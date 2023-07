Η ανακοίνωση της Fraport Greece για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σάμο

«Η λειτουργία του διαδρόμου του αεροδρομίου αναστέλλεται για επιχειρησιακούς λόγους έως τις 12:00 μμ μέχρι νεότερης ενημέρωσης» αναφέρει η ανακοίνωση

Σήμερα 28 Ιουλίου και ώρα 08:30, ιδιωτικό ελικόπτερο κατέπεσε στο διάδρομο του αεροδρομίου Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος» κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του», αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία Fraport Greece για την πτώση του ελικοπτέρου στη Σάμο.

«Το ελικόπτερο είχε αναχωρήσει νωρίτερα από το νησί της Πάρου, με τελικό προορισμό το Bodrum, Τουρκίας και ενδιάμεσο σταθμό ανεφοδιασμού, τη Σάμο. Άμεσα, ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου και o χειριστής του ελικοπτέρου, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός επιβαίνων, διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου “Άγιος Παντελεήμων” για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η λειτουργία του διαδρόμου του αεροδρομίου θα ανασταλεί για επιχειρησιακούς λόγους, έως τις 12:00ΜΜ, μέχρι νεότερης ενημέρωσης», καταλήγει.

"Today, July 28, at 08:30, a private helicopter crashed on the runway of Samos Airport “Aristarchos of Samos” during its landing. The helicopter had departed earlier from the island of Paros, with its final destination being Bodrum, Turkey, and an intermediate refueling stop in Samos. Immediately, the airport’s emergency mechanism was activated, and the helicopter’s operator, who was the only passenger, was transported to the General Hospital of Samos “Agios Panteleimon” for purely precautionary reasons.

As a result of the above, the operation of the airport’s runway will be suspended for operational reasons until 12:00 PM, pending further notice".