάτε για υπέρηχο!!! Πέρασε ένα σαββατοκύριακο μαρτύριο για μας, σκέψεις πολλές αλλά όχι αυτό!!! Την Δευτέρα πήγαμε υπέρηχο, ο γιατρός εκεί μου λέει θέλω το τηλέφωνο του παιδιάτρου.. του το έδωσα, εκεί κατάλαβα ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό!!! Της λέει είναι μια μάζα, μια μάζα στο συκώτι αυτό άκουγα.. μου δίνει το τηλέφωνο μιλάω μα την παιδίατρο, μου λέει όπως είστε για Αθήνα ,ξεκινάει ένας Γολγοθάς μου λέει Πάμε σπίτι μαζεύουμε πράγματα και νοσοκομείο!! Φτάσαμε εκεί βάλανε το παιδί για πολλές εξετάσεις, να κλαίει και να σκίζεται η καρδιά μου στα δύο .. περάσαμε μια εβδομάδα στο νοσοκομείο με εξετάσει, με βιοψία με μαγνητικές, αξονικές!!! Μου λέει από μας είστε εντάξει θα πάτε απέναντι τώρα Ήρθε ογκολόγος μας ενημέρωσε..!!

Ξεκινήσαμε χημειοθεραπείες, από τις 7 Νοεμβρίου όλα πήγανε καλά, κάναμε χειρουργείο το Φεβρουάριο, κάναμε και άλλες χημειοθεραπείες μετά το χειρουργείο!!!

Τέλη Μαΐου αρχές Ιουνίου ήμασταν έτοιμοι να βγάλουμε το Χίκμαν , μέχρι που κάναμε τον υπέρηχο στις 25 Μαΐου , βρήκανε έναν θρόμβο! Τελικά δεν ήταν θρόμβος κάναμε και μαγνητική και βρήκανε υποτροπή στο άλλο μισό του συκωτιού κ στην κεντρική αρτηρία του συκωτιού γυρίσαμε πάλι από την αρχή, χαλιά απελπισμένοι, με πολύ πόνο δεν περιγράφεται!!!

Αρχίσαμε χημειοθεραπείες πάλι πιο δυνατές! Το παιδί είναι πιο αδύναμο, δεν παίζει, δεν είναι όπως ήταν, αλλά πνίγω τον πόνο μου κ σκέφτομαι ότι όλα είναι για το καλό του!!! Πρέπει να μετάβουμε εξωτερικό για μεταμόσχευση και δεν ξέρω πως θα τα καταφέρουμε!!!» Η ζωή του Μιχαήλ βρίσκεται σε κίνδυνο! Ο μικρούλης μας πρέπει να μεταβεί αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο κύκλος χημειοθεραπειών που ακολουθεί εδώ, στην Γαλλία με σκοπό να υποβληθεί σε μεταμόσχευση ήπατος !!!

Τα έξοδα ήδη έχουν λυγίσει την οικογένεια αφού τους τελευταίους μήνες έχουν μετακομίσει Αθήνα για τις θεραπείες του παιδιού ! Δεν θα καταφέρουν να μεταβούν Γαλλία χωρίς στήριξη… Τα έξοδα είναι παρά πολλά αλλά η οικογένεια θα κάνει τα πάντα για να σώσει το παιδί της!!! Ζητούν την βοήθεια μας !!! Σκεφτείτε μόνο να ήταν κάποιος στην θέση τους !!! Μας έχουν ανάγκη !!! Τώρα περισσότερο από ποτέ !!! Παρακαλούμε πολύ όλοι να κάνετε κοινοποίηση !!!

Οποίος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παρακάτω λογαριασμό που ανοίχτηκε για αυτόν τον σκοπό :

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ Με βάση τη νέα νομοθεσία , το καταθετήριο σας αποτελεί και την απόδειξη της δωρεάς σας και είναι αυτό που χρειάζεται για να δηλώσετε την δωρεά σας στην εφορία με την εκκαθαριστική σας δήλωση , γι’ αυτό απαιτείται να υπάρχει το όνομα σας στην αιτιολογία κατάθεσης PayPal https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki REFERENCE : Donation by + your full name

