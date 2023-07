The Crown: Διακοπές στην Κέρκυρα κάνει η τηλεοπτική βασίλισσα Ελισάβετ

Η πρωταγωνίστρια του The Crown, Ιμέλντα Στόντον κάνει διακοπές στην Κέρκυρα με σκάφος που ονομάζεται Donald Duck

Θα μπορούσε κανείς να το χαρακτηρίσει και... υποβάθμιση από τα προηγούμενα πλοία στα οποία βρέθηκε τον τελευταίο καιρό, αλλά η σταρ του The Crown, Ιμέλντα Στόντον, φαινόταν ικανοποιημένη να αντάλλαξε το Royal Yacht Britannia με ένα μικροσκοπικό μηχανοκίνητο σκάφος που ονομάζεται Donald Duck στην Κέρκυρα!

Η 67χρονη ηθοποιός που υποδύεται την αείμνηστη Βασίλισσα στο επιτυχημένο σόου του Netflix, φαινόταν χαλαρή καθώς ο σύζυγός της Τζιμ Κάρτερ, 74 ετών, ο οποίος πρωταγωνιστούσε στο Downton Abbey, οδηγούσε το σκάφος.

Το ζευγάρι απόλαυσε ένα άνετο γεύμα σε ταβέρνα στη βορειοδυτική Κέρκυρα πριν κάνουν επιβιβαστούν στο σκάφος, όπου ένας τοπικός εκπαιδευτής έδωσε στον Κάρτερ ένα γρήγορο μάθημα.

Άνθρωπος που αναγνώρισε το διάσημο ζευγάρι ανέφερε: «Ο εκπαιδευτής δίδαξε στον Τζιμ πώς να κατευθύνει και να αναστρέφει το σκάφος προτού κατευθυνθούν στα ανοιχτά. Η Ιμέλντα χαμογελούσε και φαινόταν πολύ χαρούμενη ».

Από την πλευρά του ο ιδιοκτήτης της εταιρείας του σκάφους Νίκος Σαλβάνος ανέφερε στην Daily Mail: «Για να είμαι ειλικρινής δεν ξέραμε ότι ήταν διάσημη. Αυτή και ο σύζυγός της ήταν ένα πραγματικά ευγενικό και ευτυχισμένο ζευγάρι. Ήταν πολύ ωραίοι στη συνομιλία και τους άρεσε να περνούν χρόνο στο νερό».

Η Ιμέλντα Στόντον, ανέλαβε τον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ από την Ολίβια Κόλμαν στην πέμπτη σεζόν του The Crown, που κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο και όπως έχει γίνει γνωστό θα συνεχίσει να την υποδύεται και στην έκτη και τελευταία σεζόν που αναμένεται αργότερα φέτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η Στόντον κάνει διακοπές στην Κέρκυρα. Το 2005, εμφανίστηκε σε μια τηλεοπτική μεταφορά της ταινίας My Family And Other Animals η οποία γυρίστηκε επίσης εκεί.